Южные Курилы отобразили в составе Японии на сайте Олимпиады 2020 года

ТОКИО, 9 авг — РИА Новости. На официальном сайте Олимпиады 2020 года четыре российских острова южных Курил изображены в составе Японии. На официальномОлимпиады 2020 года четыре российских острова южных Курил изображены в составе Японии.

В разделе маршрута олимпийского огня Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи "отнесены" к префектуре Хоккайдо.

© Фото : Официальный сайт Олимпиады 2020 Южные Курилы "в составе Японии", по версии официального сайта Олимпиады-2020 © Фото : Официальный сайт Олимпиады 2020 Южные Курилы "в составе Японии", по версии официального сайта Олимпиады-2020

Олимпийские игры в Токио пройдут с 24 июля по девятое августа 2020 года, а с 25 августа по шестое сентября 2020 года пройдет Паралимпиада.

Территориальный вопрос

Диалог России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора.

Япония претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Возвращение островов Токио поставил условием заключения мира с Россией, который по окончании Второй мировой войны так и не был подписан.

Позиция Москвы заключается в том, что южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.