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РИА Новости

В Совфеде оценили слова депутата Рады о "войне с Россией" из-за Крыма

10:11, 9 августа 2019
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© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкПамятник архитектуры "Ласточкино гнездо"
Памятник архитектуры Ласточкино гнездо
© РИА Новости / Константин Чалабов
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Памятник архитектуры "Ласточкино гнездо". Архивное фото
МОСКВА, 9 авг – РИА Новости. Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в разговоре с RT прокомментировал слова депутата Верховной рады от партии "Оппозиционный блок — За жизнь" Олега Волошина о том, что Россия "выступает воюющей стороной" по вопросу Крыма.
Сенатор назвал это заявление странным и не соответствующим действительности.
"Волошин говорит правильные слова про ситуацию в Донбассе, про отсутствие там российской армии. Но теперь он, почему-то, решил заявить о том, что территория Крыма является чуть ли не местом военных действий между Россией и Украиной".
Сергей Цеков
Присоединение полуострова к России произошло мирным путем и исключительно из-за желания местных жителей, подчеркнул парламентарий. Он напомнил, что крымчане провели референдум ради возвращения в состав Российской Федерации. Полуостров с 16 по 18 марта 2014 года и вовсе был независимым государством, указал Цеков.
"Все понимали правильность действий российской стороны и жителей полуострова", — заключил он.
Ранее Волошин в эфире телеканала "112 Украина" заявил, что Россия "выступает воюющей стороной" по вопросу Крыма.
Гигантский флаг России на горе Гасфорта в Севастополе
18 марта, 08:00Празднование пятилетия воссоединения Крыма с Россией
Потерянный и возвращенный Крым
При этом избранный депутат Рады возразил журналисту, который сказал, что Россия якобы выступает в роли воюющей стороны в Донбассе. Так, Волошин подчеркнул, что читал отчеты украинского Генштаба и общался с военными. Он пришел к выводу, что ни у кого нет "честных оснований" утверждать, что Украина "воюет в Донбассе с российской армией", а не с собственными гражданами.
Крым вернулся в состав России после проведенного в марте 2014 года референдума. Тогда более 95 процентов избирателей высказались за воссоединение с Россией. По словам президента России Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно.
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Сергей ЦековСовет Федерации РФВерховная Рада УкраиныКрымРоссияУкраинаВ мире
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