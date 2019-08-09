Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-09T15:43Z
https://ria.ru/20190809/1557350901.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/147313/28/1473132867_0:176:3384:2080_1036x0_80_0_0_318255ecc9fe80c36eacd95c72ad7bfb.jpg
РИА Новости
Ленинградская область

Дорожный комплекс Ленобласти нуждается в федподдержке в 35 млрд рублей

15:43, 9 августа 2019
123
© РИА Новости / Михаил Фомичев / Перейти в фотобанкУчасток трассы
Участок трассы
© РИА Новости / Михаил Фомичев
Перейти в фотобанк
С.-ПЕТЕРБУГ, 9 авг – РИА Новости. Дорожный комитет Ленобласти наметил план мероприятий на ближайшие два года для облегчения дорожной ситуации в регионе; его реализация требует дополнительные вложения из федерального бюджета в размере 35 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.
По его словам, в комитете определены приоритетные проекты в период с 2020 по 2022 годы. В настоящий момент их шесть: мостовые переходы через реку Волхов и реку Свирь, обходы Мурино в створе Гражданского и Пискаревского проспектов, часть широтной магистрали скоростного движения с мостом через реку Неву в створе улиц Фаянсовая – Зольная в Петербурге и подъезд к городу Всеволожску. А также реконструкция Колтушского шоссе от КАДа до Колтушей и возведение путепровода с развязкой во Всеволожске, так необходимые автомобилистам Ленинградской области.

"Существующий автомобильный мостовой переход через реку Волхов на сегодняшний день не обеспечивает требуемую пропускную способность транспортных средств и находится в предаварийном состоянии. Проектная документация разработана. Мы планируем получить положительное заключение экспертизы в этом году. Ориентировочная стоимость проекта составляет 3,4 миллиарда рублей", - сказал вице-губернатор Ленинградской области Михаил Москвин, комментируя ситуацию.

По его словам, строительство мостового перехода через реку Свирь в Подпорожье позволит обеспечить связь разобщенных территорий города. Что касается проектной документации, то по ней планируемый срок поучения положительного заключения государственной экспертизы намечен на четвертый квартал 2019 года. Ориентировочная стоимость строительства составляет порядка 3,5 миллиарда рублей.
"Строительство дороги от КАД вокруг Петербурга до автомобильной дороги "Санкт-Петербург – Матокса" необходимо для обеспечения беспрепятственного транзитного движения автотранспорта из города на Неве и улучшение транспортной доступности активно развивающихся населенных пунктов Ленобалсти: Мурино, Новое Девяткино, Кузьмоловский, а также устранение перегрузки участков автомобильных дорог. Проектная документация разработана, ориентировочная стоимость строительства - 6,9 миллиарда рублей", - добавил Москвин.
Улица в Шлиссельбурге
8 августа, 13:49Ленинградская область
Власти Ленобласти разработают план благоустройства Шлиссельбурга
Столь же необходимо, по словам вице-губернатора, строительство скоростной магистрали с мостом через реку Неву в створе улиц Фаянсовая - Зольная в Санкт-Петербурге, реконструкция автомобильной дороги регионального значения "Санкт-Петербург – Колтуши на участке КАД – Колтуши" и строительство подъезда к Всеволожску.
"Проектная документация проекта находится в стадии разработки. Ориентировочная стоимость 170,7 миллиарда рублей по территории Санкт-Петербурга и 12,1 миллиарда рублей по территории Ленинградской области", - отметил он.
Совершенствование дорожной инфраструктуры Всеволожского района Ленинградской области уменьшит транспортную напряженность в самом густонаселенном районе области. Реконструкции автомобильной дороги на участке "КАД – Колтуши", с увеличением количество полос для движения до четырех, позволит разгрузить участок дороги в районе Янино. Для этого необходимо восемь миллиардов рублей, добавил Москвин.
Строительство подъезда к городу Всеволожск также позволит распределить трафик и обеспечит дополнительную транспортную связь административного центра Ленинградской области с Петербургом и КАД. По словам Москвина, проектная документация сейчас готова на 90%.
В свою очередь, глава регионального дорожного комитета Юрий Запалатский отметил РИА Новости, что все проекты необходимо реализовать в ближайшее время.
Семья во дворе жилого дома
7 августа, 20:02Ленинградская область
Дрозденко: Ленобласть входит в топ-4 регионов по объемам ввода жилья
"Строительство дорожной инфраструктуры — это залог развития региона. Ряд объектов, такие как: путепровод с развязкой во Всеволожске и обход Мурино область уже начала строить за свой счет, однако федеральные средства помогут завершить большие стройки как можно раньше. Мы оцениваем потребность в финансировании в 30-35 миллиардов рублей", — отметил Запалатский.
В свою очередь, директор заказчика всех дорожных работ в области ГКУ "Ленавтодор" Денис Седов уточнил, что ожидается, что до конца текущего года будут определены подрядчики строительства мостов через Волхов и Свирь, чтобы столь масштабные стройки начались уже в 2020 году.
"К началу осени следующего года уже должна быть построена развязка в западном Мурино", — подчеркнул Седов.
000010
Обсудить 0
Ленинградская областьЛенинградская областьОбщество
Рекомендуем
Запуск тематического поезда, посвященного МЦД
Более 30 станций московского метро приведут в порядок перед запуском МЦД
РИА
Новости
Инспектор ГИБДД
Проезд по трассе в окрестностях Саратова открыли после ДТП с битумовозом
Наро-Фоминск
В подмосковном Наро-Фоминске через железную дорогу построят путепровод
Автомобили на дороге
Автомобильное движение изменится во время МАКС-2019
Лента
новостей
Поезда на Крымском мосту
Строители объяснили появление поездов на Крымском мосту
Поезд в Московском метрополитене
В Москве на Некрасовской линии метро провели проверку тоннеля после дождя
На месте обрушения части дорожного полотна автомобильной дороги А-147 в Сочи. 25 июля 2019
В Сочи восстановлено движение по трассе, обрушившейся после оползня
Ж.-И. Ле Дриан
Во Франции жестко ответили на заявление Трампа об Иране
Денежные знаки России 1917-1918 гг.
В России прокомментировали требование французов вернуть царские долги
Турецкие солдаты на границе между Турцией и Сирией
Эксперт прокомментировал переговоры Турции и США по безопасной зоне в Сирии
Поезд прибывает на станцию
В Москве часть Некрасовской линии метро закрыли из-за дождя
Южные Курилы
Захарова оценила обозначение Курил территорией Японии на карте ОИ-2020
Пассажирский самолет в небе
"Украэрорух" пояснил допуск российского самолета в небо над Украиной
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
В Росатоме сообщили о гибели пяти сотрудников при взрыве под Архангельском
Взрыв в Ачинском районе
Военные назвали причину нового пожара на военном складе под Ачинском
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:30В Москве экстренно госпитализировали актера Александра Шувалова
09:25В Якутии за сутки ликвидировали более 30 природных пожаров
09:23На Сахалине на рыбоконсервном заводе вспыхнул пожар
09:20В Курганской области число пострадавших в ДТП возросло до десяти
09:19Суд в Киргизии наложил арест на имущество телеканала Алмазбека Атамбаева
09:18В Китае из-за тайфуна "Лекима" погибли 13 человек, 16 пропали без вести
09:18Эксперт объяснил, почему Эрдоган не признает Крым российским
09:17Названа возможная причина ДТП с автобусом в Курганской области
09:14Под Ачинском после взрывов на арсенале эвакуировали жителей села Каменка
09:11Израильские военные застрелили четырех палестинцев на границе Газы
09:10При опрокидывании автобуса в Курганской области пострадали семь человек
09:08Вода ушла еще из пяти населенных пунктов на Дальнем Востоке
09:08В ЛНР около 24 тысяч квартир и домов остались без света из-за грозы
09:08В Копенгагене у здания полиции прогремел взрыв
09:04Huawei представила дизайн обновленного интерфейса EMUI 10
08:54Названы самые распространенные фамилии в России
08:50В Курганской области опрокинулся автобус
08:42В Греции объявили высший уровень пожарной опасности
08:41Под Ачинском продолжается пожар на военном полигоне
08:31К ликвидации последствий пожара под Ачинском привлекли тяжелую технику
Лента новостейМолния