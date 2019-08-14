Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-14T23:45Z
https://ria.ru/20190814/1557514606.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155668/77/1556687790_0:138:1674:1080_1036x0_80_0_0_210d7756ef7b29a26f6bf300ed10eec0.jpg
РИА Новости

На Украине задержали замминистра по вопросам "оккупированных" территорий

23:45 14.08.2019
728
© Фото : НАБУСотрудник НАБУ
Сотрудник НАБУ
© Фото : НАБУ
КИЕВ, 14 авг – РИА Новости. Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) задержали замминистра по вопросам "временно оккупированных" территорий Юрия Грымчака и его помощника при получении взятки почти в 500 тысяч долларов, сообщила в среду пресс-служба ведомства.
"Пятнадцатого августа детективы НАБУ совместно с представителями Управления специальных расследований Генпрокуратуры и Службы безопасности… разоблачили и задержали заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины, а также его помощника по подозрению в совершении преступления, предусмотренного по статье "мошенничество", - сообщила пресс-служба НАБУ в Facebook.
Украинский бизнесмен Виктор Пинчук
Вчера, 22:42РИА Новости
Генпрокуратура Украины вызвала на допрос бизнесмена Пинчука
По данным ведомства, задержанные требовали от представителя юридического лица 1,1 миллиона долларов за "совершение ими влияния на принятие решений лицами, уполномоченными на выполнение функций государства". "При получении части средств в размере 480 тысяч долларов они были задержаны "на горячем", - говорится в сообщении.
Министерство "временно оккупированных" территорий сообщило, что задержание Грымчка не связано с его деятельностью на посту замминистра. "По информации, которой располагает министерство, задержание Юрия Грымчака не касается деятельности министерства и не связано с исполнением им должностных обязанностей как заместителя министра", - говорится в сообщении ведомства в Twitter.
Генпрокурор Украины Юрий Луценко на странице в Facebook заявил, что Грымчак и его помощники "требовали деньги за влияние на решения судов и чиновников минкультуры для принятия заказных решений".
Гримчак назначен на должность замминистра временно "оккупированных территорий" в марте 2017 года.
Экс-президент Украины Петр Порошенко после посещения Государственного бюро расследований Украины
13 августа, 18:41РИА Новости
Суд разрешил допрос Порошенко с полиграфом
9151010
Обсудить 1
Ситуация на УкраинеВ мире
Рекомендуем
Магистральный газопровод в Воскресенском районе Московской области. Архивное фото
В Совфеде оценили планы Польши повысить цены на транзит российского газа
РИА
Новости
Истребитель-бомбардировщик СУ-17 сирийских военно-воздушных сил
Боевики сбили сирийский военный самолет, сообщили СМИ
Канцлер Австрии Себастьян Курц на саммите глав государств и правительств Евросоюза в Брюсселе
Опрос показал, сколько австрийцев хотят видеть Курца на посту канцлера
Автомобиль грузинской полиции в Тбилиси.
В Грузии пропали три туристки из Белоруссии
Лента
новостей
Офис компании Microsoft под Парижем, Франция
В Microsoft признались в прослушивании разговоров пользователей
Американский полицейский
В Филадельфии произошла стрельба
Незарегистрированный кандидат в депутаты Мосгордумы Любовь Соболь на заседании рабочей группы ЦИК. 6 августа 2019
Любовь Соболь прекратила голодовку, заявил ее представитель
Штаб-квартира Всемирной Торговой Организации в Женеве, Швейцария
Орешкин прокомментировал слова Трампа о возможном выходе США из ВТО
Международная космическая станция
К МКС запустят грузовой корабль Dream Chaser на новейшей ракете Vulcan
Герб Федеральной резервной системы США
Трамп обрушился на ФРС с критикой за "слишком медленное" снижение ставки
Ракетный комплекс средней дальности РСД-10 в музее на полигоне Капустин Яр
В России отреагировали на обвинение Меркель в распаде ДРСМД
Нью-Йоркская фондовая биржа
Американские фондовые индексы снизились на фоне возможной рецессии
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
Москвич запер дочь в машине и забыл, где ее припарковал
Украинский бизнесмен Виктор Пинчук
Генпрокуратура Украины вызвала на допрос бизнесмена Пинчука
Сирия
Россия и Турция провели совместное патрулирование в сирийском Телль-Рифате
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:50Полиция задержала подозреваемого в стрельбе в Филадельфии
00:40Священник из Москвы заявил, что его избили в Ялте на глазах сына
00:32Число раненных в перестрелке в Филадельфии увеличилось
00:22Любовь Соболь прекратила голодовку, заявил ее представитель
00:17В Филадельфии произошла стрельба
00:14В Грузии пропали три туристки из Белоруссии
00:11Орбиту МКС увеличат на два с лишним километра
00:06Опрос показал, сколько австрийцев хотят видеть Курца на посту канцлера
00:02Американские фондовые индексы снизились на фоне возможной рецессии
23:58Под Новгородом медики на лодке добирались до пациента из-за размытых дорог
23:51"Землю леопарда" посетили туристы из Японии на мотоциклах "Урал"
23:50В Microsoft признались в прослушивании разговоров пользователей
23:48Россия и Турция провели совместное патрулирование в сирийском Телль-Рифате
23:45На Украине задержали замминистра по вопросам "оккупированных" территорий
23:40Боевики сбили сирийский военный самолет, сообщили СМИ
23:33В Совфеде оценили планы Польши повысить цены на транзит российского газа
23:25К МКС запустят грузовой корабль Dream Chaser на новейшей ракете Vulcan
23:19Постпред Польши сообщила возможную дату заседания по Кашмиру в Совбезе ООН
23:15В Петербурге ликвидировали крупный пожар в бизнес-центре
23:11Трамп обрушился на ФРС с критикой за "слишком медленное" снижение ставки
Лента новостейМолния