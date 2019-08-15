Адвокат: у задержанного на Украине чиновника вместо взятки нашли календари

КИЕВ, 15 авг - РИА Новости. Адвокат задержанного замминистра по вопросам "временно оккупированных территорий Юрия Грымчака Татьяна Матяш заявила, что факт передачи денежных средств ее подзащитному не зафиксирован, вместо полумиллиона долларов обнаружили календарики.

Также, по словам адвоката, следствие не объяснило, за что конкретно задержали Гримчака. Она также сообщила, что ей не известно, где сейчас находится ее клиент.