Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-15T06:02Z
https://ria.ru/20190815/1557516888.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155643/90/1556439077_0:47:2957:1710_1036x0_80_0_0_a738b45b5117f29b7dc0e162b985cdb3.jpg
РИА Новости

Зеленский пытается повторять за Путиным, заявил Жириновский

06:02 15.08.2019
24273
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский во время брифинга по итогам встречи с премьер-министром Молдавии Майей Санду в Киеве. 11 июля 2019
Президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга по итогам встречи с премьер-министром Молдавии Майей Санду в Киеве. 11 июля 2019
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский пытается повторять за российским лидером Владимиром Путиным, заявил депутат Госдумы от ЛДПР Владимир Жириновский в своем Telegram-канале.
Так он объяснил решение Зеленского упростить получение украинского паспорта для граждан России.
Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский на пленарном заседании Государственной думы РФ. 12 февраля 2019
23 июля, 14:32РИА Новости
Жириновский посоветовал Зеленскому "рецепт" мира в Донбассе
"Это попытка повторять наши решения. Путин ввел для жителей Донбасса, и Зеленский повторяет", — написал Жириновский.
Однако, по мнению политика, из России на Украину захотят уехать лишь единицы, тогда как с Украины в Россию едут десятки тысяч, чтобы заработать денег и прокормить семью.
"Во-первых, там ниже уровень жизни. Во-вторых, там запрещают русский язык — а это главная объединяющая сила всех жителей бывшего СССР", — добавил он.
Во вторник на сайте президента Украины появился указ Зеленского о подготовке законопроекта об упрощенном порядке предоставления россиянам украинского гражданства. В документе речь идет о лицах, которые подверглись "преследованиям по политическим убеждениям".
Паспорт гражданина Украины
13 августа, 16:15РИА Новости
В партии Порошенко оценили решение Зеленского о гражданстве для россиян
1314383416
Обсудить 3
Ситуация на УкраинеЛДПРГосдума РФВладимир ЗеленскийВладимир ПутинВладимир ЖириновскийРоссияУкраинаВ мире
Рекомендуем
Вид на район подтопления в городе Тулуне Иркутской области
Искали 24 года. Наводнение в Тулуне выгнало из тайги опасного преступника
РИА
Новости
Ликвидация пожаров в Красноярском крае
Минприроды России допустило полный запрет на экспорт леса в Китай
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
Пропавшую в Омске трехлетнюю девочку нашли мертвой
Логотип мессенджера WhatsApp
В WhatsApp на Android появилась новая функция
Лента
новостей
Свадьба дальнобойщиков
В Сети набирает популярность ролик со свадьбы российского дальнобойщика
Новорожденный ребенок в роддоме. Архивное фото
Пять семнадцатилетних россиянок родили в 2018 году пятого ребенка
Экстренно севший в Жуковском A-321
В Жуковском пассажирский самолет совершил аварийную посадку
Самолет Су-27 сопровождает лайнер российского министра обороны Сергея Шойгу над нейтральными водами Балтийского моря
В НАТО назвали маневр сопровождавшего самолет Шойгу Су-27 "небезопасным"
Бурый медведь
В Хабаровском крае медведь разрыл могилу и утащил покойника
Проводник в вагоне нового скоростного поезда Стриж, отправляющегося по маршруту Москва - Нижний Новгород с перрона Курского вокзала
Россиянам рассказали, нужно ли самим собирать постельное белье в поездах
Михаил Боярский
"Пустое место": Боярский жестко раскритиковал Бузову
Дрон на закате солнца
К поискам трехлетнего мальчика под Омском подключили квадрокоптеры
Полицейский автомобиль и сотрудник полиции в Москве
В Москве мужчина ранил полицейского в живот при проверке документов
На территории компрессорной станции Портовая магистрального газопровода Северный поток
Новый президент Литвы выступил против "Северного потока — 2"
Грузовик на дороге
"КамАЗ" поддержал инициативу о запрете эксплуатации старых машин
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:05В ГИБДД назвали возможную причину ДТП с десятью пострадавшими в Саратове
09:00В Хабаровском крае детей из лагеря разместили в ремонтируемом здании
08:55На северо-востоке Японии произошло землетрясение магнитудой 5,4
08:54Силовики разрушили дом при обстреле Горловки, заявили в ДНР
08:53В Красноярске отца заподозрили в убийстве четырехмесячной дочери
08:52Семеро из десяти пострадавших в ДТП в Саратове попали в больницы
08:51Отряд спасателей выехал из Жуковского на место аварийной посадки А321
08:50Названы три самые важные для россиян характеристики смартфона
08:49Экипаж севшего в подмосковном поле самолета могут представить к наградам
08:44Все протестующие покинули зал прилетов аэропорта Гонконга
08:41Пассажир экстренно севшего в Жуковском самолета рассказал подробности ЧП
08:36Число пострадавших от тайфуна на западе Японии достигло 16 человек
08:34Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в четверг
08:29Появилось видео с места аварийной посадки А-321 в Жуковском
08:29Двух пострадавших при взрывах под Ачинском выписали из больницы
08:26В Индии создали должность начальника штаба обороны
08:25СК завел уголовное дело после аварийной посадки А321 в Жуковском
08:23Ближайшие больницы готовы принять пострадавших при посадке А321 в Жуковском
08:19Свердловский губернатор назвал посадивший A321 в Жуковском экипаж героями
08:15Вертолеты и машины скорой помощи находятся на месте жесткой посадки А321
Лента новостейМолния