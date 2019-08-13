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РИА Новости

Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку на Камчатке

09:15 13.08.2019 (обновлено: 12:48 13.08.2019)
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкВертолет Ми-8
Вертолет Ми-8
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Вертолет Ми-8. Архивное фото
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 13 авг — РИА Новости. Вертолет Ми-8, на борту которого находились 22 пассажира и три члена экипажа, около 17:00 по местному времени (08:00 мск) совершил жесткую посадку на Камчатке, сообщил РИА Новости источник в оперативных службах региона.
По информации краевых властей, в результате ЧП пять человек получили ранения.

"По уточненной информации, в результате инцидента пострадали пять человек. Все они доставлены в больницу. Четверым из них после медицинского осмотра будет назначено амбулаторное лечение. Двое получили ушибы мягких тканей, еще у одного мужчины — перелом берцовой кости, у другого — рваная рана ноги", — заявил РИА Новости министр специальных программ и по делам казачества Камчатского края Сергей Хабаров.

Одной жительнице Камчатки понадобилась госпитализация, у нее диагностировали перелом шейного позвонка.
Хабаров добавил, что всех людей с места происшествия уже доставили в Петропавловск-Камчатский, их размещением займутся туристические компании.
Ранее сообщалось, что этим бортом туристы летели на базу "Дзензур", расположенную на берегу реки Жупанова. Ми-8 принадлежит компании "Вертикаль-Т".
Камчатская транспортная прокуратура, Дальневосточное следственное управление на транспорте СК и территориальное управление Росавиации начали проверку по факту ЧП.
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