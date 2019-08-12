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РИА Новости

"Миссис Россия — 2019" хочет открыть в Геленджике центр реабилитации детей

13:01, 12 августа 2019
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкФинал конкурса "Миссис Россия 2019"
Финал конкурса Миссис Россия 2019
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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СОЧИ, 12 авг – РИА Новости. "Миссис Россия — 2019" Екатерина Нишанова рассказал РИА Новости о сложностях на конкурсе, победе, поддержке родных и планах открыть центр для детей с ограниченными возможностями в Геленджике.
Победительницей конкурса "Миссис Россия — 2019" стала 33-летняя жительница Геленджика Екатерина Нишанова. Вместе с мужем, с которым живут уже 15 лет в счастливом браке, они воспитывают двоих сыновей. Нишанова рассказала РИА Новости, что о конкурсе узнала от подруги. Муж, дети и родители поддержали идею. И несмотря на сомнения и отсутствие опыта участия в подобных конкурсах, Екатерина решилась.
"Самым сложным было выглядеть на 100% всегда и везде. Пристальное внимание папарацци, прессы и всех, кто ищет в нас изъяны... Кто бы что ни говорил, а это конкурс. И надо выглядеть идеально всегда. Осанка, походка, общение и даже смех... Такое ощущение, что нас рассматривали под микроскопом. И всем девочкам удалось достойно выдержать заданную планку", - рассказала Екатерина.
Она признается, что справиться с этим ей помогла хорошая подготовка. Все образы она продумывала заранее, зная, что конкурс - это не тот случай, когда надо действовать по настроению. Однако Екатерина думает, что победу ей принесла не подготовка, а душевный настрой, который покорил членов жюри.
Финал конкурса "Миссис Россия — 2019"
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Финал ежегодного конкурса красоты "Миссис Россия — 2019" прошел в Москве.

Финал конкурса Миссис Россия 2019
1 из 8

Финал ежегодного конкурса красоты "Миссис Россия — 2019" прошел в Москве.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Победа досталась 33-летней жительнице Геленджика Екатерине Нишановой.

Победительница конкурса Миссис Россия 2019 Екатерина Нишанова и победительница в номинации Миссис Россия Globe Ксения Кривко
2 из 8

Победа досталась 33-летней жительнице Геленджика Екатерине Нишановой.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Первой "вице-миссис Россия" стала Анна Митрофанова из Самары, "второй вице-миссис" — Влада Брем, из Иркутска.

Участница за кулисами во время финала конкурса Миссис Россия 2019 в Москве
3 из 8

Первой "вице-миссис Россия" стала Анна Митрофанова из Самары, "второй вице-миссис" — Влада Брем, из Иркутска.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Обладательницей титула "Миссис Россия Globe" стала Ксения Кривко, представляющая Кемерово.

Победительница в номинации Миссис Россия Globe Ксения Кривко
4 из 8

Обладательницей титула "Миссис Россия Globe" стала Ксения Кривко, представляющая Кемерово.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

По словам Екатерины Нишановой, она стала участницей конкурса случайно, последовав совету подруги.

Финал конкурса Миссис Россия 2019
5 из 8

По словам Екатерины Нишановой, она стала участницей конкурса случайно, последовав совету подруги.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Как рассказала победительница, своим участием в "Миссис Россия — 2019" она хотела привлечь внимание к проблемам детей с ограниченными возможностями.

Финал конкурса Миссис Россия 2019
6 из 8

Как рассказала победительница, своим участием в "Миссис Россия — 2019" она хотела привлечь внимание к проблемам детей с ограниченными возможностями.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

"Миссис Россия" — конкурс красоты для россиянок в возрасте от 22 до 43 лет. Обязательны два условия: штамп в паспорте, свидетельствующий о заключенном браке, и наличие как минимум одного ребенка.

Финал конкурса Миссис Россия 2019
7 из 8

"Миссис Россия" — конкурс красоты для россиянок в возрасте от 22 до 43 лет. Обязательны два условия: штамп в паспорте, свидетельствующий о заключенном браке, и наличие как минимум одного ребенка.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Член жюри, модельер Вячеслав Зайцев и президент конкурса красоты, руководитель фонда поддержки семьи, материнства и детства "Планета женщин" Алла Маркина (справа) во время финала конкурса.

Член жюри, модельер Вячеслав Зайцев и президент конкурса красоты, руководитель фонда поддержки семьи, материнства и детства Планета женщин Алла Маркина во время финала конкурса Миссис Россия 2019 в Москве
8 из 8

Член жюри, модельер Вячеслав Зайцев и президент конкурса красоты, руководитель фонда поддержки семьи, материнства и детства "Планета женщин" Алла Маркина (справа) во время финала конкурса.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
1 из 8

Финал ежегодного конкурса красоты "Миссис Россия — 2019" прошел в Москве.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
2 из 8

Победа досталась 33-летней жительнице Геленджика Екатерине Нишановой.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
3 из 8

Первой "вице-миссис Россия" стала Анна Митрофанова из Самары, "второй вице-миссис" — Влада Брем, из Иркутска.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
4 из 8

Обладательницей титула "Миссис Россия Globe" стала Ксения Кривко, представляющая Кемерово.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
5 из 8

По словам Екатерины Нишановой, она стала участницей конкурса случайно, последовав совету подруги.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
6 из 8

Как рассказала победительница, своим участием в "Миссис Россия — 2019" она хотела привлечь внимание к проблемам детей с ограниченными возможностями.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
7 из 8

"Миссис Россия" — конкурс красоты для россиянок в возрасте от 22 до 43 лет. Обязательны два условия: штамп в паспорте, свидетельствующий о заключенном браке, и наличие как минимум одного ребенка.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
8 из 8

Член жюри, модельер Вячеслав Зайцев и президент конкурса красоты, руководитель фонда поддержки семьи, материнства и детства "Планета женщин" Алла Маркина (справа) во время финала конкурса.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Победительница отмечает, что главным поздравлением родных и близких стало их присутствие на конкурсе. Сил придавали и огромные плакаты со словами поддержки. В момент триумфа она видела ликование друзей, а муж, дети и родители вышли на сцену и подарили цветы.
На победе в таком престижном конкурсе красавица не остановится. У нее много планов. "Цель - открыть центр для детей с ограниченными возможностями в Геленджике, а также достойно нести звание "Миссис Россия — 2019" - титул предполагает оправдать доверие и достойно представлять фонд "Планета женщин". Моя задача - донести прекрасную мысль красивейшей половине человечества, что быть мамой и женой - это награда и счастье. Мой девиз - " Счастлив тот, кто счастлив в семье", - поделилась Екатерина.
Она надеется, что новый статус поможет ей в работе. "Моя цель - достучаться до сердец и как можно больше людей привлечь к вопросу, который мы поднимаем в нашей общественной организации "Радость жизни". Мы призываем помогать и принимать детей с ограниченными возможностями. Поэтому искренне надеюсь, что с титулом "Миссис Россия" меня теперь услышит страна", - подчеркнула Екатерина.
Она не оставит сотрудничество и с конкурсом. "С моей стороны сотрудничество и активное участие обязательны. Ксения Кривко, "Миссис Россия 2019 - Земного шара", поедет представлять страну в Китай. А я буду по необходимости помогать. А также передо мной стоит задача в течение года представлять нашу страну на всех мероприятиях от фонда "Планета женщин", - рассказала Нишанова.
Она добавила, что желает каждой женщине пройти путь участницы конкурса "Миссис Россия". "Это не просто конкурс. Это возможность узнать лучше себя. Открыть в себе новые, а может быть и лучшие свои качества. Учиться и развиваться вместе с другими конкурсантками. Увеличивается не только круг общения, но и интересов. Важно окружать себя настоящими и добрыми людьми. Обязательно нужна команда. Те, кто подскажут, напомнят, когда будет казаться, что сил нет, о своей поддержке и любви. Я желаю каждой женщине чувствовать и видеть себя королевой в семье", - заключила победительница.
Финал конкурса Миссис Россия 2019
11 августа, 14:21РИА Новости
"Миссис Россия — 2019" прокомментировала победу в конкурсе
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