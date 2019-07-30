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РИА Новости

В Казахстане 14 сотрудников колонии наказали за пытки заключенных

08:06
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НУР-СУЛТАН, 30 июл - РИА Новости. Факты пыток в отношении заключенных установлены в колонии на юге Казахстана, больше 10 сотрудников учреждения понесли дисциплинарное наказание, пятеро - задержаны, сообщил во вторник глава МВД республики Ерлан Тургумбаев.
Ранее пресс-служба МВД Казахстана сообщила, что в интернете размещены видеозаписи с неправомерными действиями сотрудников учреждения ЛА-155/8 (поселок Заречный) департамента уголовно-исполнительной системы по Алма-Атинской области, было назначено служебное расследование.
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"Двадцать шестого июля в соцсетях появились видеозаписи о пытках, которые были в одной из колоний Алма-Атинской области, мною была назначена служебная проверка с выездом департамента собственной безопасности и сотрудников уголовно-исполнительной системы в ту колонию, где это все произошло. Изучено 40 видео и аудиозаписей, которые были сделаны внутри данного учреждения, по которым видно, что в двух (случаях - Прим. ред.) применялись пытки в отношении осужденных и в остальных - это злоупотребление, превышение власти, а также нарушение режима содержания со стороны работников данного учреждения", - сказал Тургумбаев журналистам.
По его данным, 29 июля состоялось заседание дисциплинарной комиссии. "По результатам дисциплинарной комиссии 14 сотрудников были привлечены к дисциплинарной ответственности, 7 из них были уволены из органов внутренних дел по отрицательным мотивам, в том числе два заместителя начальника данного учреждения, начальник данного учреждения освобожден от занимаемой должности", - сказал министр.
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Он также сообщил, что 29 июля "по результатам оперативных мероприятий были задержаны пять сотрудников данной колонии". "Возбуждено два уголовных дела - одно возбуждено департаментом собственной безопасности, одно - специальным прокурором. Данные уголовные дела для объективности были переданы в прокуратуру Алма-Атинской области", - сказал Тургумбаев, отметив, что данный инцидент "является одним из позорных фактов" уголовно-исполнительной системы Казахстана.
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