Игумен Фотий встретился с матерью ребенка после инцидента на крещении

МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Священнослужитель Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий (Нечепоренко) встретился с матерью ребенка, которая обратилась в полицию после грубого обряда крещения. Ролик опубликовал телеканал Священнослужитель Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий (Нечепоренко) встретился с матерью ребенка, которая обратилась в полицию после грубого обряда крещения. Ролик опубликовал телеканал НТВ

В присутствии журналистов священник попросил у женщины прощения.

"Ну не будем тогда дожидаться Прощеного воскресенья. Уж простите меня", — сказал он.

В ответ на это прихожанка поинтересовалась, не были ли его слова сарказмом.

Отец Фотий также заявил, что во время таинства ребенок не наглотался воды.

"Насколько я видел, вроде бы и о стенки купели он не ударился. Священник должен его три раза погрузить", — настаивает игумен.

При этом, по словам матери мальчика, во время крещения ее сын стал захлебываться, а священник "не дал ему даже продышаться".