В Казахстане семь сотрудников колонии арестовали из-за пыток осужденных

АЛМА-АТА, 15 авг – РИА Новости. Семь сотрудников исправительного учреждения в Казахстане арестованы в ходе расследования случая применения пыток в отношении осужденных, сообщила пресс-служба МВД республики.

Ранее пресс-служба МВД Казахстана сообщила, что в интернете размещены видеозаписи с неправомерными действиями сотрудников учреждения ЛА-155/8 (поселок Заречный) департамента уголовно-исполнительной системы по Алма-Атинской области, было назначено служебное расследование. Сообщалось, что в результате проверки к дисциплинарной ответственности привлечены больше 10 сотрудников колонии, пятеро - задержаны, возбуждены два уголовных дела. Президент Казахстана поручил генпрокурору провести тщательное расследование пыток заключенных.

"Наряду с мерами дисциплинарного характера управлением специальных прокуроров Алматинской области в рамках расследования уголовных дел по ст. 146 ч.2 УК РК ("пытки" – Прим. ред.) в отношении семерых сотрудников избрана мера пресечения в виде ареста с водворением в следственный изолятор", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что общее число наказанных в дисциплинарном порядке должностных лиц колонии и департамента уголовно-исполнительной системы Алма-Атинской области составляет 14 человек.

Из их числа уволены из органов внутренних дел семь сотрудников, в том числе два заместителя начальника учреждения.