Кадыров рассказал о своих врагах

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров в беседе с членом Российского конгресса народов Кавказа Русланом Курбановым разъяснил, кого считает своими недругами. Видео с интервью размещено в Instagram Курбанова.
По словам Кадырова, его недавние жесткие обвинения неправильно поняли, посчитав, что они были адресованы жителям Дагестана.
"Недруги наши, предатели, шайтаны, козлы, кнопочные герои, черти — я их называю так. Я про Дагестан и про мужчин, про женщин слова не говорил. Я говорил про кнопочных героев, которые нецензурно писали в адрес меня, моего народа в первую очередь, моего отца. Я и сейчас им говорю, что они шайтаны, что они не мусульмане, не последователи имама Шамиля, что они не потомки имама Шамиля, потому что они выставляют свои фотографии с полуголыми женщинами", — сказал президент Чечни.
Ранее Кадыров в интервью местному изданию "Чечня Сегодня" заявил, что деятельность имама Шамиля в XIX веке привела к сокращению численности чеченского народа. После этого глава Махачкалы Салман Дадаев и спортсмен Хабиб Нурмагомедов вступились за имама Шамиля на своих страницах в Instagram. Также 9 августа, по информации МВД Дагестана, около 30 жителей Махачкалы вышли на площадь около Аварского театра, однако разошлись после беседы с участковым.