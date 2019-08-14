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РИА Новости

В Крыму ответили на слова об "ущемлении прав" украинцев на полуострове

15:12 14.08.2019
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЗамок "Ласточкино гнездо" на береговой скале в поселке Гаспра в Крыму
Замок Ласточкино гнездо на береговой скале в поселке Гаспра в Крыму
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Замок "Ласточкино гнездо" на береговой скале в поселке Гаспра в Крыму. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг – РИА Новости. Крым готов развеять опасения постпреда Великобритании при ООН Карен Пирс о положении украинцев на полуострове, заявил РИА Новости глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель.
Ранее Пирс, выступая на заседании Совета безопасности ООН по проблеме международного гуманитарного права, заявила, что жители Крыма с украинским гражданством якобы находятся в "ужасном" положении и не имеют доступа к базовым социальным услугам.

"Все это беспрецедентная, наглая, грязная ложь и очернительство. Мы готовы развеять их все опасения в этом вопросе. Пускай приедут и посмотрят, мы им все расскажем. Пообщаются с населением. Сделаем встречу с гражданами Украины, которые проживают в Крыму легально. Почему-то наши западные "партнеры" удивительным образом умалчивают, что в Крыму наравне с русским и крымско-татарским украинский язык также признан государственным", - заметил Гемпель.

По его словам, на сегодня в Крыму все национальные группы и граждане, которые проживают легально в российском регионе, обеспечиваются всем необходимым, в том числе медицинским обслуживанием и рабочими местами.
Девушка фотографирует Крымский мост через Керченский пролив
Вчера, 10:34РИА Новости
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Карен ПирсЮрий ГемпельВеликобританияКрымРоссияУкраинаВ мире
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