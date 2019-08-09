В России введут национальный стандарт на школьную форму

МОСКВА, 9 авг – РИА Новости. В следующем году в России утвердят предварительный национальный стандарт (ПНСТ) на школьную форму. Об этом В следующем году в России утвердят предварительный национальный стандарт (ПНСТ) на школьную форму. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на главу Минпромторга Дениса Мантурова.

По словам министра, в документе будут перечислены параметры воздухопроницаемости и гигроскопичности ткани и подкладки, а также требования к прочности и стойкости материалов для школьной формы.

Стандарт будет учитывать даже такие критерии, как устойчивость к истиранию, образованию катышков и изменению размеров после стирки.

Новые нормы позволят избежать "эффекта скафандра", когда даже полушерстяные ткани не могут сделать изделие безопаснее из-за синтетической подкладки, которая плохо подходит для ежедневного использования, отметил Мантуров.