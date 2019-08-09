Названа сумма финпомощи пострадавшим от паводка в Приамурье

БЛАГОВЕЩЕНСК, 9 авг — РИА Новости. Правительство распорядилось оказать жителям Амурской области, пострадавшим от паводка в июле и августе, единовременную финансовую помощь. Об этом говорится в Правительство распорядилось оказать жителям Амурской области, пострадавшим от паводка в июле и августе, единовременную финансовую помощь. Об этом говорится в распоряжении , опубликованном на портале правовой информации.

Как следует из документа, тем, кто получил легкий вред здоровью, выплатят по 200 тысяч рублей, а в случае тяжкого вреда или вреда средней тяжести — по 400 тысяч.

Кроме того, люди, зарегистрированные в домах, которые подверглись паводку, получат по 10 тысяч рублей. За частично утраченное имущество первой необходимости полагается по 50 тысяч, а за полностью утраченное — по 100 тысяч рублей на человека.

Накануне премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил, что Амурской области, пострадавшей из-за паводка, выделят 600 миллионов рублей.