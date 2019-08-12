"Миссис Россия — 2019" хочет открыть в Геленджике центр реабилитации детей

СОЧИ, 12 авг – РИА Новости. "Миссис Россия — 2019" Екатерина Нишанова рассказал РИА Новости о сложностях на конкурсе, победе, поддержке родных и планах открыть центр для детей с ограниченными возможностями в Геленджике.

Победительницей конкурса "Миссис Россия — 2019" стала 33-летняя жительница Геленджика Екатерина Нишанова. Вместе с мужем, с которым живут уже 15 лет в счастливом браке, они воспитывают двоих сыновей. Нишанова рассказала РИА Новости, что о конкурсе узнала от подруги. Муж, дети и родители поддержали идею. И несмотря на сомнения и отсутствие опыта участия в подобных конкурсах, Екатерина решилась.

"Самым сложным было выглядеть на 100% всегда и везде. Пристальное внимание папарацци, прессы и всех, кто ищет в нас изъяны... Кто бы что ни говорил, а это конкурс. И надо выглядеть идеально всегда. Осанка, походка, общение и даже смех... Такое ощущение, что нас рассматривали под микроскопом. И всем девочкам удалось достойно выдержать заданную планку", - рассказала Екатерина.

Она признается, что справиться с этим ей помогла хорошая подготовка. Все образы она продумывала заранее, зная, что конкурс - это не тот случай, когда надо действовать по настроению. Однако Екатерина думает, что победу ей принесла не подготовка, а душевный настрой, который покорил членов жюри.

Победительница отмечает, что главным поздравлением родных и близких стало их присутствие на конкурсе. Сил придавали и огромные плакаты со словами поддержки. В момент триумфа она видела ликование друзей, а муж, дети и родители вышли на сцену и подарили цветы.

На победе в таком престижном конкурсе красавица не остановится. У нее много планов. "Цель - открыть центр для детей с ограниченными возможностями в Геленджике, а также достойно нести звание "Миссис Россия — 2019" - титул предполагает оправдать доверие и достойно представлять фонд "Планета женщин". Моя задача - донести прекрасную мысль красивейшей половине человечества, что быть мамой и женой - это награда и счастье. Мой девиз - " Счастлив тот, кто счастлив в семье", - поделилась Екатерина.

Она надеется, что новый статус поможет ей в работе. "Моя цель - достучаться до сердец и как можно больше людей привлечь к вопросу, который мы поднимаем в нашей общественной организации "Радость жизни". Мы призываем помогать и принимать детей с ограниченными возможностями. Поэтому искренне надеюсь, что с титулом "Миссис Россия" меня теперь услышит страна", - подчеркнула Екатерина.

Она не оставит сотрудничество и с конкурсом. "С моей стороны сотрудничество и активное участие обязательны. Ксения Кривко, "Миссис Россия 2019 - Земного шара", поедет представлять страну в Китай. А я буду по необходимости помогать. А также передо мной стоит задача в течение года представлять нашу страну на всех мероприятиях от фонда "Планета женщин", - рассказала Нишанова.