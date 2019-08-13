Сенатор прокомментировал желание Киева создать режимный район вокруг Крыма

"Думаю, и сами киевские власти осознают, что реально никакого движения вокруг Крыма своими картами и бумажными делами они запретить не смогут. Создается впечатление, что некоторым госучреждениям и ведомствам Украины нечем больше заняться, а деньги государственные надо как-то освоить, поэтому они и нашли такой хороший способ для освоения, как выдумывать различные небылицы", - сказал Цеков.