Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-12T12:07Z
https://ria.ru/20190812/1557410538.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/103060/47/1030604776_0:19:766:450_1036x0_80_0_0_3b99143fa0177bf45bdc3a04e974a3cd.jpg
РИА Новости

В Крыму исключили переговоры с Киевом по статусу полуострова

12:07, 12 августа 2019
1112
© РИА Новости / Максим БлиновСенатор от Заксобрания Крыма Сергей Цеков
Сенатор от Заксобрания Крыма Сергей Цеков
© РИА Новости / Максим Блинов
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг - РИА Новости. Вопрос с российским статусом Крыма закрыт окончательно, какие-либо переговоры на этот счёт исключены, заявил РИА Новости сенатор от крымского региона Сергей Цеков, комментируя появившуюся на сайте президента Украины петицию с предложением немедленно инициировать переговоры по возвращению полуострова под украинскую юрисдикцию.
Ранее на сайте официального интернет-представительства президента Украины появилась петиция с просьбой немедленно начать на равноправных и взаимовыгодных условиях прямые переговоры с руководством Крыма, самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик о возвращении их в состав Украины.
"Крымчане не собираются вести какие-либо переговоры по возвращению в состав Украины. Это Крыму совершенно не нужно. Крымчане сделали свой осознанный окончательный выбор на референдуме в 2014 году. Вопрос с российским статусом Крыма закрыт окончательно", - сказал Цеков.
По его словам, 5 лет назад на крымском референдуме была восстановлена историческая справедливость, и Крым после незаконного нахождения в составе Украины вернулся к себе домой - в Россию.
Вид на Гурзуф
11 августа, 16:08РИА Новости
В России прокомментировали протест Украины из-за поездки Путина в Крым
8820102
Обсудить 1
Сергей ЦековСовет Федерации РФКрымУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Комментарий чёткий и окончательный. Крым - Россия. Это и есть отныне его постоянный статус.
12 августа, 12:15
lyuda.terenteva.55
1300000
Рекомендуем
Бывший президент Украины Петр Порошенко у здания Государственного бюро расследований в Киеве
Порошенко забросали яйцами после допроса в ГБР
РИА
Новости
Крещение закончилось заявлением в полицию
Гатчинский священник прокомментировал инцидент на крещении ребенка
Вид на Землю с борта МКС
К Земле приближается астероид размером с пирамиду Хеопса
Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи на саммите G20 в Осаке. 29 июня 2019
Крайние меры: Китай готов к распродаже госдолга США
Лента
новостей
Драка со стрельбой в Бургер Кинге в Петербурге
Массовая драка со стрельбой в кафе в Петербурге попала на видео
Жители города и туристы на одной из улиц Сигнахи в Грузии
В Грузии оценили ущерб от потери российских туристов
Врач в медицинской маске
В Москве студентка за несколько дней умерла от загадочной болезни
Так выглядит черная дыра Sgr A* в центре Млечного Пути
Черная дыра в центре Млечного Пути внезапно проснулась, заявляют ученые
Украинские гривны
В Киеве рассказали, при каких условиях рухнет украинская экономика
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Красноярском крае в палатке на берегу реки нашли тела четырех человек
ДТП под Новороссийском
После ДТП с участием автобуса под Новороссийском умер еще один ребенок
Укладка труб газопровода Северный поток - 2 в Балтийском море
Стало ясно, что будет с "Северным потоком — 2"
Игумен Фотий (Нечепоренко)
Гатчинский священник ответил на обвинения в грубости при крещении ребенка
VI церемония вручения Русской Музыкальной Премии телеканала RU. TV
Певец Александр Серов подал в суд на ток-шоу "Пусть говорят"
Кардиограмма
Названа основная причина развития рака груди и кишечника, диабета и ишемии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:14Подмосковный дворник объяснила появление долга в два миллиарда рублей
00:40Трамп прокомментировал взрыв на полигоне в Архангельской области
00:35Источник: офицер турецких ВВС запросил убежище в Греции
00:19ВС Венесуэлы попросил лишить иммунитета еще трех оппозиционных депутатов
00:13На Камчатке объяснили, почему экскурсии в Долину гейзеров стоят так дорого
23:54Полиция начала проверку после нападения на сотрудницу тира в Анапе
23:44Игумен Фотий встретился с матерью ребенка после инцидента на крещении
23:41Аргентинская биржа рухнула на 38 процентов
23:04Скандальную судью Хахалеву отстранили от ведения судебных процессов
22:52В Крыму оценили реакцию США на визит Путина в Крым
22:50Рогозин опубликовал клип о роботе Федоре
22:50Еще трех человек выписали из больницы после ДТП с автобусом в Новороссийске
22:49Экс-офицер получил шесть лет за мошенничество почти на полмиллиарда рублей
22:47Депздрав Москвы начал проверку после гибели девушки от неизвестной болезни
22:46В России предложили Украине заключить соглашение по поставкам воды в Крым
22:39В горах Кубани турист сорвался с 30-метровой скалы
22:27Сепаратисты хотят помочь Хафтару взять под контроль Триполи
22:09"Оппозиционная платформа" рассчитывает возглавить три комитета в Раде
22:04Российские военные зафиксировали 30 обстрелов в Идлибской зоне деэскалации
22:01В Анапе пьяный мужчина разбил девушке лицо винтовкой
Лента новостейМолния