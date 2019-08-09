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РИА Новости

В Совфеде раскритиковали олимпийскую карту Японии с Южными Курилами

10:08, 9 августа 2019
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© РИА Новости / Андрей Шапран / Перейти в фотобанкМыс на побережье Охотского моря на острове Кунашир
Мыс на побережье Охотского моря на острове Кунашир
© РИА Новости / Андрей Шапран
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Появление Южных Курил на карте Японии на сайте Олимпиады 2020 года является картографической агрессией и должно получить официальную оценку со стороны российских властей, заявил РИА Новости член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов.
Оспариваемые японцами четыре российских острова Южных Курил изображены на карте Японии в разделе маршрута олимпийского огня на официальном сайте Олимпиады 2020 года. Острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи "отнесены" к префектуре Хоккайдо. Так, кликнув на один из этих российских островов, на сайте попадаешь в раздел маршрута олимпийского огня на острове Хоккайдо.
© Фото : Официальный сайт Олимпиады 2020Южные Курилы "в составе Японии", по версии официального сайта Олимпиады-2020
Южные Курилы в составе Японии, по версии официального сайта Олимпиады-2020
© Фото : Официальный сайт Олимпиады 2020
Южные Курилы "в составе Японии", по версии официального сайта Олимпиады-2020
"На мой взгляд, Россия должна официально отреагировать на этот акт картографической агрессии, потребовать соответствующих разъяснений и предложить Японии внести изменения в работу сайта Олимпиады", - заявил Морозов.
По мнению сенатора, такие действия Японии не соответствуют духу и букве Олимпийской хартии, поэтому было бы правильно, чтобы соответствующую позицию занял бы и МОК.
Берег Охотского моря у мыса Столбчатый на западе острова Кунашир Большой Курильской гряды
8 августа, 08:00РИА Новости
Токио передумал бороться за Курилы
"Территориальные споры, как известно, есть между многими странами. Но их не принято вытаскивать на спортивные площадки, тем более такие, как Олимпийские игры", - отметил он.
Япония претендует на Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась.
Государственные флаги России (справа) и Японии
22 января, 04:29РИА Новости
Проблема заключения мирного договора между Россией и Японией
СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова.
Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Позиция Москвы состоит в том, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.
Николай Булганин и Итиро Хатояма во время подписания совместной Декларации СССР и Японии. Кремль, 19 октября 1956
3 августа, 16:12РИА Новости
Рассекречен пункт, который Япония отказалась включить в декларацию с СССР
В Сингапуре 14 ноября 2018 года прошла встреча лидеров России и Японии Владимира Путина и Синдзо Абэ. По итогам японский премьер заявил, что стороны договорились ускорить переговорный процесс по мирному договору на основе Совместной декларации 1956 года.
Олимпийские игры в Токио состоятся с 24 июля по 9 августа 2020 года, а с 25 августа по 6 сентября 2020 года пройдет Паралимпиада. В 1964 году в Токио уже проводились Олимпийские игры.
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Олег МорозовСовет Федерации РФКурильские островаЯпонияСпор вокруг статуса Курильских острововВ мире
Популярные комментарии
Ещё поедут и с улыбкой будут позировать под этими картами.
9 августа, 10:20
ХоХочу официально заявить, что
2440234
Тойоту уберите из госзакупок, и оргтехнику нипповскую, критиканы.
9 августа, 10:18
vvab6
2530007
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