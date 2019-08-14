Косачев прокомментировал заявление Трампа о возможном выходе США из ВТО

МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. США стремятся писать правила для глобальной экономики для всех стран, выход из ВТО - это очередная угроза миру от Вашингтона, заявил РИА Новости глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев.

Президент США Дональд Трамп в среду заявил , что США могут выйти из Всемирной торговой организации, "если это потребуется". По его словам, правила ВТО лишь помогают другим странам "пользоваться" США для собственного обогащения. В особенности он отметил Китай, с которым у США идет фактическая торговая война. Трамп назвал "ужасным решением" допуск КНР в ВТО.

"Лет пять назад предыдущий президент (США Барак) Обама заявил, что "когда 95% наших потенциальных покупателей живут за границей, мы должны быть уверены, что это мы пишем правила для глобальной экономики, а не страны вроде Китая", - отметил Косачев.

По его словам, тогда это заявление наделало много шума, но было воспринято как элемент двустороннего американо-китайского спора по торговым вопросам.

"Однако нынешняя администрация США не только поднимает проблему с двустороннего на глобальный уровень, но и открыто заявляет, что американцам "закон не писан" и что их уже не устраивают правила, согласованные на многосторонней основе в рамках ВТО", - подчеркнул Косачев.

Ясно, что разногласия с Китаем здесь будут использоваться только как повод для односторонних деструктивных действий, "точно так же, как разногласия с Россией по ДРСМД были цинично использованы США для реального разрушения этого и возможного разрушения идущего за ним Договора об СНВ в дальнейшем", - сказал Косачев.

Он полагает, что цель американцев в данном случае "опять банальна: продвигать собственные коммерческие интересы, иными словами - писать правила для глобальной экономики" из Вашингтона для всех других стран мира".