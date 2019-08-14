В России ответили на слова британского постпреда о Крыме

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Российские политики и общественные деятели прокомментировали слова постпреда Великобритании при ООН Карен Пирс об "ужасной" жизни украинцев в Крыму.

Ранее дипломат на заседании Совбеза заявила, что живущие на полуострове граждане Украины не имеют доступа к базовым социальным услугам.

"Двойные стандарты"

Избирательные подходы и двойные стандарты сказываются на авторитете международного гуманитарного права, заявил исполняющий обязанности постпреда России при ООН Дмитрий Полянский, выступая после речи Пирс.

Дипломат обратил внимание, что на территории страны, включая Крым, не идет вооруженного конфликта, что делает разговоры о международном гуманитарном праве применительно к России неуместными.

"Убеждены, что нормы международного гуманитарного права не должны являться инструментом политических манипуляций", — отметил Полянский.

Также российский представитель напомнил о проблемах гуманитарного права в Сирии, которые игнорируют Великобритания и США.

"Сказки и наглая ложь"

Представители украинской общины Крыма назвали слова британского дипломата сказками.

"Пусть Пирс берет всю свою "королевскую рать" и все вместе приезжают в Крым искать крымчан, которые имеют только украинское гражданство", — заявила РИА Новости глава объединения Анастасия Гридчина.

Собеседница агентства отметила, что украинская община, наоборот, помогает получить российские паспорта всем желающим, которых с каждым днем становится "все больше и больше".

Аналогичного мнения придерживаются крымские парламентарии. Так, депутат Владислав Ганжара назвал заявление Пирс провокацией.

"В целом права различных национальных меньшинств — украинцев, крымских татар — регулярно становятся темой для спекуляций на различных международных площадках", — объяснил он в комментарии телеканалу RT

Депутат Юрий Гемпель, в свою очередь, обвинил британского постпреда в "наглой и грязной лжи".

"Мы готовы развеять их все опасения в этом вопросе. Пускай приедут и посмотрят, мы им все расскажем. Пообщаются с населением", — заявил политик РИА Новости.

Как отметил парламентарий, все жители Крыма получают необходимые услуги, в том числе медицинское обслуживание, они также обеспечиваются рабочими местами.

В Госдуме также предложили Пирс и остальным желающим составить свое мнение, посетив полуостров.

"Не только руководство Крыма, но и сами жители приглашают и (президента Украины Владимира) Зеленского, и депутатов Верховной рады, и представителей ОБСЕ и ООН для того, чтобы они приехали на территорию Республики Крым и города Севастополя и убедились — и побеседовали с теми людьми, которые имеют российское гражданство, украинское гражданство", — цитирует RT депутата Виктора Водолацкого.