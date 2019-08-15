Адвокат: у задержанного на Украине чиновника вместо взятки нашли календари

КИЕВ, 15 авг - РИА Новости. Адвокат задержанного замминистра по вопросам "временно оккупированных территорий Юрия Грымчака Татьяна Матяш заявила, что факт передачи денежных средств ее подзащитному не зафиксирован, вместо полумиллиона долларов обнаружили календарики.
"Денежных средств там было. У него изъяли его собственные средства и там еще какие-то средства, о тех полмиллиона, что они рассказывают - нет, не было. Там полмиллиона — это были календарики", - цитирует Матяш сайт телеканала "112 Украина".
Ранее пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины сообщила, что правоохранители задержали Грымчака и его помощника при получении взятки почти в 500 тысяч долларов. Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что Грымчак и его помощники "требовали деньги за влияние на решения судов и чиновников минкультуры для принятия заказных решений".
Также, по словам адвоката, следствие не объяснило, за что конкретно задержали Гримчака. Она также сообщила, что ей не известно, где сейчас находится ее клиент.
Грымчак назначен на должность замминистра "временно оккупированных" территорий в марте 2017 года.
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