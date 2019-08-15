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РИА Новости

Дипломат из США заявил об отсутствии у Коломойского влияния на Зеленского

11:39 15.08.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкИгорь Коломойский
Игорь Коломойский
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 15 авг - РИА Новости. Временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор считает, что украинский бизнесмен Игорь Коломойский не имеет политического влияния на президента страны Владимира Зеленского.
На Украине Коломойского неоднократно обвиняли в покровительстве Зеленскому, сам он это опровергал. Коломойский является одним из самых богатый людей на Украине. По разным данным, его состояние оценивается примерно в 1,4 миллиарда долларов. В России в отношении Коломойского, которого многие СМИ называют одним из спонсоров "евромайдана", по событиям на юго-востоке Украины возбуждено уголовное дело о применении запрещенных средств и методов ведения войны.
Игорь Коломойский
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"Лично я этого (влияния олигархов - ред.) не вижу. Мне неизвестно о каком-то признаке того, что любое из решений президента Зеленского было принято под влиянием Коломойского", - сказал Тейлор в интервью изданию "Европейская правда", опубликованном в четверг.
По его словам, он не приобщен к процессу принятия решений в офисе украинского президента, но действительно не видит влияния на политику Зеленского "со стороны одного из крупных бизнесменов".
"Это не означает, что такое влияние исключено - оно вполне может появиться. В конце концов, вы можете знать больше меня, у вас может быть информация о каких-то рычагах, но пока я говорю о том, что наблюдаю. И я этого еще не заметил", - сказал дипломат.
Коломойский покинул Украину в июне 2017 года и жил в Швейцарии, а в сентябре 2018 года переехал в Израиль. Он заявлял, что готов вернуться на Украину из Израиля после инаугурации Зеленского, но в итоге вернулся чуть раньше, 16 мая.
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Ситуация на УкраинеИгорь КоломойскийВладимир ЗеленскийСШАУкраинаВ мире
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