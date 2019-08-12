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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Гатчинского священника отстранили от служения после крещения ребенка

01:53, 12 августа 2019
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Крещение закончилось заявлением в полицию
Крещение закончилось заявлением в полицию
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Игумен Фотий из города Гатчина в Ленинградской области, грубо крестивший ребенка, отстранен от служения, об этом заявили в пресс-службе Гатчинской епархии.
"С завтрашнего дня игумену Фотию запрещается проводить священнослужения. Запрет выносится сроком на один год. Также он выведен за штат", - сказали в пресс-службе.
В Гатчинской епархии идет внутренняя проверка по факту инцидента. С точки зрения закона решение остается за правоохранительными органами.
Глава Гатчинской епархии выразил надежду на то, что этот инцидент "не станет препятствием для духовной жизни малыша и его семьи".
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Грубо обращался с малышом

О скандале при крещении годовалого ребенка сообщила в социальной сети “ВКонтакте” одна из прихожанок Мариенбургской церкви, где проходило таинство.
Во время обряда игумен Фотий, по ее утверждению, грубо обращался с малышом, в результате чего тот получил травмы. На требование матери отдать малыша игумен не реагировал. На снятом в ходе обряда крещения ролике видно, что батюшка окунает ребенка в воду с головой, хотя он уже слишком большой для купели.
Мать написала заявление на священнослужителя в полицию и епархиальное управление из-за жестокого обращения с ребенком.
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Отчитал мать

Грубо покрестивший годовалого ребенка священник из Гатчины игумен Фотий отчитал его мать Анастасию Алексееву за незнание молитвы "Отче наш". Об этом она рассказала в беседе с "360".
Священнослужитель также обвинил в плохой подготовке к таинству крестного и отстранил его.
По ее словам, после этого игумен Фотий стал объяснять присутствующим, что прекрасно знает, что делает. Он добавил, что годовалый ребенок слишком взрослый для обряда, и крестить надо младенцев, потому что с ними проще.
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Уже жаловались

Священник отец Фотий Нечепоренко, который грубо обращался с ребенком во время таинства крещения в Гатчине, не сможет проводить богослужения и таинства до окончания разбирательств. Как рассказал "360" секретарь Гатчинской епархии отец Владимир Глазунов ранее на мужчину уже жаловались.
Он также пояснил, что отца Фотия не отстранили от службы, а наложили запрет на проведение богослужений и таинств. Это мера временная. Окончательное решение по данному вопросу будет приниматься после выяснения всех обстоятельств инцидента.
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