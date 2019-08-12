Гатчинский священник прокомментировал инцидент на крещении ребенка

МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Священнослужитель Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий в интервью Священнослужитель Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий в интервью Пятому каналу прокомментировал скандал с крещением годовалого ребенка.

Накануне в соцсетях появилось видео, на котором видно, как Фотий с силой окунает мальчика в воду с головой, несмотря на крики малыша и попытки матери его забрать. Это видео вызвало широкий общественный резонанс. После случившегося мать ребенка написала заявление на священнослужителя в полицию и епархиальное управление.

"Если бы мама поменьше истерик закатывала, все бы прошло намного спокойнее. Она мешала просто. Это духовенство может разбираться. Это не процедура, а таинство", — заявил Фотий.

Как отметил священник, он выполнял свой пастырский долг, в то время как родители малыша оказались "далекими от церковной жизни".

"Вы знаете, маме, наверное, просто скучно, у нее, наверное, много свободного времени и ей нечего делать. И она закатила истерику, хотя ничего страшного не произошло", — сказал игумен.

При этом он добавил, что подобные инциденты происходят регулярно, поскольку крещение для ребенка — это стресс. По его мнению, "ничего экстраординарного не произошло" — ребенок не глотал воду и не ударялся об стенки купели.

"Я 26 лет служу вместе с дьяконством. Мой опыт немалый за все эти годы", — заключил игумен.