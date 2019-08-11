Рудник в Якутии, где под завалами погиб человек, работает в штатном режиме

ЯКУТСК, 11 авг - РИА Новости. Рудник в Якутии, где из-за обрушения горной породы погиб человек, работает в штатном режиме, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по республике.

Обрушение горной породы произошло при производстве очистных работ на руднике "Сарылах" в Оймяконском районе Якутии. На смене находились 16 человек, 15 эвакуировались самостоятельно. Спасатели извлекли из-под завалов тело одного работника.

"Происшествие на работу рудника... не повлияло. Рудник работает в штатном режиме", - рассказали в пресс-службе.