В Мурманске вручили первые памятные знаки "Русское Заполярье"

МУРМАНСК, 11 авг – РИА Новости. Церемония награждения десяти жителей Мурманской области памятным знаком "Русское Заполярье", учреждённого по инициативе знаменитого путешественника Федора Конюхова, состоялась в Мурманске на борту первого в мире атомного ледокола "Ленин", сообщила пресс-служба правительства Мурманской области.
Инициативу Фёдора Конюхова об учреждении памятного наградного знака в честь 125-летия экспедиции Сергея Витте на Кольский полуостров поддержали региональные отделения Русского географического общества и Ассоциации полярников, а также врио главы региона Андрей Чибис.
Поздравляя награждённых, глава региона отметил, что люди, отдающие свои силы освоению Севера, заслуживают дополнительного внимания и поощрения. "Сегодня освоению Севера придан новый импульс. Это стратегический регион и с точки зрения безопасности, и с точки зрения новой мировой логистики", – отметил Чибис.
Чибис и Конюхов вручили памятные знаки и благодарственные письма. Первыми лауреатами памятного знака "Русское Заполярье" стали преподаватель мурманского ВУЗа, журналист, ветеран строительной отрасли, ученый КНЦ РАН, рыбопромышленник, врачи и другие представители региона, внесших серьезный вклад в его развитие.