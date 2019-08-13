Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку на Камчатке

"По уточненной информации, в результате инцидента пострадали пять человек. Все они доставлены в больницу. Четверым из них после медицинского осмотра будет назначено амбулаторное лечение. Двое получили ушибы мягких тканей, еще у одного мужчины — перелом берцовой кости, у другого — рваная рана ноги", — заявил РИА Новости министр специальных программ и по делам казачества Камчатского края Сергей Хабаров.