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РИА Новости

В НАТО назвали маневр сопровождавшего самолет Шойгу Су-27 "небезопасным"

19:40 14.08.2019 (обновлено: 21:58 14.08.2019)
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© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкСамолет Су-27 сопровождает лайнер российского министра обороны Сергея Шойгу над нейтральными водами Балтийского моря
Самолет Су-27 сопровождает лайнер российского министра обороны Сергея Шойгу над нейтральными водами Балтийского моря
© Министерство обороны РФ
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БРЮССЕЛЬ, 14 авг — РИА Новости. В НАТО заявили, что один из российских истребителей, сопровождавших борт министра обороны Сергея Шайгу над Балтикой, допустил "небезопасный маневр".
В среду альянс распространил комментарий, в котором говорится, что "российский самолет Ту-214, сопровождаемый двумя российскими истребителями Су-27, был отслежен над Балтийским морем вблизи воздушного пространства НАТО 13 августа".
Как Су-27 отогнали истребитель НАТО от самолета Шойгу
Вчера, 07:12РИА Новости
СМИ опознали истребитель НАТО, приблизившийся к самолету Шойгу
Отмечается, что у пассажирского борта был действующий план полета, однако они отсутствовали у двух сопровождающих Су-27.
"Их транспондеры были выключены, и они не поддерживали связь со службами контроля воздушного движения", — утверждают в альянсе.
Как отметила представитель НАТО Оана Лунгеску, в дальнейшем "в соответствии с обычной практикой" для визуальной идентификации были направлены два истребителя из состава миссии воздушного патрулирования.
"Они наблюдали за самолетами на безопасном расстоянии, но один из российских истребителей осуществил небезопасный маневр и пересек траекторию полета одного из истребителей НАТО", — заключила Лунгеску.
Истребитель НАТО F-18 и истребитель морской авиации Балтийского флота Су-27
Вчера, 08:56Сказано в эфире - Радио Sputnik
Эксперт прокомментировал сближение истребителя НАТО с самолетом ШойгуВ НАТО объяснили приближение истребителя альянса к самолету Минобороны России необходимостью его идентификации. Такой борт – это не шутки, отметил в эфире радио Sputnik военный эксперт Александр Жилин.
Накануне Минобороны сообщило, что истребитель F-18 сопровождал лайнер Сергея Шойгу в небе над нейтральными водами Балтики.
Самолет следовал из Калининграда в Москву вместе с двумя истребителями морской авиации Балтийского флота Су-27.
Российские пилоты оттеснили F-18, не позволив ему подлететь близко к борту Шойгу.
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Оана ЛунгескуСу-27Ту-214НАТОСергей ШойгуРоссияВ мире
Популярные комментарии
Небезопасно было приближаться к самолёту министра! Скажите спасибо что не сбили. Хотя и надо было, при чем давно, тогда бы не рисковали своими поругаными тельца и.
14 августа, 20:05
ИМИлья Муромец
11121083189
А вот это уже свинство и хамство ! Вообще подлет воздушных судов на такое близкое расстояние друг к другу уже само по себе ЧП, тем более охраняемому ! Пусть пилота проверят на зрение! Просто надо объявить на весь мир, что при приближении к охраняемому борту ближе 500 метров последует наказание, т.к это будет признано попыткой нападения или тарана!
14 августа, 20:16
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