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РИА Новости

В России введут национальный стандарт на школьную форму

09:11, 9 августа 2019
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкПоследний звонок для выпускников российских школ
Последний звонок для выпускников российских школ
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА, 9 авг – РИА Новости. В следующем году в России утвердят предварительный национальный стандарт (ПНСТ) на школьную форму. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на главу Минпромторга Дениса Мантурова.
По словам министра, в документе будут перечислены параметры воздухопроницаемости и гигроскопичности ткани и подкладки, а также требования к прочности и стойкости материалов для школьной формы.
Стандарт будет учитывать даже такие критерии, как устойчивость к истиранию, образованию катышков и изменению размеров после стирки.
Новые нормы позволят избежать "эффекта скафандра", когда даже полушерстяные ткани не могут сделать изделие безопаснее из-за синтетической подкладки, которая плохо подходит для ежедневного использования, отметил Мантуров.
В пресс-службе Росстандарта подтвердили, что утверждение документа запланировано на 2020 год. Работу над ним ведет Роскачество.
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