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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Гатчинский священник прокомментировал инцидент на крещении ребенка

03:46, 12 августа 2019
661921
Крещение закончилось заявлением в полицию
Крещение закончилось заявлением в полицию
МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Священнослужитель Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий в интервью Пятому каналу прокомментировал скандал с крещением годовалого ребенка.
Накануне в соцсетях появилось видео, на котором видно, как Фотий с силой окунает мальчика в воду с головой, несмотря на крики малыша и попытки матери его забрать. Это видео вызвало широкий общественный резонанс. После случившегося мать ребенка написала заявление на священнослужителя в полицию и епархиальное управление.

"Если бы мама поменьше истерик закатывала, все бы прошло намного спокойнее. Она мешала просто. Это духовенство может разбираться. Это не процедура, а таинство", — заявил Фотий.

Как отметил священник, он выполнял свой пастырский долг, в то время как родители малыша оказались "далекими от церковной жизни".
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"Вы знаете, маме, наверное, просто скучно, у нее, наверное, много свободного времени и ей нечего делать. И она закатила истерику, хотя ничего страшного не произошло", — сказал игумен.
При этом он добавил, что подобные инциденты происходят регулярно, поскольку крещение для ребенка — это стресс. По его мнению, "ничего экстраординарного не произошло" — ребенок не глотал воду и не ударялся об стенки купели.
"Я 26 лет служу вместе с дьяконством. Мой опыт немалый за все эти годы", — заключил игумен.
Ранее стало известно, что Фотию запретили совершать таинства. Это одно из самых суровых дисциплинарных наказаний в церкви, не считая лишения сана.
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11 августа, 20:33Религия и мировоззрение
Представитель РПЦ назвал крещение в Гатчине "безумием и неадекватом"
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Религия и мировоззрениеРусская православная церковьЛенинградская областьГатчинаОбщество
Популярные комментарии
А как он должен был крестить? Вообще не понял из за чего скандал.
12 августа, 04:15
ars188
9401110211192
Теперь значительно сократится число желающих крестить детей
12 августа, 04:30
Кузьмич
285113712276257
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