В Мурманске вручили первые памятные знаки "Русское Заполярье"

МУРМАНСК, 11 авг – РИА Новости. Церемония награждения десяти жителей Мурманской области памятным знаком "Русское Заполярье", учреждённого по инициативе знаменитого путешественника Федора Конюхова, состоялась в Мурманске на борту первого в мире атомного ледокола "Ленин", сообщила пресс-служба правительства Мурманской области.

Инициативу Фёдора Конюхова об учреждении памятного наградного знака в честь 125-летия экспедиции Сергея Витте на Кольский полуостров поддержали региональные отделения Русского географического общества и Ассоциации полярников, а также врио главы региона Андрей Чибис.

Поздравляя награждённых, глава региона отметил, что люди, отдающие свои силы освоению Севера, заслуживают дополнительного внимания и поощрения. "Сегодня освоению Севера придан новый импульс. Это стратегический регион и с точки зрения безопасности, и с точки зрения новой мировой логистики", – отметил Чибис.