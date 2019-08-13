Дорожники начали применять в Ленобласти особые технологии для ремонта трасс

С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 авг - РИА Новости. Дорожники Ленобласти при ремонте региональных трасс, в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", начали использовать особую битумно-полимерную ленту, предотвращающую попадание влаги в швы на асфальтовом покрытии, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы комитета по дорожному хозяйству региона.

"Битумная лента позволяет герметизировать места примыкания нового асфальта как к основанию дороги, так и бордюрному камню, канализационным люкам, водоотводным лоткам и фундаментам зданий. Склеивая места стыков, лента существенно повышает срок службы дорожного покрытия", - отметил собеседник агентства.

По его словам, по заказу ГКУ "Ленавтодор" подрядные организации начали использовать эту технологию на ремонтируемых участках дорог "Извоз — Лемовжа" в Волосовском районе, "Копорье — Ручьи" и "Санкт-Петербург — Ручьи" в Кингисеппском и Ломоносовском районах, "Кемполово — Выра — Шапки" в Волосовском и Гатчинском районах, "Старая Ладога — Трусово" в Волховском районе.

"В рамках нацпроекта ведется многоступенчатый контроль выполненных работ: от проверки ровности и коэффициента сцепления до лабораторной оценки качества используемых материалов. В свою очередь, применяемые новые технологии позволят асфальту служить дольше, тем самым обеспечивая безопасность дорожного движения", — пояснил РИА Новости глава дорожного комитета Денис Седов.