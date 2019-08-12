"Миссис Россия — 2019" хочет открыть в Геленджике центр реабилитации детей

Финал ежегодного конкурса красоты "Миссис Россия — 2019" прошел в Москве.
Финал ежегодного конкурса красоты "Миссис Россия — 2019" прошел в Москве.
Победа досталась 33-летней жительнице Геленджика Екатерине Нишановой.
Победа досталась 33-летней жительнице Геленджика Екатерине Нишановой.
Первой "вице-миссис Россия" стала Анна Митрофанова из Самары, "второй вице-миссис" — Влада Брем, из Иркутска.
Первой "вице-миссис Россия" стала Анна Митрофанова из Самары, "второй вице-миссис" — Влада Брем, из Иркутска.
Обладательницей титула "Миссис Россия Globe" стала Ксения Кривко, представляющая Кемерово.
Обладательницей титула "Миссис Россия Globe" стала Ксения Кривко, представляющая Кемерово.
По словам Екатерины Нишановой, она стала участницей конкурса случайно, последовав совету подруги.
По словам Екатерины Нишановой, она стала участницей конкурса случайно, последовав совету подруги.
Как рассказала победительница, своим участием в "Миссис Россия — 2019" она хотела привлечь внимание к проблемам детей с ограниченными возможностями.
Как рассказала победительница, своим участием в "Миссис Россия — 2019" она хотела привлечь внимание к проблемам детей с ограниченными возможностями.
"Миссис Россия" — конкурс красоты для россиянок в возрасте от 22 до 43 лет. Обязательны два условия: штамп в паспорте, свидетельствующий о заключенном браке, и наличие как минимум одного ребенка.
"Миссис Россия" — конкурс красоты для россиянок в возрасте от 22 до 43 лет. Обязательны два условия: штамп в паспорте, свидетельствующий о заключенном браке, и наличие как минимум одного ребенка.
Член жюри, модельер Вячеслав Зайцев и президент конкурса красоты, руководитель фонда поддержки семьи, материнства и детства "Планета женщин" Алла Маркина (справа) во время финала конкурса.
Член жюри, модельер Вячеслав Зайцев и президент конкурса красоты, руководитель фонда поддержки семьи, материнства и детства "Планета женщин" Алла Маркина (справа) во время финала конкурса.
Финал ежегодного конкурса красоты "Миссис Россия — 2019" прошел в Москве.
Победа досталась 33-летней жительнице Геленджика Екатерине Нишановой.
Первой "вице-миссис Россия" стала Анна Митрофанова из Самары, "второй вице-миссис" — Влада Брем, из Иркутска.
Обладательницей титула "Миссис Россия Globe" стала Ксения Кривко, представляющая Кемерово.
По словам Екатерины Нишановой, она стала участницей конкурса случайно, последовав совету подруги.
Как рассказала победительница, своим участием в "Миссис Россия — 2019" она хотела привлечь внимание к проблемам детей с ограниченными возможностями.
"Миссис Россия" — конкурс красоты для россиянок в возрасте от 22 до 43 лет. Обязательны два условия: штамп в паспорте, свидетельствующий о заключенном браке, и наличие как минимум одного ребенка.
Член жюри, модельер Вячеслав Зайцев и президент конкурса красоты, руководитель фонда поддержки семьи, материнства и детства "Планета женщин" Алла Маркина (справа) во время финала конкурса.