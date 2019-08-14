Объем ремонта дорог в Ивановской области увеличился почти в три раза

ИВАНОВО, 14 авг – РИА Новости. В Ивановской области в текущем году отремонтируют 297 километров региональных автомобильных дорог, что почти втрое больше прошлогоднего показателя, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства.

"Распоряжением правительства России региону дополнительно выделено 853 миллиона рублей. Это позволит отремонтировать еще 89 километров дорог, помимо запланированного объема. Всего же в области в текущем году в нормативное состояние приведут 297 километров дорог регионального и межмуниципального значения", – сказал собеседник агентства.

Он добавил, что за счет выделенной федеральной субсидии, в частности, отремонтируют дорогу от Палеха до границы с Нижегородской областью, региональные трассы Иваново – Родники, Родники – Вичуга, а также по просьбе жителей – железнодорожный переезд у поселка Михалево.

Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский обратился к главам муниципальных образований региона с требованием отслеживать качество выполнения ремонтных работ. "Качество и еще раз качество. Следите! Дорога – это фактор развития экономики. Поэтому, несмотря на то, что это региональные дороги, главы должны быть заинтересованы. Сигнальте, если что-то не так", – подчеркнул глава региона.