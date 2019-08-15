Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-15T14:50Z
https://ria.ru/20190815/1557528065.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/147566/28/1475662887_0:91:3236:1911_1036x0_80_0_0_a6aae12767152369e010831965f8d1c0.jpg
РИА Новости

Адвокат: у задержанного на Украине чиновника вместо взятки нашли календари

12:09 15.08.2019 (обновлено: 14:50 15.08.2019)
1229
© Fotolia / ctpaep Руки в наручниках
Руки в наручниках
© Fotolia / ctpaep
Руки в наручниках. Архивное фото
КИЕВ, 15 авг - РИА Новости. Адвокат задержанного замминистра по вопросам "временно оккупированных территорий Юрия Грымчака Татьяна Матяш заявила, что факт передачи денежных средств ее подзащитному не зафиксирован, вместо полумиллиона долларов обнаружили календарики.
"Денежных средств там было. У него изъяли его собственные средства и там еще какие-то средства, о тех полмиллиона, что они рассказывают - нет, не было. Там полмиллиона — это были календарики", - цитирует Матяш сайт телеканала "112 Украина".
Наручники на судебном заседании
6 августа, 09:33РИА Новости
Экс-главу аэропорта Якутска посадили за взятки "на благородные цели"
Ранее пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины сообщила, что правоохранители задержали Грымчака и его помощника при получении взятки почти в 500 тысяч долларов. Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что Грымчак и его помощники "требовали деньги за влияние на решения судов и чиновников минкультуры для принятия заказных решений".
Также, по словам адвоката, следствие не объяснило, за что конкретно задержали Гримчака. Она также сообщила, что ей не известно, где сейчас находится ее клиент.
Грымчак назначен на должность замминистра "временно оккупированных" территорий в марте 2017 года.
Особняки в элитном поселке в Подмосковье
16 июля, 19:43Сказано в эфире - Радио Sputnik
Слышали новость? Получил взятку – отберут дом, смартфон и хомякаБастрыкин предлагает отбирать имущество коррупционеров, коллекторам запретили выбивать долги за ЖКХ, четверть россиян не копят деньги на старость – эти и другие темы разбираем в новом выпуске программы "Слышали новость?".
2290001
Обсудить 0
Ситуация на УкраинеЮрий ЛуценкоКиевУкраинаВ мире
Рекомендуем
Вывеска у входа в здание, в котором располагается постоянное представительство Российской Федерации при Совете Европы в Страсбурге
В СФ ответили на слова Болтона о краже технологий для гиперзвукового оружия
РИА
Новости
Самолет Airbus А-321 авиакомпании Уральские авиалинии после аварийной посадки в Жуковском
Преподаватель летчиков А321 прокомментировал ЧП с самолетом в Подмосковье
Министерство юстиции США
Минюст США запросил задержание иранского танкера Grace 1, сообщили СМИ
Железнодорожное пассажирское сообщение Украины с Россией
На Украине двадцать поездов отклонились от графика из-за кражи оборудования
Лента
новостей
Старый город в Риге
Посольство России высмеяло Латвию из-за реакции на передачу "России 24"
Самолет Airbus А-321 авиакомпании Уральские авиалинии после аварийной посадки в Жуковском
Ученый объяснил, как и с какими чайками мог столкнуться самолет в Жуковском
Момент аварийной посадки А321 в Жуковском попал на видео
Появилось видео посадки самолета A321 в кукурузном поле в Жуковском
Вокалист группы Little Big Илья Прусикин
"Ильич" из Little Big стал сотрудником "Связного" после проигранного спора
Хмельницкая АЭС
Блок Хмельницкой АЭС передали в энергосистему Польши
Деревня в Сванети
В Грузии погибли две белорусские туристки
Мужчины продают цветы в центре Киева, Украина
Запад остановит вымирание на Украине: технология опробована в Германии
Здание Государственной Думы в Москве
В ГД ответили на слова Болтона о краже технологий для гиперзвукового оружия
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Кирове нашли тело трехлетнего ребенка с ножевыми ранениями
Замок Ласточкино гнездо на береговой скале в поселке Гаспра в Крыму
В Крыму оценили стратегию Зеленского по "возвращению" полуострова
Военнослужащий в костюме химзащиты в Солсбери
В крови второго полицейского из Солсбери нашли следы яда
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:29Привлекающих птиц отходов на свалке рядом с Жуковским нет, заявили власти
09:26"Восточный" назвал условие продажи акций из дела Baring Vostok, пишут СМИ
09:24Бишкекский горсуд оставил Атамбаева под стражей до 26 августа
09:19Спасателей направили в четыре района Приморья, где бушует тайфун "Кроса"
09:11Эрдоган распорядился ускорить строительство АЭС
09:08В Роскачестве назвали признаки фейковых отзывов
09:07На Кубани восемь человек попали в больницы после ДТП с двумя машинами
09:06Освобожденный в Гибралтаре танкер с иранской нефтью сменил название
09:02Китайские туристы застряли на границе в Приморье из-за тайфуна
09:00Россия сократила вложения в госдолг США на миллиард долларов
09:00Санкции США увеличили доходы российских нефтяных компаний, сообщили СМИ
09:00Генконсульство в Гонконге предупредило россиян о готовящихся протестах
08:56В Нижегородской области три человека погибли в ДТП
08:53Эксперт рассказал, почему Зеленский не признает статус Крыма
08:51В ЛНР заявили о двух обстрелах за сутки со стороны ВСУ
08:44В Кашмире погибли четверо пакистанских солдат
08:43Тайфун "Кроса" затронет юг Сахалина
08:41В Крыму ответили на отказ Киева снять водную блокаду
08:40Богатейший человек Гонконга призвал прекратить насилие и хаос в городе
08:36США на $4,3 миллиарда сократят расходы на международную помощь, пишут СМИ
Лента новостейМолния