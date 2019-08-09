Роскачество дало советы по выбору школьной формы

МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Роскачество подготовило инструкцию с перечислением основных критериев выбора школьной формы.

Первые в списке организации - маркировка одежды и наличие документа о соответствии продукции обязательным требованиям: если продавец не имеет такого документа или не может сообщить его номер, это должно насторожить.

"В маркировке должно быть четко указано, для кого предназначено это изделие: маркерами служат указание возраста, слова "для детей", "для школьного возраста" или "для подростков". Если этих слов нет, вполне возможно, что продукция декларировалась производителем как взрослая, а к взрослой одежде предъявляются менее строгие требования", – отмечает заместитель руководителя Роскачества Елена Саратцева.

Комфорт ребенка напрямую зависит от сырьевого состава школьной формы. Но пугаться небольшого количества синтетики не стоит, так как при ее определенном количестве вещь становится прочнее, меньше мнется и лучше сидит, а в случае с шерстью – и вовсе не меняет ее основных качеств, отмечается в сообщении.

Но при доле полиэфирных волокон свыше 70%, например, полиэстера или полиамида в составе подкладки, школьная форма может иметь "эффект парника". Это правило распространяется не только на верхний слой пиджака или брюк, но и на подкладку. Поэтому, если ткань верха костюма на 70% состоит из шерстесодержащих тканей, а подкладка – на 100% из полиэфирных волокон, такой костюм не соответствует минимальным требованиям безопасности, подчеркивают в Роскачестве.

Весьма проблематично носить и некачественно сшитое изделие. "Обратите внимание на качество швов – они должны быть крепкими. Должны быть проставлены машинные закрепки у верхнего и нижнего концов боковых карманов, а низ брюк должен быть обработан", - советуют эксперты.