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РИА Новости
Ивановская область

Кинешма примет первый театральный фестиваль "Островский-FEST"

15:52, 12 августа 2019
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© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкТроицко-Успенский кафедральный собор города Кинешмы
Троицко-Успенский кафедральный собор города Кинешмы
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
ИВАНОВО, 12 авг – РИА Новости. Театральные коллективы из семи стран мира примут участие в первом Международном фестивале камерных театральных форм "Островский-FEST" в городе Кинешма Ивановской области, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства.
С инициативой проведения фестиваля выступил коллектив Кинешемского драматического театра. Предложение поддержал губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский.

"Фестиваль пройдет с 14 по 18 августа на сцене Кинешемского драматического театра имени Островского. Премьерный спектакль представят актеры Азербайджанского государственного театра юного зрителя по пьесе Патрика Зюскинда "Контрабас"", – сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в рамках фестиваля зрители увидят постановки театральных коллективов из Швеции, Норвегии, Израиля, Молдовы, Украины. Россию представят труппы Театра Мишин ЛАБ из Москвы и Кинешемского драматического театра им. А.Н. Островского. также запланирована презентация "Корейского театра".
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