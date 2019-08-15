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РИА Новости

СБУ опровергла данные Генпрокуратуры о сокрытии материалов по делу Гандзюк

15:55 15.08.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗдание Службы бе­зо­пас­нос­ти Украины в Киеве
Здание Службы бе­зо­пас­нос­ти Украины в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
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Здание Службы бе­зо­пас­нос­ти Украины в Киеве. Архивное фото
КИЕВ, 15 авг - РИА Новости. Служба безопасности Украины опровергла информацию о сокрытии материалов, которые могли расширить список заказчиков нападения на советницу мэра Херсона и активистку Екатерину Гандзюк, соответствующее заявление опубликовала пресс-служба ведомства в Facebook.
Ранее генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что Служба безопасности Украины скрывала материалы допросов, которые расширяли список заказчиков нападения на экс-советницу мэра Херсона Екатерину Гандзюк.
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"Служба безопасности Украины не скрывала никаких материалов, которые могли расширить количество заказчиков нападения на Екатерину Гандзюк", - сообщила пресс-служба.
В СБ Украины отметили, что допрос свидетеля, который сообщил, что ему известно о том, что варианты нападения на Гандзюк обсуждались в Херсоне в июле 2018 года, состоялся 5 марта 2019 года. Протокол допроса и другие документы приобщены к материалам дела.
Екатерину Гандзюк в июле 2018 года облили кислотой. Через несколько месяцев она скончалась в киевской больнице. Правоохранители расследовали дело о покушении на убийство, однако после ее смерти переквалифицировали на заказное умышленное убийство. Следствие установило всех заказчиков и организаторов убийства Гандзюк. Генпрокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что в организации убийства подозревают председателя областного Херсонского совета Владислава Мангера. Позже подозрение Мангеру заменили - на "заказ причинения телесных повреждений". По версии официального следствия, Мангер вместе с Левиным заказали нанесение тяжких телесных повреждений Екатерине Гандзюк, повлекших ее смерть. Сейчас они являются главными подозреваемыми в преступлении против херсонской активистки.
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Ситуация на УкраинеЕкатерина ГандзюкСлужба безопасности УкраиныХерсонУкраинаВ мире
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