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РИА Новости

Действующий состав кабмина Украины не будет рассматривать увольнение Кличко

10:51 14.08.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкМэр Киева Виталий Кличко
Мэр Киева Виталий Кличко
© РИА Новости / Стрингер
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Мэр Киева Виталий Кличко. Архивное фото
КИЕВ, 14 авг – РИА Новости. Действующий состав кабинета министров Украины не будет рассматривать вопрос увольнения Виталия Кличко с должности главы Киевской городской государственной администрации (КГГА), сообщил в среду пресс-секретарь премьер-министра Василий Рябчук.
Украинский премьер Владимир Гройсман ранее сообщил, что кабмин рассмотрит вопрос увольнения Кличко. Традиционно заседания правительства проходят каждую среду. Ранее представитель президента Украины Владимира Зеленского в кабинете министров Андрей Герус выразил уверенность, что новое правительство будет сформировано в первые дни работы нового парламента. Торжественное заседание Рады Украины нового созыва состоится 29 августа.
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"Вопрос согласования увольнения Виталия Кличко обсудили с чиновниками. Принято решение, что действующим составом правительства рассматриваться он не будет", - написал Рябчук на своей странице в Facebook.
Ранее стало известно, что офис президента Украины Владимира Зеленского хочет сместить Кличко с его второй должности - главы Киевской городской государственной администрации (КГГА) и уже попросил правительство сделать соответствующее представление. Кабмин Украины подтвердил получение письма из офиса президента. Согласно украинскому законодательству, мэры городов избираются жителями на голосовании. Главу КГГА назначает и увольняет своим указом президент по представлению правительства. Кличко считает, что такие действия власти нарушают закон.
Кличко занимает пост мэра Киева с 5 июня 2014 года, пост главы городской администрации - с 25 июня 2014 года.
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