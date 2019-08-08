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РИА Новости
Война в Сирии

Дамаск выступил против соглашения США и Турции по безопасной зоне в Сирии

10:46, 8 августа 2019
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкПригород Дамаска Дума
Пригород Дамаска Дума
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Пригород Дамаска Дума
ДАМАСК, 8 авг – РИА Новости. Сирийские власти выступили категорически против соглашения США и Турции по созданию так называемой "безопасной зоны" на северо-востоке Сирии, так как она затрагивает суверенитет САР, говорится в заявлении МИД арабской республики.
Турция и США договорились о совместных действиях по созданию зоны безопасности на севере Сирии к востоку от реки Евфрат, заявил в среду турецкий лидер Тайип Эрдоган. Как ранее сообщило турецкое минобороны, Турция и США достигли договоренности о создании координационного центра по совместным операциям и планируемой зоне безопасности на севере Сирии. Как сообщило агентство Anadolu, зона шириной от 30 до 40 километров вдоль сирийско-турецкой границы будет контролироваться Турцией в координации с США, члены курдских формирований должны будут покинуть эту территорию и сдать тяжелое вооружение.
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МИД Сирии заявил в четверг о "категорическом неприятии" планов "оккупантов – Турции и США" - по созданию безопасной зоны. "Данное соглашение является явным нападением на суверенитет Сирии и ее территориальную целостность, а также грубым нарушением принципов международного права и Устава ООН", - говорится в заявлении, опубликованном в Facebook.
Дамаск отметил, что это соглашение раскрыло "сотрудничество Анкары и Вашингтона в агрессии против Сирии". "Оно выгодно израильским оккупантам, а также удовлетворяет экспансионистские аппетиты Турции", - говорится в заявлении.
Согласно заявлению МИД САР, ответственность за складывающуюся ситуацию несут "некоторые представители сирийского общества и курды, утратившие разум и зрение", так как они были инструментом для данного американо-турецкого проекта. "Настало время для обнуления счетов и возвращения (граждан – ред.) на родину, чтобы встать едиными сплоченными рядами вместе с сирийцами и сирийской армией для защиты суверенитета САР", - заявило ведомство.
Дамаск призвал арабские народы опасаться Турции и "ихванистского режима" (связанного с запрещенными в РФ "Братьями-мусульманами"* - ред.), "сеющего убийства и хаос во всех уголках арабского мира от Сирии до Ливии и Судана". Сирия также призвала ООН и международное сообщество осудить действия Анкары
* Террористическая организация, запрещенная в России
Операция Сирийских демократических сил (SDF) в деревне Багуз
7 августа, 18:02
Сеанс "ИГукалывания". Пентагон нашел повод задержаться в СирииГруппировка джихадистов в Сирии, утверждают в Пентагоне, возрождается аки Феникс. Может, потому, что они очень неплохо себя чувствуют в лагере беженцев "Эль-Холь", что находится на подконтрольной США территории.
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Война в СирииВойна в СирииТурцияСирияСШАВ мире
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