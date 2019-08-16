В Крым и Прованс за устрицами и лавандовыми пейзажами: необычные арт-туры

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости, Людмила Титова. Написать пейзаж с лавандовыми полями, пройти по любимому маршруту Клода Моне или разложить мольберт на средиземноморском побережье в Аликанте — в арт-туры сегодня отправляются не только профессиональные художники, но и те, кто никогда не держал кисть в руках. И возвращаются не с магнитиком, а с собственной картиной или даже несколькими. О том, как туристы становятся художниками и куда едут за вдохновением, — в материале РИА Новости.

По следам Клода Моне

"В нормандском городке Этрета я впервые нарисовала море и небо с натуры, а в Онфлере, где Сена впадает в Ла-Манш, кинула монетку на счастье, побывала в доме у Клода Моне в Живерни — видела его чудесный сад и необыкновенный пруд с лилиями. Моя душа наполнилась светом и чистым воздухом, а кровь — вкуснейшим французским бордо", — делится впечатлениями об арт-туре по Франции Алина Демянчук.

© Фото : Texas State University Естественная арка Порт д'Амон в реальности и на пейзаже Моне © Фото : Texas State University Естественная арка Порт д'Амон в реальности и на пейзаже Моне

Для Алины первая написанная картина в путешествии стала судьбоносной: девушка поступила в художественную академию. Сейчас работает удаленно и посвящает больше времени живописи.

В арт-турах туристов сопровождают профессиональные художники, которые раскрывают секреты мастерства. Как правило, полдня группа проводит на пленэре, а остальное время посвящает экскурсиям и отдыху. Вечером за бокалом вина обсуждают работы, обмениваются опытом.

"Такое путешествие — отличный способ обрести компанию близких по духу людей. Я вижу, как участники наших арт-групп получают творческую подзарядку и потом, возвращаясь на родину, реализуются в самостоятельных работах. И, кстати, нерисующие мужья безумно гордятся женами, когда те возвращаются с пленэра с этюдами. Сколько новых эмоций и позитива передается семье", — рассказывает художник Елена Таткина, которая вот уже несколько лет возит туристов на пленэр в зарубежные страны.

По ее словам, в арт-туре художник — это тоже гид, с ним участники группы не только учатся рисовать, но видят и запоминают намного больше, чем обычные туристы.

Этюды и устрицы на берегу Ла-Манша

"В подобных поездках люди перестают замечать негатив. Они все время улыбаются, радуются мелочам — такое ощущение, будто вернулись в детство или студенческие годы, когда было столько свободы, планов и счастья", — объясняет организатор авторских туров Инна Дмитриева.

Несколько лет назад она ушла с телевидения, где работала долгие годы, и решила посвятить себя новому интересному делу. Это для нее не столько бизнес, сколько хобби: в путешествиях Инна получает эмоций и впечатлений не меньше, чем сами туристы.

© Фото из архива Инны Дмитриевой Арт-тур в Европе © Фото из архива Инны Дмитриевой Арт-тур в Европе

"У нас своеобразный подход к организации путешествий — мы сами выбираем участников тура, а не они нас. И выстраиваем программу под конкретного художника. Важно, чтобы образовалась дружная команда — творческий союз, тогда путешествие получатся действительно интересным и насыщенным. Иногда участники возвращаются домой с сотней этюдов и набросков", — отмечает Инна.

Сейчас у нее тур в Бретани, с небольшой группой художников-любителей. Они рисуют знаменитый остров-крепость Мон-Сен-Мишель, пишут этюды в порту Сен-Мало на берегу Ла-Манша, дегустируют свежайшие устрицы в рыбацкой деревне Канкале, ходят по выставкам и музеям.

"Недавно у нас был пленэр в городке Ле-Бо-де-Прованс. Он совсем крохотный, но там очень много туристов. Это было единственное место в путешествии, где нам не разрешили рисовать. Увидев нашу группу с рюкзаками, этюдниками и стульями, полицейский сказал, что нужно специальное разрешение, потому что художники с мольбертами могут помешать движению по узким улочкам", — вспоминает Инна Дмитриева.

Путешествуй и рисуй

"Отправляясь в арт-тур на Сицилию, я хотел убить двух зайцев: увидеть итальянский остров с его красотами и обрести новый опыт создания пленэрных этюдов. Нашу группу сопровождал художник Вячеслав Короленков, за творчеством которого я уже давно наблюдал. До этого момента я работал исключительно в мастерской, выход в "поле" для меня был в диковинку", — говорит художник Ион Шеремет из Кельна. За неделю, по его словам, группа успела не только поработать, но и пройтись по Сиракузам с его высеченным в скале древним амфитеатром, заглянуть в уютный Ното и побывать в живописной Таормине, откуда видна материковая Италия.

Арт-туры, как правило, проводятся в самых романтичных местах, нередко там, где жили и творили известные художники.

"Чаще всего в арт-туры едут в Азию (Вьетнам, Таиланд) и Европу - Чехию, Францию, Грецию. Также встречаются арт-туры в Крым. Такие программы подходят любому. Самый популярный формат - одна картина за путешествие, ее написание занимает утреннее время, днем и по вечерам участники путешествий посещают достопримечательности и отправляются на экскурсии", — подчеркивает сооснователь и генеральный директор маркетплейса авторских туров Ольга Бортникова.

Сами художественные задания тематические: природа, архитектура, блюда местной кухни. Это позволяет отобразить колорит места, где проходит тур, и создать своеобразный дневник путешественника.

"Помимо россиян, в группах бывают русскоговорящие туристы из Канады, Англии, очень много из Европы, была пара из Австралии, Сингапура", — уточняет организатор арт-туров Дельнара Эль.