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РИА Новости

Названа сумма финпомощи пострадавшим от паводка в Приамурье

16:06, 9 августа 2019
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© РИА Новости / Дмитрий Тупиков / Перейти в фотобанкЗатопленные автомобили в селе Норск в Селемджинском районе Амурской области
Затопленные автомобили в селе Норск в Селемджинском районе Амурской области
© РИА Новости / Дмитрий Тупиков
Перейти в фотобанк
Затопленные автомобили в селе Норск в Селемджинском районе Амурской области. Архивное фото
БЛАГОВЕЩЕНСК, 9 авг — РИА Новости. Правительство распорядилось оказать жителям Амурской области, пострадавшим от паводка в июле и августе, единовременную финансовую помощь. Об этом говорится в распоряжении, опубликованном на портале правовой информации.
Как следует из документа, тем, кто получил легкий вред здоровью, выплатят по 200 тысяч рублей, а в случае тяжкого вреда или вреда средней тяжести — по 400 тысяч.
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Кроме того, люди, зарегистрированные в домах, которые подверглись паводку, получат по 10 тысяч рублей. За частично утраченное имущество первой необходимости полагается по 50 тысяч, а за полностью утраченное — по 100 тысяч рублей на человека.
Накануне премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил, что Амурской области, пострадавшей из-за паводка, выделят 600 миллионов рублей.
С 25 июля в Приамурье действует режим ЧС регионального значения. Подтопленными оказались 39 населенных пунктов, откуда эвакуировали почти 2,4 тысячи человек, в том числе более 800 детей.
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Амур (река)Амурская областьОбщество
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