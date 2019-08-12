Кинешма примет первый театральный фестиваль "Островский-FEST"

ИВАНОВО, 12 авг – РИА Новости. Театральные коллективы из семи стран мира примут участие в первом Международном фестивале камерных театральных форм "Островский-FEST" в городе Кинешма Ивановской области, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства.

"Фестиваль пройдет с 14 по 18 августа на сцене Кинешемского драматического театра имени Островского. Премьерный спектакль представят актеры Азербайджанского государственного театра юного зрителя по пьесе Патрика Зюскинда "Контрабас"", – сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в рамках фестиваля зрители увидят постановки театральных коллективов из Швеции, Норвегии, Израиля, Молдовы, Украины. Россию представят труппы Театра Мишин ЛАБ из Москвы и Кинешемского драматического театра им. А.Н. Островского. также запланирована презентация "Корейского театра".