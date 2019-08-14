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РИА Новости

Песков призвал ученых быть бдительными, но не заковывать себя в правила

13:40 14.08.2019 (обновлено: 15:17 14.08.2019)
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© РИА Новости / Владимир АстапковичЗаместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Владимир Астапкович
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Российские ученые должны проявлять определенную бдительность, так как научно-промышленный шпионаж никто не отменял, но это не означает, что нужно заковывать себя в какие-то правила, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
По сообщению Lenta.ru, Министерство науки и высшего образования ужесточило правила контакта российских ученых с иностранными коллегами и международными организациями. В статье издание приводит сканы документа, опубликованного газетой "Троицкий вариант" вместе с открытым письмом доктора технических наук, профессора, члена совета ОНР и заведующего лабораторией Института проблем машиноведения РАН Александра Фрадкова.
Согласно документу, такие встречи возможны только с разрешения руководства — научные организации должны письменно уведомлять о них за пять дней, во время разговора должны присутствовать как минимум двое российских ученых, а после необходимо подготовить отчет с описанием беседы и сканами паспортов собеседников.
"Не знаю, не видел этого текста. Если это выглядит так, как вы процитировали, то, наверное, конечно, это выглядит как перебор. Конечно, нужно проявлять определенную бдительность, потому что зарубежные спецслужбы, конечно же, не дремлют и, скажем так, научно-промышленный шпионаж никто не отменял - 24 часа в сутки, 7 дней в неделю он имеет место и нацелен против наших ученых, особенно молодых ученых. Но это не значит, что мы должны заковывать себя в какие-то правила, которые ни к чему хорошему в итоге не приведут. Тоже поинтересуемся", - сказал Песков журналистам.
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Российская академия наукДмитрий ПесковРоссияРИА Наука
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