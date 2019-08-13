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РИА Новости

Украинский эксперт предупредил об опасности идеологии партии Зеленского

05:00, 13 августа 2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© РИА Новости / Стрингер
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Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 13 авг – РИА Новости. Идеология либертарианства, которой придерживается партия президента Владимира Зеленского "Слуга народа", направлена на превращение Украины в государство без социальных обязательств. Такое мнение в эфире YouTube-канала GolosTV.UA высказал политолог, эксперт Украинского института анализа и менеджмента политики Даниил Богатырев.
Ранее представитель президента Зеленского в парламенте Руслан Стефанчук заявил, что идеологией партии "Слуга народа", лидером которой является глава Украины, будет либертарианство.
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"Определение "либертарианство" применительно к идеологии партии Зеленского – это отнюдь не фигура речи. Что такое либертарианство – это, по сути, правый анархизм. То есть, всякий, у кого есть деньги, может купить что угодно, все покупается и все продается, и при этом никаких социальных обязательств государство не несет", - заявил Богатырев.
По его словам, при такой идеологии государство не будет социальным. При этом большинство инициатив, озвучиваемых соратниками Зеленского, направлено именно на это, предупредил эксперт.
"Мы уже слышали заявления о необходимости отмены бесплатного высшего образования, даже звучало, что и школьное должно быть переведено частично на платную основу. Дальше, по страховой медицине, то есть, по сути – платной, делались заявления тоже", - отметил политолог.
Логичным дополнением всего этого выступает создание рынка земли, указал Богатырев.
"В итоге мы получим государство без социальных обязательств, которому мы будем платить все те же большие налоги, в том числе и скрытые налоги, заложенные в коммуналку и так далее", - заявил эксперт.
Такое развитие событий не понравится украинцам, поэтому через какое-то время рейтинг Зеленского сильно упадет, предположил Богатырев.
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Партия "Слуга народа"Ситуация на УкраинеВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
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