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РИА Новости

У офиса Зеленского возникли трудности с переездом в новую резиденцию

11:47, 9 августа 2019
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМужчина спускается в подземный переход у Украинского дома в Киеве
Мужчина спускается в подземный переход у Украинского дома в Киеве
© РИА Новости / Максим Блинов
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Мужчина спускается в подземный переход у Украинского дома в Киеве. Архивное фото
КИЕВ, 9 авг – РИА Новости. Трудности финансового и технического характера возникли в ходе реконструкции Украинского дома, который готовят для переезда туда офиса президента из здания на улице Банковой в Киеве, заявил замглавы офиса Кирилл Тимошенко.
Украинский дом – международный конгресс-центр, расположенный на Европейской площади в Киеве. Здание было построено как киевский филиал Центрального музея Ленина. Нынешнее название здание получило после объявления независимости Украины. Ранее специалисты представили Зеленскому концепцию переноса офиса президента из нынешнего здания на Банковой улице в Украинский дом. Согласно концепции, на реконструкцию здания уйдет около девяти месяцев и около 12 миллионов долларов. Зеленский настаивает, чтобы на реконструкцию пошли не бюджетные деньги, а "европейские гранты".
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"У нас возникли некоторые сложности… Не только (финансовые – Прим. ред.). Там есть технические сложности по самому зданию", - заявил Тимошенко в интервью изданию LIGA.net, опубликованном в пятницу.
Он сказал, что переезд офиса президента в Украинский дом не является утвержденным вариантом. И отметил, что президент еще рассматривает несколько вариантов переезда. Также он отметил, что офис президента намерен в будущем "разгрузить Киев от правительственного квартала", но бюджетные деньги на это тратить не будут.
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