Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-14T17:22Z
https://ria.ru/20190814/1557505131.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/149611/12/1496111214_0:100:3283:1947_1036x0_80_0_0_24f2077d6b56a3fe7c138dc3b70e1805.jpg
РИА Новости
Ивановская область

Объем ремонта дорог в Ивановской области увеличился почти в три раза

17:22 14.08.2019
93
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкШкольник на дороге
Школьник на дороге
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
ИВАНОВО, 14 авг – РИА Новости. В Ивановской области в текущем году отремонтируют 297 километров региональных автомобильных дорог, что почти втрое больше прошлогоднего показателя, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства.

"Распоряжением правительства России региону дополнительно выделено 853 миллиона рублей. Это позволит отремонтировать еще 89 километров дорог, помимо запланированного объема. Всего же в области в текущем году в нормативное состояние приведут 297 километров дорог регионального и межмуниципального значения", – сказал собеседник агентства.

Он добавил, что за счет выделенной федеральной субсидии, в частности, отремонтируют дорогу от Палеха до границы с Нижегородской областью, региональные трассы Иваново – Родники, Родники – Вичуга, а также по просьбе жителей – железнодорожный переезд у поселка Михалево.
Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский обратился к главам муниципальных образований региона с требованием отслеживать качество выполнения ремонтных работ. "Качество и еще раз качество. Следите! Дорога – это фактор развития экономики. Поэтому, несмотря на то, что это региональные дороги, главы должны быть заинтересованы. Сигнальте, если что-то не так", – подчеркнул глава региона.
Слияние рек Омь и Иртыш в Омске
13 августа, 14:19Омская область
Омская область начала использовать при ремонте дорог новые стандарты
Всего в 2019 году на строительство, реконструкцию и ремонт дорог в Ивановской области предусмотрено более четырех миллиардов рублей, добавили в пресс-службе.
000000
Обсудить 0
Ивановская областьОбщество
Рекомендуем
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
Дрозденко утвердил проект 6-го этапа Восточного скоростного радиуса
РИА
Новости
Здание терминала В аэропорта Шереметьево
РЖД начали строительство ветки до северных терминалов "Шереметьево"
Электропоезд, который следует по маршруту Савеловский вокзал – Шереметьево
Новые железнодорожные пути подведут к аэропорту Шереметьево к 2022 году
Реконструкция трассы
Участок трассы М-5 "Урал" в Люберцах расширят до пяти полос
Лента
новостей
Дорога в Ленинградской области
Дорожники начали применять в Ленобласти особые технологии для ремонта трасс
Реконструкция путепровода
Движение по путепроводу в Дедовске запустят в 2020 году
Дмитрий Артюхов
Два участка дороги Салехард – Надым введут в эксплуатацию в 2019 году
Газопровод Сила Сибири
"Газпром" подключил Чаяндинское месторождение к газопроводу "Сила Сибири"
Стенд компании Газпром
Доходы членов правления "Газпрома" в I полугодии упали в два раза
Датская полиция осматривает место происшествия возле полицейского участка на улице Хермодсгаде в Копенгагене. 10 августа 2019
Дания может усилить контроль на границе с Швецией после взрыва в столице
Здание компании Россети в Москве
Россия, Азербайджан и Иран разработают проект соединения своих энергосистем
Президент Ирана Хасан Роухани
Президент Ирана оценил намерения США создать коалицию в Персидском заливе
Символическая труба газопровода Ямал — Европа
Польша намерена повысить стоимость транзита российского газа
Cамолет Boeing 737-800 авиакомпании Pobeda в аэропорту Внуково имени А. Н. Туполева
Аппарат Акимова получил предложение ФАС о приватизации "Победы"
Чрезвычайный и полномочный посол КНР в России Чжан Ханьхуэй
Посол КНР в России: цветной революцией в Сянгане управляет Запад
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:56СМИ сообщили о состоянии раненных в перестрелке в Филадельфии полицейских
00:50Полиция задержала подозреваемого в стрельбе в Филадельфии
00:40Священник из Москвы заявил, что его избили в Ялте на глазах сына
00:32Число раненных в перестрелке в Филадельфии увеличилось
00:22Любовь Соболь прекратила голодовку, заявил ее представитель
00:17В Филадельфии произошла стрельба
00:14В Грузии пропали три туристки из Белоруссии
00:11Орбиту МКС увеличат на два с лишним километра
00:06Опрос показал, сколько австрийцев хотят видеть Курца на посту канцлера
00:02Американские фондовые индексы снизились на фоне возможной рецессии
23:58Под Новгородом медики на лодке добирались до пациента из-за размытых дорог
23:51"Землю леопарда" посетили туристы из Японии на мотоциклах "Урал"
23:50В Microsoft признались в прослушивании разговоров пользователей
23:48Россия и Турция провели совместное патрулирование в сирийском Телль-Рифате
23:45На Украине задержали замминистра по вопросам "оккупированных" территорий
23:40Боевики сбили сирийский военный самолет, сообщили СМИ
23:33В Совфеде оценили планы Польши повысить цены на транзит российского газа
23:25К МКС запустят грузовой корабль Dream Chaser на новейшей ракете Vulcan
23:19Постпред Польши сообщила возможную дату заседания по Кашмиру в Совбезе ООН
23:15В Петербурге ликвидировали крупный пожар в бизнес-центре
Лента новостейМолния