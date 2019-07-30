В Казахстане 14 сотрудников колонии наказали за пытки заключенных

НУР-СУЛТАН, 30 июл - РИА Новости. Факты пыток в отношении заключенных установлены в колонии на юге Казахстана, больше 10 сотрудников учреждения понесли дисциплинарное наказание, пятеро - задержаны, сообщил во вторник глава МВД республики Ерлан Тургумбаев.

Ранее пресс-служба МВД Казахстана сообщила, что в интернете размещены видеозаписи с неправомерными действиями сотрудников учреждения ЛА-155/8 (поселок Заречный) департамента уголовно-исполнительной системы по Алма-Атинской области, было назначено служебное расследование.

"Двадцать шестого июля в соцсетях появились видеозаписи о пытках, которые были в одной из колоний Алма-Атинской области, мною была назначена служебная проверка с выездом департамента собственной безопасности и сотрудников уголовно-исполнительной системы в ту колонию, где это все произошло. Изучено 40 видео и аудиозаписей, которые были сделаны внутри данного учреждения, по которым видно, что в двух (случаях - Прим. ред.) применялись пытки в отношении осужденных и в остальных - это злоупотребление, превышение власти, а также нарушение режима содержания со стороны работников данного учреждения", - сказал Тургумбаев журналистам.

По его данным, 29 июля состоялось заседание дисциплинарной комиссии. "По результатам дисциплинарной комиссии 14 сотрудников были привлечены к дисциплинарной ответственности, 7 из них были уволены из органов внутренних дел по отрицательным мотивам, в том числе два заместителя начальника данного учреждения, начальник данного учреждения освобожден от занимаемой должности", - сказал министр.