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РИА Новости

В Ленинградской области водитель сбил двух женщин с детьми

10:34 15.08.2019
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 авг – РИА Новости. Водитель машины Dodge сбил двух женщин с двумя грудными детьми в поселке Серебрянский под Лугой, сообщает УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
"Водитель Dodge сбил двух женщин 1981 и 1960 годов рождения с двумя детьми 2019 и 2018 годов рождения, шедших с колясками по обочине в попутном направлении", - говорится в сообщении.
Все четверо пострадавших были госпитализированы в состоянии средней степени тяжести. Врачи зафиксировали у детей ушибы, сотрясения головного мозга под вопросом.
Как утверждают в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербурга" в "ВКонтакте", автомобилист был в состоянии алкогольного опьянения. Также пользователи соцсети утверждают, что водитель Dodge на момент аварии был лишен водительских прав, он четыре раза привлекался к уголовной ответственности из-за дорожных аварий, две из них с тяжкими последствиями.
Инспектор дорожно-патрульной службы
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В пресс-службе УГИБДД добавили, что водитель отправлен на медицинское освидетельствование.
"Сейчас организовано расследование этого ДТП для утончения всех деталей произошедшего", - сказали в пресс-службе.
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УГИБДДЛугаЛенинградская областьСанкт-ПетербургПроисшествия
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