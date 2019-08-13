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РИА Новости

Жириновский предложил сбивать самолеты, подлетающие к бортам первых лиц

22:13 13.08.2019 (обновлено: 04:45 14.08.2019)
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкВладимир Жириновский
Владимир Жириновский
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Владимир Жириновский. Архивное фото
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что Россия должна жестко реагировать на инциденты, связанные с приближением иностранных военных самолетов к бортам российских первых лиц, вплоть до их уничтожение.
Минобороны России во вторник сообщило, что истребитель НАТО F-18 пытался приблизиться к борту главы ведомства Сергея Шойгу над нейтральными водами Балтийского моря, однако летчики Су-27 оттеснили истребитель, не позволив ему подойти близко.
"В случае приближения к русским бортам иностранных военных самолётов - их нужно сбивать! Мы не можем подвергать риску наших высокопоставленных руководителей. Один раз собьём - никогда больше приближаться не будут", - написал он в Telegram.
Инцидент произошел, когда самолет с министром следовал с эскортом из двух истребителей Балтийского флота Су-27 из Калининграда в Москву.
Как Су-27 отогнали истребитель НАТО от самолета Шойгу
Вчера, 17:42Радио
Российские СУ-27 отогнали от самолета Шойгу истребители НАТО
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Обсудить 29
Су-27ЛДПРНАТОВладимир ЖириновскийСергей ШойгуРоссияБезопасность
Популярные комментарии
В этом вопросе, я считаю, что Жириновский прав на все 100%! Россия при Путине уже набрала вес и вновь стала супер державой! Пора уже начинать усмирять агрессивных нахалов и борзых хамов!
14 августа, 00:16
Игорь Соколов
2610003
Вот пусть Путин первый берёт автомат, каску и в атаку, я не собираюсь, у меня караулкругомврагов нет.
14 августа, 01:40
ЭяЭто я 16
4000016
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