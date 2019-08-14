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РИА Новости

Украинская община назвала заявления британского постпреда о Крыме сказками

10:34 14.08.2019 (обновлено: 19:26 14.08.2019)
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкДевушка фотографирует Крымский мост через Керченский пролив
Девушка фотографирует Крымский мост через Керченский пролив
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг — РИА Новости. Постпреду Великобритании при ООН Карен Пирс следует приехать в Крым с ознакомительным визитом, вместо того чтобы рассказывать "сказки" об "ужасной" жизни граждан Украины на полуострове, заявила глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина.

"Это все как в замечательной английской сказке "Алиса в Зазеркалье", когда очередной бармаглот рассказывает нам сказку. Пусть Пирс берет всю свою "королевскую рать" и все вместе приезжают в Крым искать крымчан, которые имеют только украинское гражданство", — сказала Гридчина в беседе с РИА Новости.

По ее словам, в Крыму наблюдается абсолютно противоположная ситуация: согласно указу Владимира Путина об упрощенном получении гражданства России, украинская община Крыма помогает оформить российские паспорта гражданства и желающих их получить "с каждым днем все больше и больше".

"Такое ощущение, что Пирс сама хочет получить российское гражданство, только не знает, как его попросить. Пусть обращается в "Украинскую общину". Возможно, мы помогли бы ей", — добавила собеседница агентства.

Накануне Карен Пирс, выступая на заседании Совета безопасности ООН по проблеме международного гуманитарного права, заявила, что украинские граждане, проживающие в Крыму, находятся в "ужасном" положении и не имеют доступа к базовым социальным услугам.
Первого мая Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов для отдельных категорий иностранцев, в том числе для граждан Украины, которые, в частности, родились и постоянно проживали в Крыму, но выехали за его пределы до 18 марта 2014 года (до воссоединения полуострова с Россией); а также для тех, которые сами либо их родственники были подвергнуты депортации из Крымской АССР.
Крым
Вчера, 07:37РИА Новости
В Крыму назвали "сумасшествием" планы Киева устроить морскую блокаду
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Карен ПирсВеликобританияСимферопольКрымООНВ мире
Популярные комментарии
У Великобритании рассказывать "сказки" давно стало основным брендом и основным жанром... Чего не коснись: от отравления Скрипалей до нашего якобы вмешательства в Брексит - это всё какие-то дешёвые и неумные сказки для неповзрослевших людей от Лондона...
14 августа, 10:47
Игорь Соколов
14830091243
А нам россиянам ещё врали что в Крыму русские люди ждали когда они наконец-то к России присоединятся . А там оказывается община украинская жирует за наш счёт!
14 августа, 10:50
Влад Щекарев
2724214151
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