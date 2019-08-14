Украинская община назвала заявления британского постпреда о Крыме сказками

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг — РИА Новости. Постпреду Великобритании при ООН Карен Пирс следует приехать в Крым с ознакомительным визитом, вместо того чтобы рассказывать "сказки" об "ужасной" жизни граждан Украины на полуострове, заявила глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина.
"Это все как в замечательной английской сказке "Алиса в Зазеркалье", когда очередной бармаглот рассказывает нам сказку. Пусть Пирс берет всю свою "королевскую рать" и все вместе приезжают в Крым искать крымчан, которые имеют только украинское гражданство", — сказала Гридчина в беседе с РИА Новости.
По ее словам, в Крыму наблюдается абсолютно противоположная ситуация: согласно указу Владимира Путина об упрощенном получении гражданства России, украинская община Крыма помогает оформить российские паспорта гражданства и желающих их получить "с каждым днем все больше и больше".
"Такое ощущение, что Пирс сама хочет получить российское гражданство, только не знает, как его попросить. Пусть обращается в "Украинскую общину". Возможно, мы помогли бы ей", — добавила собеседница агентства.
Накануне Карен Пирс, выступая на заседании Совета безопасности ООН по проблеме международного гуманитарного права, заявила, что украинские граждане, проживающие в Крыму, находятся в "ужасном" положении и не имеют доступа к базовым социальным услугам.
Первого мая Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов для отдельных категорий иностранцев, в том числе для граждан Украины, которые, в частности, родились и постоянно проживали в Крыму, но выехали за его пределы до 18 марта 2014 года (до воссоединения полуострова с Россией); а также для тех, которые сами либо их родственники были подвергнуты депортации из Крымской АССР.