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РИА Новости

Рудник в Якутии, где под завалами погиб человек, работает в штатном режиме

17:43, 11 августа 2019
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© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкКаски рабочих
Каски рабочих
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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ЯКУТСК, 11 авг - РИА Новости. Рудник в Якутии, где из-за обрушения горной породы погиб человек, работает в штатном режиме, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по республике.
Обрушение горной породы произошло при производстве очистных работ на руднике "Сарылах" в Оймяконском районе Якутии. На смене находились 16 человек, 15 эвакуировались самостоятельно. Спасатели извлекли из-под завалов тело одного работника.
"Происшествие на работу рудника... не повлияло. Рудник работает в штатном режиме", - рассказали в пресс-службе.
На место происшествия работает отряд военизированного горно-спасательного отряда рудника "Сарылах-Сурьма" в составе 5 человек.
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