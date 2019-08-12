В Приамурье сформировали список на получение помощи после паводка

"Что касается работы, связанной с осуществлением выплат пострадавшим гражданам из бюджета РФ, то сегодня уже был сформирован список на общую сумму 45,6 миллиона рублей, из них более 6 миллионов рублей - на 605 человек на оказание единовременной материальной помощи (по 10 тысяч рублей на человека); 3,65 миллиона на 73 человека на оказание финансовой помощи за частичную утрату имущества первой необходимости (по 50 тысяч рублей на человека); 35,9 миллиона рублей на 359 человек на оказание финансовой помощи за полную утрату имущества первой необходимости (по 100 тысяч рублей на человека)", - сообщается на сайте.