Эксперт прокомментировал переговоры Турции и США по безопасной зоне в Сирии

АНКАРА, 9 авг – РИА Новости, Федор Смирнов. Турция и США пока не достигли детальной договоренности по зоне безопасности на севере Сирии, заявил РИА Новости турецкий политолог Айдын Сезер.

Ранее в Анкере завершились турецко-американские переговоры по созданию безопасной зоны на севере Сирии. Как сообщило турецкое минобороны, Турция и США достигли договоренности о создании координационного центра по совместным операциям и планируемой зоне безопасности на севере Сирии.

Официальный Дамаск выступил категорически против данного соглашения, так как, по мнению сирийского правительства, оно представляет собой вопиющее нападение на суверенитет и территориальную целостность Сирийской Арабской Республики и грубое нарушение принципов международного права и устава Организации Объединенных Наций.

"Минобороны Турции и посольство США в Анкаре сделали совместное заявление о том, что переговоры прошли в положительном ключе, но открыто ничего не было сказано о том, по каким конкретным темам удалось договориться. Это означает, что переговоры все еще продолжаются. Я считаю, что между сторонами до сих пор нет детального соглашения. Пока они заявили о создании совместного оперативного центра. Договорились, что он будет создан в Турции, скорее всего, на авиабазе "Инджирлик", - сказал Сезер.

Он не исключил, что повторится ситуация с принятой ранее Турцией и США, но не реализованной дорожной картой по сирийскому Манбиджу, при этом Анкара неоднократно обвиняла Вашингтон в невыполнении обязательств по выводу курдских формирований из этого региона. "Кроме того, США пообещали вывести свои войска из Сирии, но обещания своего не сдержали. Поэтому я с некоторой осторожностью подхожу и к этому переговорному процессу", - отметил эксперт.