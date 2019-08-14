На Украине задержали замминистра по вопросам "оккупированных" территорий

КИЕВ, 14 авг – РИА Новости. Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) задержали замминистра по вопросам "временно оккупированных" территорий Юрия Грымчака и его помощника при получении взятки почти в 500 тысяч долларов, сообщила в среду пресс-служба ведомства.

"Пятнадцатого августа детективы НАБУ совместно с представителями Управления специальных расследований Генпрокуратуры и Службы безопасности… разоблачили и задержали заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины, а также его помощника по подозрению в совершении преступления, предусмотренного по статье "мошенничество", - сообщила пресс-служба НАБУ в Facebook

По данным ведомства, задержанные требовали от представителя юридического лица 1,1 миллиона долларов за "совершение ими влияния на принятие решений лицами, уполномоченными на выполнение функций государства". "При получении части средств в размере 480 тысяч долларов они были задержаны "на горячем", - говорится в сообщении.

Министерство "временно оккупированных" территорий сообщило, что задержание Грымчка не связано с его деятельностью на посту замминистра. "По информации, которой располагает министерство, задержание Юрия Грымчака не касается деятельности министерства и не связано с исполнением им должностных обязанностей как заместителя министра", - говорится в сообщении ведомства в Twitter.

Генпрокурор Украины Юрий Луценко на странице в Facebook заявил, что Грымчак и его помощники "требовали деньги за влияние на решения судов и чиновников минкультуры для принятия заказных решений".