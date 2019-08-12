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РИА Новости

В семи районах Пермского края ввели режим ЧС из-за угрозы потери урожая

17:14, 12 августа 2019
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкКолосья пшеницы
Колосья пшеницы
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Колосья пшеницы. Архивное фото
ПЕРМЬ, 12 авг - РИА Новости. Режим ЧС из-за переувлажнения почвы дождевой водой, которое грозит потерей урожая, введен в семи муниципальных районах Пермского края, сообщили РИА Новости в региональном министерстве сельского хозяйства.
"Из-за переувлажнения почвы введен режим ЧС в Нытвенском, Краснокамском, Пермском, Верещагинском, Большесосновском, Бардымском, Ординском районах. Площадь пострадавших сельхозугодий уточняется. Данная ситуация грозит материальными потерями", - рассказали агентству в краевом минсельхозе.
По информации ведомства, часть муниципалитетов сейчас также готовит документы, которые станут основанием для введения ЧС, в некоторых районах проверка показала, что необходимости вводить данный режим нет. В ведомстве пояснили, что это необходимо для того, "чтобы аграрии не возвращали уже полученные субсидии из-за невыполнения целевых показателей".
"Сейчас активно ведем работу с муниципалитетами, звоним, выясняем ситуацию. Потом будем выходить на объявление ЧС на уровне края", - отметили в минсельхозе.
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В министерстве территориальной безопасности Пермского края РИА Новости добавили, что режим ЧС в районах введен только из-за переувлажнения почвы, а не из-за наводнения. По данным ведомства, на сегодняшний день подтоплений домохозяйств в населенных пунктах не зафиксировано.
В ГУ МЧС России по Пермскому краю также сообщили, что сильные дожди стали причиной размыва участка проселочной дороги в поселке Сейва Гайнского района.
"Пострадавших нет, угрозы населению нет. На месте работают силы и средства муниципального звена территориальной подсистемы РСЧС Гайнского района. Органами местного самоуправления прорабатывается вопрос по организации проезда к поселку Сейва через переправу по реке Каме", - отметили в МЧС.
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