Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-13T19:05Z
https://ria.ru/20190813/1557464492.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/103060/47/1030604776_0:19:766:450_1036x0_80_0_0_3b99143fa0177bf45bdc3a04e974a3cd.jpg
РИА Новости

Сенатор прокомментировал желание Киева создать режимный район вокруг Крыма

19:05 13.08.2019
1490
© РИА Новости / Максим БлиновСенатор от Заксобрания Крыма Сергей Цеков
Сенатор от Заксобрания Крыма Сергей Цеков
© РИА Новости / Максим Блинов
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг – РИА Новости. Создание киевскими властями режимного района вокруг Крыма больше напоминают небылицу, перекрыть заход судов в порты полуострова невозможно, заявил РИА Новости член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от крымского региона Сергей Цеков.
Ранее украинское государственное учреждение "Госгидрография" сообщило, что инициирует создание морского режимного района вокруг Крыма, чтобы полностью перекрыть заход во все порты полуострова иностранных и частично российских судов.
"Думаю, и сами киевские власти осознают, что реально никакого движения вокруг Крыма своими картами и бумажными делами они запретить не смогут. Создается впечатление, что некоторым госучреждениям и ведомствам Украины нечем больше заняться, а деньги государственные надо как-то освоить, поэтому они и нашли такой хороший способ для освоения, как выдумывать различные небылицы", - сказал Цеков.
По его словам, у Украины нет возможности какими-то бумажными делами ограничить доступ к Крыму.
Побережье Черного моря в Коктебеле
Вчера, 18:55РИА Новости
В Крыму назвали позицию Киева по поставкам воды на полуостров феодальной
"Это все из ряда тех "сказок", которые сочиняют различные государственные учреждения и ведомства для граждан Украины, в очередной раз, выставляя себя посмешищам перед серьезными организациями международного сообщества", - сказал Цеков.
6770003
Обсудить 0
Сергей ЦековСовет Федерации РФКрымРоссияУкраинаВ мире
Рекомендуем
Президент Украины Владимир Зеленский
Безсмертный считает незаконным указ Зеленского о гражданстве для россиян
РИА
Новости
Здание администрации президента Украины
Безсмертный прокомментировал свое увольнение
Вид на Ялту
На Украине предложили создать режимный морской район вокруг Крыма
Партнер инвестиционного фонда Baring Vostok по индустрии финансового сектора, гражданин Франции Филипп Дельпаль, обвиняемый в мошенничестве, на заседании Басманного суда города Москвы
Евросоюз обеспокоен продлением ареста Дельпалю
Лента
новостей
Президент Украины Владимир Зеленский
Безсмертный считает, что Зеленскому не нужно было звонить Путину
Сирийские беженцы в окрестностях провинции Идлиб
Эксперт рассказал, зачем США и Турция препятствуют освобождению Идлиба
Полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе, глава МИД ДНР Наталья Никонорова
В ДНР прокомментировали отставку Безсмертного
Побережье Черного моря в Коктебеле
В Крыму назвали позицию Киева по поставкам воды на полуостров феодальной
Здание администрации президента Украины
В офисе Зеленского прокомментировали увольнение Безсмертного
Здание Службы бе­зо­пас­нос­ти Украины в Киеве
СБУ разоблачила группу рейдеров, в которую входили чиновники
Здание Министерства иностранных дел РФ
МИД России объявил украинского дипломата персоной нон грата
Ситуация в Донбассе
Безсмертный считает, что встречу "нормандской четверки" будут откладывать
Представители ОБСЕ, прибывшие для наблюдения за первым этапом отвода украинских подразделений, в районе пропускного пункта Станица Луганская
Безсмертный заявил о подготовке проекта по достижению мира в Донбассе
Самолет Су-27 сопровождает лайнер российского министра обороны Сергея Шойгу над нейтральными водами Балтийского моря
В НАТО назвали причину сближения истребителя с самолетом Шойгу
Здание МИД Польши
Польша выступила за подключение США и Британии к "нормандскому формату"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:07В США не будут закрашивать фрески с изображением Джорджа Вашингтона
09:00"КамАЗ" поддержал инициативу о запрете эксплуатации старых машин
09:00Роскачество назвало признаки плохого вина
09:00Жара не вернется в Москву, заявил синоптик
08:54В Хабаровском крае медведь разрыл могилу и утащил покойника
08:51Власти КНР сравнили захват демонстрантами журналиста в Гонконге с терактом
08:50В Закарпатье почти 30 человек отравились на свадьбе
08:47В Таиланде пять человек погибли в ДТП, сообщили СМИ
08:40Число пострадавших при взрывах под Ачинском выросло до 40
08:39В Рио-де-Жанейро более 50 человек пострадали в результате крупного ДТП
08:27На Украине более 200 населенных пунктов остались без света из-за непогоды
08:25Приамурью потребуется более 230 миллионов рублей федпомощи после паводка
08:20Дагестанский блогер-лихач насмерть сбил человека в Махачкале
08:08Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в среду
07:58В Австралии изъяли партию метамфетамина стоимостью выше $60 миллионов
07:54Индийская лунная станция ушла с земной орбиты и направилась к Луне
07:49Под Омском около 400 человек ищут пропавшего трехлетнего ребенка
07:43Трутнев предложил начать эксперимент по управлению лесным хозяйством с ДФО
07:41В США украинку осудили за производство детской порнографии
07:40Спасатели готовятся к запуску "Союза МС-14" с роботом Федором на борту
Лента новостейМолния