Опубликовано видео последствий жесткой посадки Ми-8 на Камчатке

На ролике продолжительностью 1 минута 6 секунд видно, как вертолет стоит на земле, а его хвостовая часть и несущие винты повреждены.

Пассажиры совершившего жесткую посадку вертолета – туристы, которые прилетели на экскурсию на базу "Дзензур", расположенную на берегу реки Жупанова. Ми-8 принадлежит авиакомпании ООО "Вертикаль-Т". Проверку по факту авиационного инцидента проводят Камчатская транспортная прокуратура, Дальневосточное следственное управление на транспорте СК РФ и территориальное управление Росавиации.