Сенатор прокомментировал желание Киева создать режимный район вокруг Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг – РИА Новости. Создание киевскими властями режимного района вокруг Крыма больше напоминают небылицу, перекрыть заход судов в порты полуострова невозможно, заявил РИА Новости член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от крымского региона Сергей Цеков.
Ранее украинское государственное учреждение "Госгидрография" сообщило, что инициирует создание морского режимного района вокруг Крыма, чтобы полностью перекрыть заход во все порты полуострова иностранных и частично российских судов.
"Думаю, и сами киевские власти осознают, что реально никакого движения вокруг Крыма своими картами и бумажными делами они запретить не смогут. Создается впечатление, что некоторым госучреждениям и ведомствам Украины нечем больше заняться, а деньги государственные надо как-то освоить, поэтому они и нашли такой хороший способ для освоения, как выдумывать различные небылицы", - сказал Цеков.
По его словам, у Украины нет возможности какими-то бумажными делами ограничить доступ к Крыму.
"Это все из ряда тех "сказок", которые сочиняют различные государственные учреждения и ведомства для граждан Украины, в очередной раз, выставляя себя посмешищам перед серьезными организациями международного сообщества", - сказал Цеков.