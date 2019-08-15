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РИА Новости
Туризм

Людоеды ждут в гости. Зачем ехать в экстремальные туры и безопасно ли это

08:00 15.08.2019 (обновлено: 08:37 15.08.2019)
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© Depositphotos / nachosuchМолодые люди гуляют со львом в Зимбабве
Молодые люди гуляют со львом в Зимбабве
© Depositphotos / nachosuch
МОСКВА, 15 авг — РИА Новости, Светлана Баева. Прогулка со львами или гепардами, купание с акулами и крокодилами не требуют особой физической подготовки — только смелости. Свободное падение в одной из самых глубоких пещер в мире, уверяют в турфирмах, тоже доступно любому, но в конечном итоге решаются на это лишь пятьдесят процентов прибывших туда экстремалов. О том, как и где сравнительно безопасно пощекотать себе нервы, — в материале РИА Новости.

Набросился, но свернул в сторону

"В таких турах самое важное — настрой, — говорит Александр Мартыненко, организатор путешествий по всему миру. — Надо решиться на то, о чем раньше и подумать было страшно. Многие привыкают к пляжному туризму (например, в Турции). Когда вы встаете с лежака и начинаете плавать с акулами или китами, представление об отдыхе меняется".
Самое опасное, предупреждают эксперты, — пешее сафари, предлагаемые в некоторых африканских парках. "У каждой фирмы, занимающейся этим, есть соответствующие лицензии, их гиды подготовлены и вооружены, — рассказывает РИА Новости представитель компании, специализирующейся на африканских сафари. — Имеются ограничения по количеству человек в группе: не больше пяти-шести и все старше 16 лет. Сафари проводят только в сухой сезон, когда трава низкая, а видимость хорошая. Вообще, это очень рискованный тип туризма".
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Но, например, по словам основателя турфирмы Like me trip Александра Мартыненко, прогулки со львами или гепардами могут оказаться вполне безопасными.
"В основном речь идет о молодых хищниках (львах) до полутора лет, выращенных в неволе, которые привыкли к человеку и не воспринимают его как пищу, — объясняет он. — Также и с гепардами - они становятся очень ласковыми независимо от возраста". Эксперт вспоминает истории, когда во время пешего сафари в Ботсване дикие львы преследовали людей. Но не нападали — в самый последний момент разворачивались.

Чуть не проглотил дайвера

"Человек не входит в пищевую цепочку акулы. Конечно, плавать без клетки с большими хищными рыбами опасно. Правда, на Галапагосах, Мальдивах, Багамах, в ЮАР есть виды, которые не нападают, — продолжает Александр Мартыненко. — Вообще, они чаще всего относятся к людям с любопытством. Большие белые акулы атакуют в основном серфингистов, так как они напоминают им морских котиков — их любимое лакомтсво".
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Погружение в клетке к акулам также считается безопасным. "За происходящим наблюдает команда, людей в клетке опускают на высоту человеческого роста — не ниже", — уточняет директор компании "Африка-Трэвел" из Кейптауна (ЮАР) Елена Дос Сантос.
По словам Александра, у него во время плавания с акулами или китами эксцессов не было. "Киты — очень большие животные, один удар плавником — и человек может потерять сознание. Но я видел, как в Реюньоне они берегли людей, — приводит пример Александр. — Даже если человек нарушал правила безопасности и подплывал слишком близко, кит замирал, стараясь не навредить туристу".
© Flickr / IggyВодолаз и акула
Водолаз и акула
© Flickr / Iggy
Водолаз и акула
Эксперт по погружениям в Мексике припомнил, как один раз во время плавания с китовыми акулами, которые питаются преимущественно планктоном, турист прыгнул в воду и оказался прямо перед носом огромной рыбы, когда она открыла пасть. Акула его случайно заглотила, но тут же выплюнула. Весной этого года в ЮАР кит чуть не проглотил дайвера.

Лицом к лицу с крокодилом

В Мексике в районе погруженного атолла Чинчорро есть шанс встретиться лицом к лицу с гребнистым крокодилом и даже погладить его. Там организуют такой снорклинг (плавание с маской и трубкой). Безопасность обеспечивают местные спасатели.
© Depositphotos / vitaliy_sokolДайвинг с крокодилами
Дайвинг с крокодилами
© Depositphotos / vitaliy_sokol
Дайвинг с крокодилами
"Это возможность не просто посмотреть, а именно испытать на собственной шкуре. Риск серьезный, но он под контролем, — рассказывает гид, пилот, альпинист, дайвер, основавший турфирму Yuriev.TV Expeditions Тимофей Юрьев. — На Юкатане много крокодилов, ночью — сотни". По словам эксперта, там работает ветеринар, который тренировал знаменитого австралийского натуралиста, актера, тележурналиста, "охотника за крокодилами" Стива Ирвина, погибшего от удара хвостом ядовитого ската.

Полет к ласточкам

Есть в Мексике и экстремальное развлечение, не связанное с животным миром, — свободное падение в пещере Ласточек, одной из самых глубоких в мире. Есть вариант бейсджампинга, то есть с парашютом, но можно и менее экстремально — на веревке. "Половина тех, кто приезжает ради этого, в последний момент отказываются, — уточняет Александр Мартыненко. — Вообще, спуск доступен любому, даже самому малоподвижному человеку, но здесь очень высоко и страшно".
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В этом карстовом провале легко поместится небоскреб высотою более 280 метров, например нью-йоркский Крайслер-билдинг. В пещере множество насекомых и змей, но опасны в первую очередь грибки и плесень — из-за них там нельзя долго находиться без специального кислородного оборудования.
"Пещера Ласточек — очень серьезное испытание, даже для меня, хотя я многое уже прошел, — признается Тимофей Юрьев. — Такой спуск — очень сильный стресс: ты висишь на веревке на высоте метров триста, ее "колбасит" вверх-вниз, вращает. Не все здоровые и крепкие парни могут себя контролировать. Это отличный способ познать себя".

Могут съесть

Еще один способ узнать, на что ты способен, — путешествия к диким племенам в Африке, Южной Америке, Индонезии, Сибири. Туристы часто хотят таким образом приобщиться к эзотерическим знаниям, которые есть у этих народов, например к шаманизму, изучить почти первобытные системы выживания. По словам Тимофея, как правило, племена, живущие традиционным укладом, не опасны.
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Куда страшнее попасться на глаза наркокартелям. "Когда мы летали на параплане в Колумбии, было опасно — мы оказались над территорией, где действовала наркобанда, — отмечает он. — Если бы они нас заметили, неизвестно, чем бы все закончилось".
Но можно попасться и людоедам. "Есть племена в Центральной Африке, ближе к Конго, поездки к ним организуют крайне редко, — говорит Елена Дос Сантос. — Необходимо тщательно все подготовить, договориться с вождями, а главное — покинуть их территорию до пяти часов вечера".
"Есть веселые туры на острова в Индонезии, где живут людоеды. В последнее время они перестали заниматься каннибализмом, потому что туристическая индустрия, в частности серфинг, начала приносить им прибыль, — шутит Тимофей Юрьев. — Там можно быстро научиться серфингу, правда, человека без доски все-таки могут съесть".
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