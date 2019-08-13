Жириновский предложил сбивать самолеты, подлетающие к бортам первых лиц

МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что Россия должна жестко реагировать на инциденты, связанные с приближением иностранных военных самолетов к бортам российских первых лиц, вплоть до их уничтожение.

Минобороны России во вторник сообщило, что истребитель НАТО F-18 пытался приблизиться к борту главы ведомства Сергея Шойгу над нейтральными водами Балтийского моря, однако летчики Су-27 оттеснили истребитель, не позволив ему подойти близко.

"В случае приближения к русским бортам иностранных военных самолётов - их нужно сбивать! Мы не можем подвергать риску наших высокопоставленных руководителей. Один раз собьём - никогда больше приближаться не будут", - написал он в Telegram