Неймар, ПСЖ, Барса и Реал и трансляция "Порто" – "Краснодар" на "Матч ТВ"

236

Бей. Беги! Неймар, ПСЖ, Барса и Реал и трансляция "Порто" – "Краснодар" на "Матч ТВ"

Почему сорвалась трансляция матча "Порто" – "Краснодар" на Матч ТВ? И почему канал не попытался устроить шоу на таком громком "хайпе"? Почему Неймара не хотят видеть в нынешнем клубе, не очень ждут в старом, зато зовут в третий, который еще круче? И что, в конце концов, это за история – триллер, мыльная опера или водевиль?