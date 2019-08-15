Зеленский пытается повторять за Путиным, заявил Жириновский

Президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга по итогам встречи с премьер-министром Молдавии Майей Санду в Киеве. 11 июля 2019

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский пытается повторять за российским лидером Владимиром Путиным, заявил депутат Госдумы от ЛДПР Владимир Жириновский в своем Президент Украины Владимир Зеленский пытается повторять за российским лидером Владимиром Путиным, заявил депутат Госдумы от ЛДПР Владимир Жириновский в своем Telegram-канале

Так он объяснил решение Зеленского упростить получение украинского паспорта для граждан России.

"Это попытка повторять наши решения. Путин ввел для жителей Донбасса, и Зеленский повторяет", — написал Жириновский.

Однако, по мнению политика, из России на Украину захотят уехать лишь единицы, тогда как с Украины в Россию едут десятки тысяч, чтобы заработать денег и прокормить семью.

"Во-первых, там ниже уровень жизни. Во-вторых, там запрещают русский язык — а это главная объединяющая сила всех жителей бывшего СССР", — добавил он.