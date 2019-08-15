В Ленинградской области водитель сбил двух женщин с детьми

С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 авг – РИА Новости. Водитель машины Dodge сбил двух женщин с двумя грудными детьми в поселке Серебрянский под Лугой, сообщает УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

"Водитель Dodge сбил двух женщин 1981 и 1960 годов рождения с двумя детьми 2019 и 2018 годов рождения, шедших с колясками по обочине в попутном направлении", - говорится в сообщении.

Все четверо пострадавших были госпитализированы в состоянии средней степени тяжести. Врачи зафиксировали у детей ушибы, сотрясения головного мозга под вопросом.

Как утверждают в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербурга" в "ВКонтакте", автомобилист был в состоянии алкогольного опьянения. Также пользователи соцсети утверждают, что водитель Dodge на момент аварии был лишен водительских прав, он четыре раза привлекался к уголовной ответственности из-за дорожных аварий, две из них с тяжкими последствиями.

В пресс-службе УГИБДД добавили, что водитель отправлен на медицинское освидетельствование.