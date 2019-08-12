Игумен Фотий встретился с матерью ребенка после инцидента на крещении

МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Священнослужитель Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий (Нечепоренко) встретился с матерью ребенка, которая обратилась в полицию после грубого обряда крещения. Ролик опубликовал телеканал НТВ.
В присутствии журналистов священник попросил у женщины прощения.
"Ну не будем тогда дожидаться Прощеного воскресенья. Уж простите меня", — сказал он.
В ответ на это прихожанка поинтересовалась, не были ли его слова сарказмом.
Отец Фотий также заявил, что во время таинства ребенок не наглотался воды.
"Насколько я видел, вроде бы и о стенки купели он не ударился. Священник должен его три раза погрузить", — настаивает игумен.
При этом, по словам матери мальчика, во время крещения ее сын стал захлебываться, а священник "не дал ему даже продышаться".
Накануне в социальных сетях появился ролик, на котором игумен с силой окунает ребенка в воду с головой, несмотря на его крики и попытки матери забрать мальчика. Запись вызвала широкий общественный резонанс. Мать малыша написала заявление на священнослужителя в полицию и епархиальное управление. После этого Фотию запретили совершать таинства. Это одно из самых суровых дисциплинарных наказаний в церкви, не считая лишения сана.