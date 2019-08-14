Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-14T19:40Z
https://ria.ru/20190814/1557511101.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155704/80/1557048047_0:732:2340:2048_1036x0_80_0_0_e01ceb5e11081f38fc5e1dfd7e656116.jpg
РИА Новости

В России ответили на слова британского постпреда о Крыме

19:20 14.08.2019 (обновлено: 19:40 14.08.2019)
20259
© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкВид на курортный поселок Коктебель
Вид на курортный поселок Коктебель
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Российские политики и общественные деятели прокомментировали слова постпреда Великобритании при ООН Карен Пирс об "ужасной" жизни украинцев в Крыму.
Ранее дипломат на заседании Совбеза заявила, что живущие на полуострове граждане Украины не имеют доступа к базовым социальным услугам.

"Двойные стандарты"

Избирательные подходы и двойные стандарты сказываются на авторитете международного гуманитарного права, заявил исполняющий обязанности постпреда России при ООН Дмитрий Полянский, выступая после речи Пирс.
Дипломат обратил внимание, что на территории страны, включая Крым, не идет вооруженного конфликта, что делает разговоры о международном гуманитарном праве применительно к России неуместными.
Замок Ласточкино гнездо на береговой скале в поселке Гаспра в Крыму
Вчера, 10:51Сказано в эфире - Радио Sputnik
Подлить масла в огонь. Постпред Британии в ООН "пожалела" украинцев в КрымуПостпред Британии в ООН Карен Пирс заявила об "ужасном" положении украинцев в Крыму. Как отметил в эфире радио Sputnik директор Института стратегического планирования Александр Гусев, это утверждение явно основано не на личных впечатлениях.
"Убеждены, что нормы международного гуманитарного права не должны являться инструментом политических манипуляций", — отметил Полянский.
Также российский представитель напомнил о проблемах гуманитарного права в Сирии, которые игнорируют Великобритания и США.

"Сказки и наглая ложь"

Представители украинской общины Крыма назвали слова британского дипломата сказками.

"Пусть Пирс берет всю свою "королевскую рать" и все вместе приезжают в Крым искать крымчан, которые имеют только украинское гражданство", — заявила РИА Новости глава объединения Анастасия Гридчина.

Собеседница агентства отметила, что украинская община, наоборот, помогает получить российские паспорта всем желающим, которых с каждым днем становится "все больше и больше".
Крым
Вчера, 07:37РИА Новости
В Крыму назвали "сумасшествием" планы Киева устроить морскую блокаду
Аналогичного мнения придерживаются крымские парламентарии. Так, депутат Владислав Ганжара назвал заявление Пирс провокацией.
"В целом права различных национальных меньшинств — украинцев, крымских татар — регулярно становятся темой для спекуляций на различных международных площадках", — объяснил он в комментарии телеканалу RT.
Депутат Юрий Гемпель, в свою очередь, обвинил британского постпреда в "наглой и грязной лжи".

"Мы готовы развеять их все опасения в этом вопросе. Пускай приедут и посмотрят, мы им все расскажем. Пообщаются с населением", — заявил политик РИА Новости.

Как отметил парламентарий, все жители Крыма получают необходимые услуги, в том числе медицинское обслуживание, они также обеспечиваются рабочими местами.
Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган во время четвёртой трёхсторонней встречи президентов России, Ирана и Турции. 14 февраля 2019
10 августа, 09:18РИА Новости
Эксперт объяснил, почему Эрдоган не признает Крым российским
В Госдуме также предложили Пирс и остальным желающим составить свое мнение, посетив полуостров.
"Не только руководство Крыма, но и сами жители приглашают и (президента Украины Владимира) Зеленского, и депутатов Верховной рады, и представителей ОБСЕ и ООН для того, чтобы они приехали на территорию Республики Крым и города Севастополя и убедились — и побеседовали с теми людьми, которые имеют российское гражданство, украинское гражданство", — цитирует RT депутата Виктора Водолацкого.
Крым стал российским регионом в 2014 году после референдума, на котором более 95 процентов избирателей поддержали вхождение полуострова в состав России. В Москве многократно отмечали, что голосование проходило в полном соответствии с международным правом. Как заявил президент Владимир Путин, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Вид на Ялту со стороны Черного моря
9 апреля 2018, 08:00РИА Новости
Как меняется Крым к новому сезону: снос шалманов и благоустройство парков
208122432
Обсудить 10
КрымРоссияПолитика
Рекомендуем
Самолет Су-27 сопровождает лайнер российского министра обороны Сергея Шойгу над нейтральными водами Балтийского моря
В НАТО назвали маневр сопровождавшего самолет Шойгу Су-27 "небезопасным"
РИА
Новости
Ракетный комплекс средней дальности РСД-10 в музее на полигоне Капустин Яр
В России отреагировали на обвинение Меркель в распаде ДРСМД
Ракетный комплекс средней дальности РСД-10 в музее на полигоне Капустин Яр
Меркель обвинила Россию в распаде ДРСМД
Символическая труба газопровода Ямал — Европа
Польша намерена повысить стоимость транзита российского газа
Лента
новостей
На территории компрессорной станции Портовая магистрального газопровода Северный поток
Новый президент Литвы выступил против "Северного потока — 2"
Празднование Национального дня Швеции. 6 июня 2005
"Машина Путина" разрушила утопию "шведского социализма"
Девушка фотографирует Крымский мост через Керченский пролив
Украинская община назвала заявления британского постпреда о Крыме сказками
Путин посмотрел «Спартак» и поцеловал руку маленькой балерине
Девочка поделилась впечатлениями от встречи с Путиным в Севастополе
Центр киберисследований в Военной академии США в Вест-Пойнте, штат Нью-Йорк
В Совбезе рассказали о новой американской концепции "Выяви и пристыди"
Свадьба дальнобойщиков
В Сети набирает популярность ролик со свадьбы российского дальнобойщика
Вид на район подтопления в городе Тулуне Иркутской области
Искали 24 года. Наводнение в Тулуне выгнало из тайги опасного преступника
Проводник в вагоне нового скоростного поезда Стриж, отправляющегося по маршруту Москва - Нижний Новгород с перрона Курского вокзала
Россиянам рассказали, нужно ли самим собирать постельное белье в поездах
Бурый медведь
В Хабаровском крае медведь разрыл могилу и утащил покойника
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин
Пригожин прокомментировал шутку Бузовой про блокадников
Логотип мессенджера WhatsApp
В WhatsApp на Android появилась новая функция
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:21В Мексике произошло сильное землетрясение
01:13Число пострадавших в перестрелке в Филадельфии полицейских увеличилось
01:06В Филадельфии спецназ вошел в здание, где находится стрелок
00:59Власти Йемена потребовали от СМИ в Адене не сотрудничать с сепаратистами
00:56СМИ сообщили о состоянии раненных в перестрелке в Филадельфии полицейских
00:50Полиция задержала подозреваемого в стрельбе в Филадельфии
00:40Священник из Москвы заявил, что его избили в Ялте на глазах сына
00:32Число раненных в перестрелке в Филадельфии увеличилось
00:22Любовь Соболь прекратила голодовку, заявил ее представитель
00:17В Филадельфии произошла стрельба
00:14В Грузии пропали три туристки из Белоруссии
00:11Орбиту МКС увеличат на два с лишним километра
00:06Опрос показал, сколько австрийцев хотят видеть Курца на посту канцлера
00:02Американские фондовые индексы снизились на фоне возможной рецессии
23:58Под Новгородом медики на лодке добирались до пациента из-за размытых дорог
23:51"Землю леопарда" посетили туристы из Японии на мотоциклах "Урал"
23:50В Microsoft признались в прослушивании разговоров пользователей
23:48Россия и Турция провели совместное патрулирование в сирийском Телль-Рифате
23:45На Украине задержали замминистра по вопросам "оккупированных" территорий
23:40Боевики сбили сирийский военный самолет, сообщили СМИ
Лента новостейМолния