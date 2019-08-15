Дипломат из США заявил об отсутствии у Коломойского влияния на Зеленского

"Это не означает, что такое влияние исключено - оно вполне может появиться. В конце концов, вы можете знать больше меня, у вас может быть информация о каких-то рычагах, но пока я говорю о том, что наблюдаю. И я этого еще не заметил", - сказал дипломат.