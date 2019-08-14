В НАТО назвали маневр сопровождавшего самолет Шойгу Су-27 "небезопасным"

БРЮССЕЛЬ, 14 авг — РИА Новости. В НАТО заявили, что один из российских истребителей, сопровождавших борт министра обороны Сергея Шайгу над Балтикой, допустил "небезопасный маневр".

В среду альянс распространил комментарий, в котором говорится, что "российский самолет Ту-214, сопровождаемый двумя российскими истребителями Су-27, был отслежен над Балтийским морем вблизи воздушного пространства НАТО 13 августа".

Отмечается, что у пассажирского борта был действующий план полета, однако они отсутствовали у двух сопровождающих Су-27.

"Их транспондеры были выключены, и они не поддерживали связь со службами контроля воздушного движения", — утверждают в альянсе.

Как отметила представитель НАТО Оана Лунгеску, в дальнейшем "в соответствии с обычной практикой" для визуальной идентификации были направлены два истребителя из состава миссии воздушного патрулирования.

"Они наблюдали за самолетами на безопасном расстоянии, но один из российских истребителей осуществил небезопасный маневр и пересек траекторию полета одного из истребителей НАТО", — заключила Лунгеску.

Накануне Минобороны сообщило, что истребитель F-18 сопровождал лайнер Сергея Шойгу в небе над нейтральными водами Балтики.

Самолет следовал из Калининграда в Москву вместе с двумя истребителями морской авиации Балтийского флота Су-27.