Кадыров рассказал о своих врагах

"Недруги наши, предатели, шайтаны, козлы, кнопочные герои, черти — я их называю так. Я про Дагестан и про мужчин, про женщин слова не говорил. Я говорил про кнопочных героев, которые нецензурно писали в адрес меня, моего народа в первую очередь, моего отца. Я и сейчас им говорю, что они шайтаны, что они не мусульмане, не последователи имама Шамиля, что они не потомки имама Шамиля, потому что они выставляют свои фотографии с полуголыми женщинами", — сказал президент Чечни.