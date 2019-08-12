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РИА Новости

В Приамурье сформировали список на получение помощи после паводка

17:07, 12 августа 2019
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© РИА Новости / Дмитрий Тупиков / Перейти в фотобанкЗатопленные дома в селе Норск в Селемджинском районе Амурской области
Затопленные дома в селе Норск в Селемджинском районе Амурской области
© РИА Новости / Дмитрий Тупиков
Перейти в фотобанк
БЛАГОВЕЩЕНСК, 12 авг - РИА Новости. Работа по формированию списков на получение пострадавшими от паводка единовременной федеральной помощи продолжается в Амурской области, уже определены адресаты выплат на 45,6 миллиона рублей, сообщается на сайте правительства Приамурья.
В четверг премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил о выделении 600 миллионов рублей Амурской области, пострадавшей от паводка. Режим ЧС регионального значения введен в Приамурье 25 июля из-за дождевого паводка.
"Что касается работы, связанной с осуществлением выплат пострадавшим гражданам из бюджета РФ, то сегодня уже был сформирован список на общую сумму 45,6 миллиона рублей, из них более 6 миллионов рублей - на 605 человек на оказание единовременной материальной помощи (по 10 тысяч рублей на человека); 3,65 миллиона на 73 человека на оказание финансовой помощи за частичную утрату имущества первой необходимости (по 50 тысяч рублей на человека); 35,9 миллиона рублей на 359 человек на оказание финансовой помощи за полную утрату имущества первой необходимости (по 100 тысяч рублей на человека)", - сообщается на сайте.
Уточняется, что в списки вошли пострадавшие от паводка из Белогорска, Зеи, Селемджинского, Тамбовского, Константиновского и Свободненского районов Приамурья. Сейчас проверяются списки Мазановского, Ивановского, Благовещенского, Магдагачинского и Серышевского районов. Работа по формированию пакетов документов в городах и районах области продолжается.
Подтопленный район в Амурской области
Вчера, 06:51РИА Новости
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Дмитрий МедведевАмурская областьРоссияОбщество
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