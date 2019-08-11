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РИА Новости

Финал конкурса "Миссис Россия — 2019"

14:55, 11 августа 2019
11457
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Финал ежегодного конкурса красоты "Миссис Россия — 2019" прошел в Москве.

Финал конкурса Миссис Россия 2019
1 из 8

Финал ежегодного конкурса красоты "Миссис Россия — 2019" прошел в Москве.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Победа досталась 33-летней жительнице Геленджика Екатерине Нишановой.

Победительница конкурса Миссис Россия 2019 Екатерина Нишанова и победительница в номинации Миссис Россия Globe Ксения Кривко
2 из 8

Победа досталась 33-летней жительнице Геленджика Екатерине Нишановой.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Первой "вице-миссис Россия" стала Анна Митрофанова из Самары, "второй вице-миссис" — Влада Брем, из Иркутска.

Участница за кулисами во время финала конкурса Миссис Россия 2019 в Москве
3 из 8

Первой "вице-миссис Россия" стала Анна Митрофанова из Самары, "второй вице-миссис" — Влада Брем, из Иркутска.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Обладательницей титула "Миссис Россия Globe" стала Ксения Кривко, представляющая Кемерово.

Победительница в номинации Миссис Россия Globe Ксения Кривко
4 из 8

Обладательницей титула "Миссис Россия Globe" стала Ксения Кривко, представляющая Кемерово.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

По словам Екатерины Нишановой, она стала участницей конкурса случайно, последовав совету подруги.

Финал конкурса Миссис Россия 2019
5 из 8

По словам Екатерины Нишановой, она стала участницей конкурса случайно, последовав совету подруги.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Как рассказала победительница, своим участием в "Миссис Россия — 2019" она хотела привлечь внимание к проблемам детей с ограниченными возможностями.

Финал конкурса Миссис Россия 2019
6 из 8

Как рассказала победительница, своим участием в "Миссис Россия — 2019" она хотела привлечь внимание к проблемам детей с ограниченными возможностями.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

"Миссис Россия" — конкурс красоты для россиянок в возрасте от 22 до 43 лет. Обязательны два условия: штамп в паспорте, свидетельствующий о заключенном браке, и наличие как минимум одного ребенка.

Финал конкурса Миссис Россия 2019
7 из 8

"Миссис Россия" — конкурс красоты для россиянок в возрасте от 22 до 43 лет. Обязательны два условия: штамп в паспорте, свидетельствующий о заключенном браке, и наличие как минимум одного ребенка.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Член жюри, модельер Вячеслав Зайцев и президент конкурса красоты, руководитель фонда поддержки семьи, материнства и детства "Планета женщин" Алла Маркина (справа) во время финала конкурса.

Член жюри, модельер Вячеслав Зайцев и президент конкурса красоты, руководитель фонда поддержки семьи, материнства и детства Планета женщин Алла Маркина во время финала конкурса Миссис Россия 2019 в Москве
8 из 8

Член жюри, модельер Вячеслав Зайцев и президент конкурса красоты, руководитель фонда поддержки семьи, материнства и детства "Планета женщин" Алла Маркина (справа) во время финала конкурса.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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ФотоМоскваОбщество
Популярные комментарии
если сейчас ЭТО называют красотой, то я явно мисс Вселенная)))))))
11 августа, 17:01
Ири на
3550000
Какая страшная "красота" накачаные губы и попа +деньги =ЭТАЛОН КРАСОТЫ
11 августа, 17:33
llxbcc66
3510000
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