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РИА Новости
Ленинградская область

Дорожники начали применять в Ленобласти особые технологии для ремонта трасс

17:37 13.08.2019
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© РИА Новости / Андрей ЖуковДорога в Ленинградской области
Дорога в Ленинградской области
© РИА Новости / Андрей Жуков
С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 авг - РИА Новости. Дорожники Ленобласти при ремонте региональных трасс, в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", начали использовать особую битумно-полимерную ленту, предотвращающую попадание влаги в швы на асфальтовом покрытии, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы комитета по дорожному хозяйству региона.

"Битумная лента позволяет герметизировать места примыкания нового асфальта как к основанию дороги, так и бордюрному камню, канализационным люкам, водоотводным лоткам и фундаментам зданий. Склеивая места стыков, лента существенно повышает срок службы дорожного покрытия", - отметил собеседник агентства.

По его словам, по заказу ГКУ "Ленавтодор" подрядные организации начали использовать эту технологию на ремонтируемых участках дорог "Извоз — Лемовжа" в Волосовском районе, "Копорье — Ручьи" и "Санкт-Петербург — Ручьи" в Кингисеппском и Ломоносовском районах, "Кемполово — Выра — Шапки" в Волосовском и Гатчинском районах, "Старая Ладога — Трусово" в Волховском районе.
"В рамках нацпроекта ведется многоступенчатый контроль выполненных работ: от проверки ровности и коэффициента сцепления до лабораторной оценки качества используемых материалов. В свою очередь, применяемые новые технологии позволят асфальту служить дольше, тем самым обеспечивая безопасность дорожного движения", — пояснил РИА Новости глава дорожного комитета Денис Седов.
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Он напомнил, что в этом году на реализацию адресной программы ремонтов дорог Ленинградской области в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" выделено более одного миллиарда рублей. На эти средства будет отремонтировано 18 участков областных трасс в 13 муниципальных районах Ленинградской области.
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