СБУ опровергла данные Генпрокуратуры о сокрытии материалов по делу Гандзюк

В СБ Украины отметили, что допрос свидетеля, который сообщил, что ему известно о том, что варианты нападения на Гандзюк обсуждались в Херсоне в июле 2018 года, состоялся 5 марта 2019 года. Протокол допроса и другие документы приобщены к материалам дела.

Екатерину Гандзюк в июле 2018 года облили кислотой. Через несколько месяцев она скончалась в киевской больнице. Правоохранители расследовали дело о покушении на убийство, однако после ее смерти переквалифицировали на заказное умышленное убийство. Следствие установило всех заказчиков и организаторов убийства Гандзюк. Генпрокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что в организации убийства подозревают председателя областного Херсонского совета Владислава Мангера. Позже подозрение Мангеру заменили - на "заказ причинения телесных повреждений". По версии официального следствия, Мангер вместе с Левиным заказали нанесение тяжких телесных повреждений Екатерине Гандзюк, повлекших ее смерть. Сейчас они являются главными подозреваемыми в преступлении против херсонской активистки.