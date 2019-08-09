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РИА Новости

Южные Курилы отобразили в составе Японии на сайте Олимпиады 2020 года

05:54, 9 августа 2019
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© РИА Новости / Сергей КрасноуховЮжные Курилы
Южные Курилы
© РИА Новости / Сергей Красноухов
ТОКИО, 9 авг — РИА Новости. На официальном сайте Олимпиады 2020 года четыре российских острова южных Курил изображены в составе Японии.
В разделе маршрута олимпийского огня Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи "отнесены" к префектуре Хоккайдо.
© Фото : Официальный сайт Олимпиады 2020Южные Курилы "в составе Японии", по версии официального сайта Олимпиады-2020
Южные Курилы в составе Японии, по версии официального сайта Олимпиады-2020
© Фото : Официальный сайт Олимпиады 2020
Южные Курилы "в составе Японии", по версии официального сайта Олимпиады-2020
Олимпийские игры в Токио пройдут с 24 июля по девятое августа 2020 года, а с 25 августа по шестое сентября 2020 года пройдет Паралимпиада.

Территориальный вопрос

Диалог России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора.
Япония претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Возвращение островов Токио поставил условием заключения мира с Россией, который по окончании Второй мировой войны так и не был подписан.
Берег Охотского моря у мыса Столбчатый на западе острова Кунашир Большой Курильской гряды
Вчера, 08:00РИА Новости
Токио передумал бороться за Курилы
Позиция Москвы заключается в том, что южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.
В ноябре 2018 года в Сингапуре прошла встреча Владимира Путина и Синдзо Абэ. Стороны договорились ускорить переговорный процесс на основе Совместной декларации 1956 года, что стало серьезной уступкой со стороны Японии.
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ЯпонияРоссияСпор вокруг статуса Курильских острововВ мире
Популярные комментарии
😂 а давайте Аляску себе подрисуем, пусть пиндосы вспотеют..
9 августа, 06:15
Андрей Синявин
1762900111
Остается только одно - включить Хоккайдо в состав России.
9 августа, 05:56
sizif8
188201014
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