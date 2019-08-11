Китайские СМИ восхитились новейшим российским БПЛА "Охотник"

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Первый полет новейшего беспилотника "Охотник" имеет огромное значение для сферы разработок тяжелых разведывательно-ударных БПЛА в России, пишет китайская газета Первый полет новейшего беспилотника "Охотник" имеет огромное значение для сферы разработок тяжелых разведывательно-ударных БПЛА в России, пишет китайская газета "Хуаньцю шибао"

Как отмечает автор материала Чжан Цзе, стелс-беспилотники, выполненные по схеме "летающее крыло", в последнее время стали одним из главных направлений развития мировой авиации.

"В будущем платформы для ведения разведки, наблюдения, передачи информации и ударных функций должны будут сочетать в себе скрытность и хорошие крейсерские характеристики", — добавляет он.

Цзе обратил внимание на то, что, благодаря технологии "летающее крыло", российский военный беспилотник обладает высокой эффективностью на постоянной дозвуковой скорости. Маленькая сила сопротивления в таком режиме полета и высокое аэродинамическое качество позволяют БПЛА пролетать большие расстояния при том же размахе крыла, объясняет автор статьи.

Он подчеркнул, что сконструированные по схеме "летающее крыло" стелс-беспилотники становятся менее заметными, так как чаще всего в таких дронах используются воздухозаборные клапаны ранцевого типа, отсутствует вертикальное хвостовое оперение, а на фюзеляже нет выдающихся систем радиолокационного отражения.

Издание пишет, что прошел только первый пробный полет "Охотника" и Россия намерена приложить серьезные усилия для проведения дальнейших испытаний и доводки беспилотника.

Тестирование БПЛА "Охотник", созданного АО "Компания "Сухой", проводится на одном из испытательных полигонов Минобороны. Беспилотник должен стать первым тяжелым дроном с ударными функциями в Вооруженных силах. "Охотник" выполнен по схеме "летающее крыло" с применением специальных материалов и покрытий, которые делают его практически незаметными для радиолокационных средств обнаружения. Помимо этого, он оснащен аппаратурой для оптико-электронной, радиотехнической и других видов разведки, а также турбореактивным двигателем серии АЛ-31, который используют, в частности, на истребителях Су-27. При этом на крыле аппарата нет характерных подвесов для вооружения: следовательно, средства поражения расположены внутри фюзеляжа.

В начале августа состоялся первый полет беспилотника. Он продлился более 20 минут. Под управлением оператора "Охотник" совершил несколько облетов аэродрома на высоте около 600 метров и выполнил успешную посадку. Позднее Минобороны опубликовало кадры испытаний.

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