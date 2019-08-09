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РИА Новости
Культура

Страшные истории для показа в Голливуде. Что смотреть в кино на этой неделе

08:00, 9 августа 2019
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© WDSSPRКадр со съемок фильма "Однажды… в Голливуде"
Кадр со съемок фильма Однажды… в Голливуде
© WDSSPR
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости, Анна Нехаева. Похмельный герой второго плана Ди Каприо и дублер похмельного героя второго плана Брэд Питт ищут работу в Голливуде. Детская версия Лары Крофт отправляется в джунгли на поиски родителей. В комедии "Плюс один" учат, как вести себя на свадьбах у друзей, а старая книга рассказывает страшные истории в темноте. О том, что смотреть в кино на этой неделе, — в материале РИА Новости.

Тарантино, вестерн, Голливуд

Впервые девятый фильм Квентина Тарантино "Однажды... в Голливуде" показали на 72-м Каннском кинофестивале, и с того момента поток восторженных отзывов не иссякает.
Время действия — 1969 год, место — Голливуд, герои — почти вышедший в тираж ТВ-актер Рик Далтон (Леонардо Ди Каприо) и его дублер Клифф Бут (Брэд Питт). Они пытаются найти свое место в меняющемся мире киноиндустрии. Компанию им (на фоне вечеринок и под звуки зажигательных песен той эпохи) составляют Шэрон Тейт (Марго Робби) с супругом режиссером Романом Полански (Рафаль Заверуха), Брюс Ли (Майк Мо) и другие звезды того времени.
© WDSSPR

Леонардо Ди Каприо в роли Рика Далтона

Кадр со съемок фильма Однажды… в Голливуде
1 из 6

Леонардо Ди Каприо в роли Рика Далтона

© WDSSPR
© WDSSPR

Леонардо Ди Каприо в фильме "Однажды… в Голливуде"

Кадр со съемок фильма Однажды… в Голливуде
2 из 6

Леонардо Ди Каприо в фильме "Однажды… в Голливуде"

© WDSSPR
© WDSSPRКадр со съемок фильма "Однажды… в Голливуде"
Кадр со съемок фильма Однажды… в Голливуде
3 из 6
Кадр со съемок фильма "Однажды… в Голливуде"
© WDSSPR
© WDSSPR

Марго Робби в картине "Однажды… в Голливуде"

Кадр со съемок фильма Однажды… в Голливуде
4 из 6

Марго Робби в картине "Однажды… в Голливуде"

© WDSSPR
© WDSSPR

Брэд Питт, Леонардо Ди Каприо и Аль Пачино в одном кадре в "Однажды… в Голливуде"

Кадр со съемок фильма Однажды… в Голливуде
5 из 6

Брэд Питт, Леонардо Ди Каприо и Аль Пачино в одном кадре в "Однажды… в Голливуде"

© WDSSPR
© WDSSPR

Брэд Питт в роли Клиффа Бута в фильме "Однажды… в Голливуде"

Кадр со съемок фильма Однажды… в Голливуде
6 из 6

Брэд Питт в роли Клиффа Бута в фильме "Однажды… в Голливуде"

© WDSSPR
1 из 6

Леонардо Ди Каприо в роли Рика Далтона

© WDSSPR
2 из 6

Леонардо Ди Каприо в фильме "Однажды… в Голливуде"

© WDSSPR
3 из 6
Кадр со съемок фильма "Однажды… в Голливуде"
© WDSSPR
4 из 6

Марго Робби в картине "Однажды… в Голливуде"

© WDSSPR
5 из 6

Брэд Питт, Леонардо Ди Каприо и Аль Пачино в одном кадре в "Однажды… в Голливуде"

© WDSSPR
6 из 6

Брэд Питт в роли Клиффа Бута в фильме "Однажды… в Голливуде"

© WDSSPR
Как признался Тарантино в интервью РИА Новости, в картине он показал личные воспоминания о Лос-Анджелесе тех лет, а еще вместе с Ди Каприо проделал большую работу, чтобы сделать его героя Рика и других вымышленных персонажей настоящими и "трехмерными".
Среди актеров картины — Аль Пачино, сыгравший известного продюсера Марвина Шварца, Курт Рассел, перевоплотившийся в координатора по трюкам Рэнди, Дакота Фэннинг, исполнившая роль Линетт "Писклей" Фромм из секты Чарльза Мэнсона "Семья".
В итоге у Тарантино получилось, что называется, "best of the best" из его прошлых работ — черный юмор, женские ступни, флешбэки, дух вестерна и, конечно, супердиалоги!

Лара Крофт для детей

© Paramount Players, Nickelodeon Movies, Walden Media, Paramount Pictures, 2019Кадр из фильма "Дора и Затерянный город"
Кадр из фильма Дора и Затерянный город
© Paramount Players, Nickelodeon Movies, Walden Media, Paramount Pictures, 2019
Кадр из фильма "Дора и Затерянный город"
Погони, ловушки и захватывающие приключения — в такой круговорот вовлекает зрителей фильм "Дора и Затерянный город" про девочку-путешественницу. Она выросла в джунглях с родителями-исследователями, но должна вернуться в город, чтобы окончить старшую школу.
Картина основана на популярном в США мультсериале, который вполне можно назвать детским аналогом истории приключений Лары Крофт, знаменитой расхитительницы гробниц, или юного Индиана Джонса. Только создатели Доры везде подчеркивают, что у их героини латиноамериканские корни. Это отразилось на кастинге: в картине снялись Ева Лонгория, Майкл Пенья, Дэнни Трехо и Бенисио Дель Торо.

"Вам захочется вскарабкаться по скалам, найти ядовитую лягушку, перепрыгнуть ущелье, — уверена Ева Лонгория (актриса сыграла маму Доры), чьи слова приводят прокатчики. — Это приключение для всей семьи, полное и саспенса, и эмоций".

Дора, не успев еще обжиться в каменных джунглях, с новыми друзьями отправляется обратно в Амазонию, чтобы спасти родителей, которых украли охотники за сокровищами. Но кроме экшена режиссер Джеймс Бобин ("Алиса в Зазеркалье") сосредоточился и на вечных проблемах первой любви, отцов и детей.
© Paramount Players, Nickelodeon Movies, Walden Media, Paramount Pictures, 2019

Изабела Монер, Ева Лонгория и Майкл Пенья в фильме "Дора и Затерянный город"

Кадр из фильма Дора и Затерянный город
1 из 4

Изабела Монер, Ева Лонгория и Майкл Пенья в фильме "Дора и Затерянный город"

© Paramount Players, Nickelodeon Movies, Walden Media, Paramount Pictures, 2019
© Paramount Players, Nickelodeon Movies, Walden Media, Paramount Pictures, 2019Кадр из фильма "Дора и Затерянный город"
Кадр из фильма Дора и Затерянный город
2 из 4
Кадр из фильма "Дора и Затерянный город"
© Paramount Players, Nickelodeon Movies, Walden Media, Paramount Pictures, 2019
© Paramount Players, Nickelodeon Movies, Walden Media, Paramount Pictures, 2019

Изабела Монер фильма "Дора и Затерянный город"

Кадр из фильма Дора и Затерянный город
3 из 4

Изабела Монер фильма "Дора и Затерянный город"

© Paramount Players, Nickelodeon Movies, Walden Media, Paramount Pictures, 2019
© Paramount Players, Nickelodeon Movies, Walden Media, Paramount Pictures, 2019

Изабела Монер в роли Доры

Кадр из фильма Дора и Затерянный город
4 из 4

Изабела Монер в роли Доры

© Paramount Players, Nickelodeon Movies, Walden Media, Paramount Pictures, 2019
1 из 4

Изабела Монер, Ева Лонгория и Майкл Пенья в фильме "Дора и Затерянный город"

© Paramount Players, Nickelodeon Movies, Walden Media, Paramount Pictures, 2019
2 из 4
Кадр из фильма "Дора и Затерянный город"
© Paramount Players, Nickelodeon Movies, Walden Media, Paramount Pictures, 2019
3 из 4

Изабела Монер фильма "Дора и Затерянный город"

© Paramount Players, Nickelodeon Movies, Walden Media, Paramount Pictures, 2019
4 из 4

Изабела Монер в роли Доры

© Paramount Players, Nickelodeon Movies, Walden Media, Paramount Pictures, 2019

Если на свадьбу нужна "вписка"

"Замысел фильма "Плюс один" родился у нас в тот период, когда все наши друзья, словно сговорившись, начали связывать себя семейными узами, — цитируют прокатчики режиссеров Джеффа Чана и Эндрю Раймера. — Нас одолевало беспокойство и посещали вопросы: должны ли мы во всем не отставать от других, жить так, чтобы и у нас все было, как у людей. Мы решили, что история перерастания давней дружбы в любовь на фоне всех этих бесчисленных свадеб будет прекрасным поводом поделиться нашими мыслями об определяющих моментах в жизни каждого".

Хотя сюжет романтической комедии весьма предсказуем, благодаря чувству юмора авторов фильм оказывается совсем не о свадьбах, а о каршеринге, похмелье друзей и об отношениях, пронизанных страхом и неуверенностью в себе.
© Capella FilmКадр со съемок фильма "Плюс один"
Кадр со съемок фильма Плюс один
1 из 5
Кадр со съемок фильма "Плюс один"
© Capella Film
© Capella Film

Джек Куэйд в комедии "Плюс один"

Кадр со съемок фильма Плюс один
2 из 5

Джек Куэйд в комедии "Плюс один"

© Capella Film
© Capella Film

Майя Эрскин и Джек Куэйд в фильме "Плюс один"

Кадр со съемок фильма Плюс один
3 из 5

Майя Эрскин и Джек Куэйд в фильме "Плюс один"

© Capella Film
© Capella Film

Сцена из фильма "Плюс один"

Кадр со съемок фильма Плюс один
4 из 5

Сцена из фильма "Плюс один"

© Capella Film
© Capella Film

Главные герои картины "Плюс один"

Кадр со съемок фильма Плюс один
5 из 5

Главные герои картины "Плюс один"

© Capella Film
1 из 5
Кадр со съемок фильма "Плюс один"
© Capella Film
2 из 5

Джек Куэйд в комедии "Плюс один"

© Capella Film
3 из 5

Майя Эрскин и Джек Куэйд в фильме "Плюс один"

© Capella Film
4 из 5

Сцена из фильма "Плюс один"

© Capella Film
5 из 5

Главные герои картины "Плюс один"

© Capella Film
"Плюс один" в определенном смысле стал гибридом картин "Когда Гарри встретил Салли" и "Трип", а в новоиспеченных влюбленных Элиса и Бена перевоплотились сын Денниса Куэйда Джек ("Голодные игры", "Удача Логана") и Майя Эрскин.

Страшные истории от Гильермо дель Торо

Хоррор о подростках и вроде бы для подростков "Страшные истории для рассказа в темноте" (жаль только, рейтинг 16+) создали Гильермо дель Торо (выступающий в качестве продюсера) и Андре Овредал (режиссер).
Картина основана на трилогии ужастиков Элвина Шварца и рассказывает о компании американских тинейджеров, которые должны разгадать тайну зловещих смертей в родном городке.
© 1212 Entertainment, CBS Films, Double Dare You (DDY), Entertainment One, Sean Daniel Company, 2019Кадр из фильма "Страшные истории для рассказа в темноте"
Кадр из фильма Страшные истории для рассказа в темноте
1 из 3
Кадр из фильма "Страшные истории для рассказа в темноте"
© 1212 Entertainment, CBS Films, Double Dare You (DDY), Entertainment One, Sean Daniel Company, 2019
© 1212 Entertainment, CBS Films, Double Dare You (DDY), Entertainment One, Sean Daniel Company, 2019

Герои фильма "Страшные истории для рассказа в темноте"

Кадр из фильма Страшные истории для рассказа в темноте
2 из 3

Герои фильма "Страшные истории для рассказа в темноте"

© 1212 Entertainment, CBS Films, Double Dare You (DDY), Entertainment One, Sean Daniel Company, 2019
© 1212 Entertainment, CBS Films, Double Dare You (DDY), Entertainment One, Sean Daniel Company, 2019Кадр из фильма "Страшные истории для рассказа в темноте"
Кадр из фильма Страшные истории для рассказа в темноте
3 из 3
Кадр из фильма "Страшные истории для рассказа в темноте"
© 1212 Entertainment, CBS Films, Double Dare You (DDY), Entertainment One, Sean Daniel Company, 2019
1 из 3
Кадр из фильма "Страшные истории для рассказа в темноте"
© 1212 Entertainment, CBS Films, Double Dare You (DDY), Entertainment One, Sean Daniel Company, 2019
2 из 3

Герои фильма "Страшные истории для рассказа в темноте"

© 1212 Entertainment, CBS Films, Double Dare You (DDY), Entertainment One, Sean Daniel Company, 2019
3 из 3
Кадр из фильма "Страшные истории для рассказа в темноте"
© 1212 Entertainment, CBS Films, Double Dare You (DDY), Entertainment One, Sean Daniel Company, 2019
Пугало на кукурузном поле покачивается на ветру, любопытные дети исследуют заброшенный особняк, в старой книге сами собой пишутся страшные рассказы. Потом они становятся явью.
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