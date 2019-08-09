В Совфеде оценили слова депутата Рады о "войне с Россией" из-за Крыма

МОСКВА, 9 авг – РИА Новости. Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в разговоре с RT Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в разговоре с RT прокомментировал слова депутата Верховной рады от партии "Оппозиционный блок — За жизнь" Олега Волошина о том, что Россия "выступает воюющей стороной" по вопросу Крыма.

Сенатор назвал это заявление странным и не соответствующим действительности.

"Волошин говорит правильные слова про ситуацию в Донбассе, про отсутствие там российской армии. Но теперь он, почему-то, решил заявить о том, что территория Крыма является чуть ли не местом военных действий между Россией и Украиной". Сергей Цеков

Присоединение полуострова к России произошло мирным путем и исключительно из-за желания местных жителей, подчеркнул парламентарий. Он напомнил, что крымчане провели референдум ради возвращения в состав Российской Федерации. Полуостров с 16 по 18 марта 2014 года и вовсе был независимым государством, указал Цеков.

"Все понимали правильность действий российской стороны и жителей полуострова", — заключил он.

Ранее Волошин в эфире телеканала "112 Украина" заявил, что Россия "выступает воюющей стороной" по вопросу Крыма.

При этом избранный депутат Рады возразил журналисту, который сказал, что Россия якобы выступает в роли воюющей стороны в Донбассе. Так, Волошин подчеркнул, что читал отчеты украинского Генштаба и общался с военными. Он пришел к выводу, что ни у кого нет "честных оснований" утверждать, что Украина "воюет в Донбассе с российской армией", а не с собственными гражданами.