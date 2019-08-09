У офиса Зеленского возникли трудности с переездом в новую резиденцию

КИЕВ, 9 авг – РИА Новости. Трудности финансового и технического характера возникли в ходе реконструкции Украинского дома, который готовят для переезда туда офиса президента из здания на улице Банковой в Киеве, заявил замглавы офиса Кирилл Тимошенко.

Украинский дом – международный конгресс-центр, расположенный на Европейской площади в Киеве. Здание было построено как киевский филиал Центрального музея Ленина. Нынешнее название здание получило после объявления независимости Украины. Ранее специалисты представили Зеленскому концепцию переноса офиса президента из нынешнего здания на Банковой улице в Украинский дом. Согласно концепции, на реконструкцию здания уйдет около девяти месяцев и около 12 миллионов долларов. Зеленский настаивает, чтобы на реконструкцию пошли не бюджетные деньги, а "европейские гранты".

"У нас возникли некоторые сложности… Не только (финансовые – Прим. ред.). Там есть технические сложности по самому зданию", - заявил Тимошенко в интервью изданию LIGA.net , опубликованном в пятницу.