Глава Минприроды призвал ввести экоуроки в школах

МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Регулярные занятия и уроки по экологии должны быть включены в образовательные программы детсадов и школ, заявил глава Минприроды Дмитрий Кобылкин на встрече со школьниками, которые отправляться на ледокол в Арктику.

"Это должно быть не в виде факультативов, а на постоянной основе и в садиках, и в школах", - сказал глава ведомства, отвечая на вопрос, с какого возраста следует начинать экообразование.