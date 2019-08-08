Дамаск выступил против соглашения США и Турции по безопасной зоне в Сирии

ДАМАСК, 8 авг – РИА Новости. Сирийские власти выступили категорически против соглашения США и Турции по созданию так называемой "безопасной зоны" на северо-востоке Сирии, так как она затрагивает суверенитет САР, говорится в заявлении МИД арабской республики.

Турция и США договорились о совместных действиях по созданию зоны безопасности на севере Сирии к востоку от реки Евфрат, заявил в среду турецкий лидер Тайип Эрдоган. Как ранее сообщило турецкое минобороны, Турция и США достигли договоренности о создании координационного центра по совместным операциям и планируемой зоне безопасности на севере Сирии. Как сообщило агентство Anadolu, зона шириной от 30 до 40 километров вдоль сирийско-турецкой границы будет контролироваться Турцией в координации с США, члены курдских формирований должны будут покинуть эту территорию и сдать тяжелое вооружение.

МИД Сирии заявил в четверг о "категорическом неприятии" планов "оккупантов – Турции и США" - по созданию безопасной зоны. "Данное соглашение является явным нападением на суверенитет Сирии и ее территориальную целостность, а также грубым нарушением принципов международного права и Устава ООН", - говорится в заявлении, опубликованном в Facebook

Дамаск отметил, что это соглашение раскрыло "сотрудничество Анкары и Вашингтона в агрессии против Сирии". "Оно выгодно израильским оккупантам, а также удовлетворяет экспансионистские аппетиты Турции", - говорится в заявлении.

Согласно заявлению МИД САР, ответственность за складывающуюся ситуацию несут "некоторые представители сирийского общества и курды, утратившие разум и зрение", так как они были инструментом для данного американо-турецкого проекта. "Настало время для обнуления счетов и возвращения (граждан – ред.) на родину, чтобы встать едиными сплоченными рядами вместе с сирийцами и сирийской армией для защиты суверенитета САР", - заявило ведомство.

Дамаск призвал арабские народы опасаться Турции и "ихванистского режима" (связанного с запрещенными в РФ "Братьями-мусульманами"* - ред.), "сеющего убийства и хаос во всех уголках арабского мира от Сирии до Ливии и Судана". Сирия также призвала ООН и международное сообщество осудить действия Анкары