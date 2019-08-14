Действующий состав кабмина Украины не будет рассматривать увольнение Кличко

КИЕВ, 14 авг – РИА Новости. Действующий состав кабинета министров Украины не будет рассматривать вопрос увольнения Виталия Кличко с должности главы Киевской городской государственной администрации (КГГА), сообщил в среду пресс-секретарь премьер-министра Василий Рябчук.

Украинский премьер Владимир Гройсман ранее сообщил, что кабмин рассмотрит вопрос увольнения Кличко. Традиционно заседания правительства проходят каждую среду. Ранее представитель президента Украины Владимира Зеленского в кабинете министров Андрей Герус выразил уверенность, что новое правительство будет сформировано в первые дни работы нового парламента. Торжественное заседание Рады Украины нового созыва состоится 29 августа.

"Вопрос согласования увольнения Виталия Кличко обсудили с чиновниками. Принято решение, что действующим составом правительства рассматриваться он не будет", - написал Рябчук на своей странице в Facebook

Ранее стало известно, что офис президента Украины Владимира Зеленского хочет сместить Кличко с его второй должности - главы Киевской городской государственной администрации (КГГА) и уже попросил правительство сделать соответствующее представление. Кабмин Украины подтвердил получение письма из офиса президента. Согласно украинскому законодательству, мэры городов избираются жителями на голосовании. Главу КГГА назначает и увольняет своим указом президент по представлению правительства. Кличко считает, что такие действия власти нарушают закон.