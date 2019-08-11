Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-11T17:14Z
https://ria.ru/20190811/1557391565.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155739/15/1557391547_0:68:1080:676_1036x0_80_0_0_f74737ee6b040384b24a5392fd216e84.jpg
РИА Новости
Мурманская область

В Мурманске вручили первые памятные знаки "Русское Заполярье"

17:14, 11 августа 2019
768
© Фото : Правительство Мурманской областиПервое награждение памятными знаками "Русское Заполярье" жителей Мурманской области. 11 августа 2019
Первое награждение памятными знаками Русское Заполярье жителей Мурманской области. 11 августа 2019
© Фото : Правительство Мурманской области
МУРМАНСК, 11 авг – РИА Новости. Церемония награждения десяти жителей Мурманской области памятным знаком "Русское Заполярье", учреждённого по инициативе знаменитого путешественника Федора Конюхова, состоялась в Мурманске на борту первого в мире атомного ледокола "Ленин", сообщила пресс-служба правительства Мурманской области.
Инициативу Фёдора Конюхова об учреждении памятного наградного знака в честь 125-летия экспедиции Сергея Витте на Кольский полуостров поддержали региональные отделения Русского географического общества и Ассоциации полярников, а также врио главы региона Андрей Чибис.
Дорада на прилавке
27 июля, 22:16Мурманская область
В Мурманске открылась первая рыбная ярмарка с более чем 100 наименованиями
Поздравляя награждённых, глава региона отметил, что люди, отдающие свои силы освоению Севера, заслуживают дополнительного внимания и поощрения. "Сегодня освоению Севера придан новый импульс. Это стратегический регион и с точки зрения безопасности, и с точки зрения новой мировой логистики", – отметил Чибис.
Чибис и Конюхов вручили памятные знаки и благодарственные письма. Первыми лауреатами памятного знака "Русское Заполярье" стали преподаватель мурманского ВУЗа, журналист, ветеран строительной отрасли, ученый КНЦ РАН, рыбопромышленник, врачи и другие представители региона, внесших серьезный вклад в его развитие.
601010
Обсудить 0
Мурманская областьАндрей ЧибисРоссийская академия наукРусское географическое обществоФедор КонюховМурманская областьОбщество
Рекомендуем
Врач в медицинской маске
В Москве студентка за несколько дней умерла от загадочной болезни
РИА
Новости
Драка со стрельбой в Бургер Кинге в Петербурге
Массовая драка со стрельбой в кафе в Петербурге попала на видео
Вид на Землю с борта МКС
К Земле приближается астероид размером с пирамиду Хеопса
Победительница конкурса Миссис Россия 2019 Екатерина Нишанова и победительница в номинации Миссис Россия Globe Ксения Кривко
Финал конкурса "Миссис Россия — 2019"
Лента
новостей
Кардиограмма
Названа основная причина развития рака груди и кишечника, диабета и ишемии
Крещение закончилось заявлением в полицию
Священник из Гатчины прокомментировал инцидент на крещении ребенка
Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов подарил премьер-министру России Дмитрию Медведеву щенка алабая. 30 мая 2019
Медведев опубликовал видео с подаренным ему президентом Туркмении алабаем
Монеты и купюры
Задолжавшая два миллиарда рублей дворник рассказала о нервном срыве
Сотрудник Дорожно-патрульной службы ГИБДД и автомобиль скорой медицинской помощи
В ДТП на трассе "Дон" в Воронежской области погибли два человека
Свечи в храме святого апостола Андрея Первозванного во Владивостоке
Священника из Гатчины отстранили от службы из-за грубого крещения ребенка
Опасные ванные комнаты
Помыться и не умереть. Фото самых нелепых ванных комнат взорвали соцсети
Укладка труб газопровода Северный поток - 2 в Балтийском море
Стало ясно, что будет с "Северным потоком — 2"
Многофункциональные истребители пятого поколения Су-57
Минобороны назвало сроки завершения испытаний Су-57 и МиГ-35
Министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин
Глава Минприроды рассказал, как защитить леса от пожаров
Рыбаки ловят рыбу
В Росрыболовстве разъяснили новые правила любительской рыбалки
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:20Глава Бурятии рассказал о проблеме незаконных рубок
09:16На Урале проверяют информацию о свалке уголовных дел в лесу
09:14Страны Каспия поставили цель кратно увеличить товарооборот, заявил Медведев
09:14В Амурской области завершили дезинфекцию домов и придворовых территорий
09:09Медведев призвал "вписывать" порты стран Каспия в транспортные цепи Евразии
09:05Власти Новой Зеландии выкупили у населения более десяти тысяч единиц оружия
09:02В ПФР рассказали о защите прав россиян при смене пенсионного фонда
09:01Глава ПФР рассказал об обсуждении организационно-правовой формы фонда
08:57В Минздраве рассказали, как подготовить ребенка к школе
08:54В Индии число жертв ливней и наводнений превысило 170 человек
08:54Президент Туркмении предложил создать Каспийский логистический центр
08:52Власти Бурятии запросили дополнительные деньги на тушение пожаров
08:50Президент Туркмении поддержал китайский проект "Один пояс — один путь"
08:47Медведев напомнил об ответственности прикаспийских стран за стабильность
08:44Число пострадавших при серии взрывов под Ачинском выросло до 33 человек
08:43В ДНР заявили о минометном обстреле жилого района со стороны ВСУ
08:41Глава Бурятии назвал причину природных пожаров в регионе
08:41При обрушении здания на Пхукете в Таиланде погиб человек
08:37В Красноярском крае в палатке на берегу реки нашли тела четырех человек
08:35Бурятия обсудит поставки халяльной баранины в Пакистан
Лента новостейМолния