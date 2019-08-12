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РИА Новости

Глава Минприроды призвал ввести экоуроки в школах

16:18, 12 августа 2019
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© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкГлава Минприроды Дмитрий Кобылкин
Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Регулярные занятия и уроки по экологии должны быть включены в образовательные программы детсадов и школ, заявил глава Минприроды Дмитрий Кобылкин на встрече со школьниками, которые отправляться на ледокол в Арктику.
"Это должно быть не в виде факультативов, а на постоянной основе и в садиках, и в школах", - сказал глава ведомства, отвечая на вопрос, с какого возраста следует начинать экообразование.
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