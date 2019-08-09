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РИА Новости
Война в Сирии

Эксперт прокомментировал переговоры Турции и США по безопасной зоне в Сирии

14:40, 9 августа 2019
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© AP Photo / Vadim GhirdaТурецкие солдаты на границе между Турцией и Сирией
Турецкие солдаты на границе между Турцией и Сирией
© AP Photo / Vadim Ghirda
Турецкие солдаты на границе между Турцией и Сирией. Архивное фото
АНКАРА, 9 авг – РИА Новости, Федор Смирнов. Турция и США пока не достигли детальной договоренности по зоне безопасности на севере Сирии, заявил РИА Новости турецкий политолог Айдын Сезер.
Ранее в Анкере завершились турецко-американские переговоры по созданию безопасной зоны на севере Сирии. Как сообщило турецкое минобороны, Турция и США достигли договоренности о создании координационного центра по совместным операциям и планируемой зоне безопасности на севере Сирии.
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Официальный Дамаск выступил категорически против данного соглашения, так как, по мнению сирийского правительства, оно представляет собой вопиющее нападение на суверенитет и территориальную целостность Сирийской Арабской Республики и грубое нарушение принципов международного права и устава Организации Объединенных Наций.
"Минобороны Турции и посольство США в Анкаре сделали совместное заявление о том, что переговоры прошли в положительном ключе, но открыто ничего не было сказано о том, по каким конкретным темам удалось договориться. Это означает, что переговоры все еще продолжаются. Я считаю, что между сторонами до сих пор нет детального соглашения. Пока они заявили о создании совместного оперативного центра. Договорились, что он будет создан в Турции, скорее всего, на авиабазе "Инджирлик", - сказал Сезер.
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Он не исключил, что повторится ситуация с принятой ранее Турцией и США, но не реализованной дорожной картой по сирийскому Манбиджу, при этом Анкара неоднократно обвиняла Вашингтон в невыполнении обязательств по выводу курдских формирований из этого региона. "Кроме того, США пообещали вывести свои войска из Сирии, но обещания своего не сдержали. Поэтому я с некоторой осторожностью подхожу и к этому переговорному процессу", - отметил эксперт.
По его словам, проведение турецкой операции против курдских формирований к востоку от реки Евфрат в Сирии в ближайшее время маловероятно. "Турция громко заявила о скором начале операции на востоке от Евфрата, но после переговоров с американцами и договоренности с ними о создании совместного оперативного центра, я не думаю, что в ближайшее время эта операция будет проведена. По крайней мере, видно, что США сейчас мешает ее проведению. Поэтому следует дождаться результатов будущих переговоров", - добавил Сезер.
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