В Крыму ответили на слова об "ущемлении прав" украинцев на полуострове

"Все это беспрецедентная, наглая, грязная ложь и очернительство. Мы готовы развеять их все опасения в этом вопросе. Пускай приедут и посмотрят, мы им все расскажем. Пообщаются с населением. Сделаем встречу с гражданами Украины, которые проживают в Крыму легально. Почему-то наши западные "партнеры" удивительным образом умалчивают, что в Крыму наравне с русским и крымско-татарским украинский язык также признан государственным", - заметил Гемпель.