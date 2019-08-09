Названа сумма финпомощи пострадавшим от паводка в Приамурье

БЛАГОВЕЩЕНСК, 9 авг — РИА Новости. Правительство распорядилось оказать жителям Амурской области, пострадавшим от паводка в июле и августе, единовременную финансовую помощь. Об этом говорится в распоряжении, опубликованном на портале правовой информации.
Как следует из документа, тем, кто получил легкий вред здоровью, выплатят по 200 тысяч рублей, а в случае тяжкого вреда или вреда средней тяжести — по 400 тысяч.
Кроме того, люди, зарегистрированные в домах, которые подверглись паводку, получат по 10 тысяч рублей. За частично утраченное имущество первой необходимости полагается по 50 тысяч, а за полностью утраченное — по 100 тысяч рублей на человека.
Накануне премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил, что Амурской области, пострадавшей из-за паводка, выделят 600 миллионов рублей.
С 25 июля в Приамурье действует режим ЧС регионального значения. Подтопленными оказались 39 населенных пунктов, откуда эвакуировали почти 2,4 тысячи человек, в том числе более 800 детей.
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