Дорожный комплекс Ленобласти нуждается в федподдержке в 35 млрд рублей

С.-ПЕТЕРБУГ, 9 авг – РИА Новости. Дорожный комитет Ленобласти наметил план мероприятий на ближайшие два года для облегчения дорожной ситуации в регионе; его реализация требует дополнительные вложения из федерального бюджета в размере 35 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.

По его словам, в комитете определены приоритетные проекты в период с 2020 по 2022 годы. В настоящий момент их шесть: мостовые переходы через реку Волхов и реку Свирь, обходы Мурино в створе Гражданского и Пискаревского проспектов, часть широтной магистрали скоростного движения с мостом через реку Неву в створе улиц Фаянсовая – Зольная в Петербурге и подъезд к городу Всеволожску. А также реконструкция Колтушского шоссе от КАДа до Колтушей и возведение путепровода с развязкой во Всеволожске, так необходимые автомобилистам Ленинградской области.

"Существующий автомобильный мостовой переход через реку Волхов на сегодняшний день не обеспечивает требуемую пропускную способность транспортных средств и находится в предаварийном состоянии. Проектная документация разработана. Мы планируем получить положительное заключение экспертизы в этом году. Ориентировочная стоимость проекта составляет 3,4 миллиарда рублей", - сказал вице-губернатор Ленинградской области Михаил Москвин, комментируя ситуацию.

По его словам, строительство мостового перехода через реку Свирь в Подпорожье позволит обеспечить связь разобщенных территорий города. Что касается проектной документации, то по ней планируемый срок поучения положительного заключения государственной экспертизы намечен на четвертый квартал 2019 года. Ориентировочная стоимость строительства составляет порядка 3,5 миллиарда рублей.

"Строительство дороги от КАД вокруг Петербурга до автомобильной дороги "Санкт-Петербург – Матокса" необходимо для обеспечения беспрепятственного транзитного движения автотранспорта из города на Неве и улучшение транспортной доступности активно развивающихся населенных пунктов Ленобалсти: Мурино, Новое Девяткино, Кузьмоловский, а также устранение перегрузки участков автомобильных дорог. Проектная документация разработана, ориентировочная стоимость строительства - 6,9 миллиарда рублей", - добавил Москвин.

Столь же необходимо, по словам вице-губернатора, строительство скоростной магистрали с мостом через реку Неву в створе улиц Фаянсовая - Зольная в Санкт-Петербурге, реконструкция автомобильной дороги регионального значения "Санкт-Петербург – Колтуши на участке КАД – Колтуши" и строительство подъезда к Всеволожску.

"Проектная документация проекта находится в стадии разработки. Ориентировочная стоимость 170,7 миллиарда рублей по территории Санкт-Петербурга и 12,1 миллиарда рублей по территории Ленинградской области", - отметил он.

Совершенствование дорожной инфраструктуры Всеволожского района Ленинградской области уменьшит транспортную напряженность в самом густонаселенном районе области. Реконструкции автомобильной дороги на участке "КАД – Колтуши", с увеличением количество полос для движения до четырех, позволит разгрузить участок дороги в районе Янино. Для этого необходимо восемь миллиардов рублей, добавил Москвин.

Строительство подъезда к городу Всеволожск также позволит распределить трафик и обеспечит дополнительную транспортную связь административного центра Ленинградской области с Петербургом и КАД. По словам Москвина, проектная документация сейчас готова на 90%.

В свою очередь, глава регионального дорожного комитета Юрий Запалатский отметил РИА Новости, что все проекты необходимо реализовать в ближайшее время.

"Строительство дорожной инфраструктуры — это залог развития региона. Ряд объектов, такие как: путепровод с развязкой во Всеволожске и обход Мурино область уже начала строить за свой счет, однако федеральные средства помогут завершить большие стройки как можно раньше. Мы оцениваем потребность в финансировании в 30-35 миллиардов рублей", — отметил Запалатский.

В свою очередь, директор заказчика всех дорожных работ в области ГКУ "Ленавтодор" Денис Седов уточнил, что ожидается, что до конца текущего года будут определены подрядчики строительства мостов через Волхов и Свирь, чтобы столь масштабные стройки начались уже в 2020 году.