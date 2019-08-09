Страшные истории для показа в Голливуде. Что смотреть в кино на этой неделе

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости, Анна Нехаева. Похмельный герой второго плана Ди Каприо и дублер похмельного героя второго плана Брэд Питт ищут работу в Голливуде. Детская версия Лары Крофт отправляется в джунгли на поиски родителей. В комедии "Плюс один" учат, как вести себя на свадьбах у друзей, а старая книга рассказывает страшные истории в темноте. О том, что смотреть в кино на этой неделе, — в материале РИА Новости.

Тарантино, вестерн, Голливуд

Впервые девятый фильм Квентина Тарантино "Однажды... в Голливуде" показали на 72-м Каннском кинофестивале, и с того момента поток восторженных отзывов не иссякает.

Время действия — 1969 год, место — Голливуд, герои — почти вышедший в тираж ТВ-актер Рик Далтон (Леонардо Ди Каприо) и его дублер Клифф Бут (Брэд Питт). Они пытаются найти свое место в меняющемся мире киноиндустрии. Компанию им (на фоне вечеринок и под звуки зажигательных песен той эпохи) составляют Шэрон Тейт (Марго Робби) с супругом режиссером Романом Полански (Рафаль Заверуха), Брюс Ли (Майк Мо) и другие звезды того времени.

© WDSSPR Леонардо Ди Каприо в роли Рика Далтона 1 из 6 Леонардо Ди Каприо в роли Рика Далтона © WDSSPR © WDSSPR Леонардо Ди Каприо в фильме "Однажды… в Голливуде" 2 из 6 Леонардо Ди Каприо в фильме "Однажды… в Голливуде" © WDSSPR © WDSSPR Кадр со съемок фильма "Однажды… в Голливуде" 3 из 6 Кадр со съемок фильма "Однажды… в Голливуде" © WDSSPR © WDSSPR Марго Робби в картине "Однажды… в Голливуде" 4 из 6 Марго Робби в картине "Однажды… в Голливуде" © WDSSPR © WDSSPR Брэд Питт, Леонардо Ди Каприо и Аль Пачино в одном кадре в "Однажды… в Голливуде" 5 из 6 Брэд Питт, Леонардо Ди Каприо и Аль Пачино в одном кадре в "Однажды… в Голливуде" © WDSSPR © WDSSPR Брэд Питт в роли Клиффа Бута в фильме "Однажды… в Голливуде" 6 из 6 Брэд Питт в роли Клиффа Бута в фильме "Однажды… в Голливуде" © WDSSPR 1 из 6 Леонардо Ди Каприо в роли Рика Далтона © WDSSPR 2 из 6 Леонардо Ди Каприо в фильме "Однажды… в Голливуде" © WDSSPR 3 из 6 Кадр со съемок фильма "Однажды… в Голливуде" © WDSSPR 4 из 6 Марго Робби в картине "Однажды… в Голливуде" © WDSSPR 5 из 6 Брэд Питт, Леонардо Ди Каприо и Аль Пачино в одном кадре в "Однажды… в Голливуде" © WDSSPR 6 из 6 Брэд Питт в роли Клиффа Бута в фильме "Однажды… в Голливуде" © WDSSPR

Как признался Тарантино в интервью РИА Новости, в картине он показал личные воспоминания о Лос-Анджелесе тех лет, а еще вместе с Ди Каприо проделал большую работу, чтобы сделать его героя Рика и других вымышленных персонажей настоящими и "трехмерными".

Среди актеров картины — Аль Пачино, сыгравший известного продюсера Марвина Шварца, Курт Рассел, перевоплотившийся в координатора по трюкам Рэнди, Дакота Фэннинг, исполнившая роль Линетт "Писклей" Фромм из секты Чарльза Мэнсона "Семья".

В итоге у Тарантино получилось, что называется, "best of the best" из его прошлых работ — черный юмор, женские ступни, флешбэки, дух вестерна и, конечно, супердиалоги!

Лара Крофт для детей

© Paramount Players, Nickelodeon Movies, Walden Media, Paramount Pictures, 2019 Кадр из фильма "Дора и Затерянный город" © Paramount Players, Nickelodeon Movies, Walden Media, Paramount Pictures, 2019 Кадр из фильма "Дора и Затерянный город"

Погони, ловушки и захватывающие приключения — в такой круговорот вовлекает зрителей фильм "Дора и Затерянный город" про девочку-путешественницу. Она выросла в джунглях с родителями-исследователями, но должна вернуться в город, чтобы окончить старшую школу.

Картина основана на популярном в США мультсериале, который вполне можно назвать детским аналогом истории приключений Лары Крофт, знаменитой расхитительницы гробниц, или юного Индиана Джонса. Только создатели Доры везде подчеркивают, что у их героини латиноамериканские корни. Это отразилось на кастинге: в картине снялись Ева Лонгория, Майкл Пенья, Дэнни Трехо и Бенисио Дель Торо.

"Вам захочется вскарабкаться по скалам, найти ядовитую лягушку, перепрыгнуть ущелье, — уверена Ева Лонгория (актриса сыграла маму Доры), чьи слова приводят прокатчики. — Это приключение для всей семьи, полное и саспенса, и эмоций".

Дора, не успев еще обжиться в каменных джунглях, с новыми друзьями отправляется обратно в Амазонию, чтобы спасти родителей, которых украли охотники за сокровищами. Но кроме экшена режиссер Джеймс Бобин ("Алиса в Зазеркалье") сосредоточился и на вечных проблемах первой любви, отцов и детей.

© Paramount Players, Nickelodeon Movies, Walden Media, Paramount Pictures, 2019 Изабела Монер, Ева Лонгория и Майкл Пенья в фильме "Дора и Затерянный город" 1 из 4 Изабела Монер, Ева Лонгория и Майкл Пенья в фильме "Дора и Затерянный город" © Paramount Players, Nickelodeon Movies, Walden Media, Paramount Pictures, 2019 © Paramount Players, Nickelodeon Movies, Walden Media, Paramount Pictures, 2019 Кадр из фильма "Дора и Затерянный город" 2 из 4 Кадр из фильма "Дора и Затерянный город" © Paramount Players, Nickelodeon Movies, Walden Media, Paramount Pictures, 2019 © Paramount Players, Nickelodeon Movies, Walden Media, Paramount Pictures, 2019 Изабела Монер фильма "Дора и Затерянный город" 3 из 4 Изабела Монер фильма "Дора и Затерянный город" © Paramount Players, Nickelodeon Movies, Walden Media, Paramount Pictures, 2019 © Paramount Players, Nickelodeon Movies, Walden Media, Paramount Pictures, 2019 Изабела Монер в роли Доры 4 из 4 Изабела Монер в роли Доры © Paramount Players, Nickelodeon Movies, Walden Media, Paramount Pictures, 2019 1 из 4 Изабела Монер, Ева Лонгория и Майкл Пенья в фильме "Дора и Затерянный город" © Paramount Players, Nickelodeon Movies, Walden Media, Paramount Pictures, 2019 2 из 4 Кадр из фильма "Дора и Затерянный город" © Paramount Players, Nickelodeon Movies, Walden Media, Paramount Pictures, 2019 3 из 4 Изабела Монер фильма "Дора и Затерянный город" © Paramount Players, Nickelodeon Movies, Walden Media, Paramount Pictures, 2019 4 из 4 Изабела Монер в роли Доры © Paramount Players, Nickelodeon Movies, Walden Media, Paramount Pictures, 2019

Если на свадьбу нужна "вписка"

"Замысел фильма "Плюс один" родился у нас в тот период, когда все наши друзья, словно сговорившись, начали связывать себя семейными узами, — цитируют прокатчики режиссеров Джеффа Чана и Эндрю Раймера. — Нас одолевало беспокойство и посещали вопросы: должны ли мы во всем не отставать от других, жить так, чтобы и у нас все было, как у людей. Мы решили, что история перерастания давней дружбы в любовь на фоне всех этих бесчисленных свадеб будет прекрасным поводом поделиться нашими мыслями об определяющих моментах в жизни каждого".

Хотя сюжет романтической комедии весьма предсказуем, благодаря чувству юмора авторов фильм оказывается совсем не о свадьбах, а о каршеринге, похмелье друзей и об отношениях, пронизанных страхом и неуверенностью в себе.

© Capella Film Кадр со съемок фильма "Плюс один" 1 из 5 Кадр со съемок фильма "Плюс один" © Capella Film © Capella Film Джек Куэйд в комедии "Плюс один" 2 из 5 Джек Куэйд в комедии "Плюс один" © Capella Film © Capella Film Майя Эрскин и Джек Куэйд в фильме "Плюс один" 3 из 5 Майя Эрскин и Джек Куэйд в фильме "Плюс один" © Capella Film © Capella Film Сцена из фильма "Плюс один" 4 из 5 Сцена из фильма "Плюс один" © Capella Film © Capella Film Главные герои картины "Плюс один" 5 из 5 Главные герои картины "Плюс один" © Capella Film 1 из 5 Кадр со съемок фильма "Плюс один" © Capella Film 2 из 5 Джек Куэйд в комедии "Плюс один" © Capella Film 3 из 5 Майя Эрскин и Джек Куэйд в фильме "Плюс один" © Capella Film 4 из 5 Сцена из фильма "Плюс один" © Capella Film 5 из 5 Главные герои картины "Плюс один" © Capella Film

"Плюс один" в определенном смысле стал гибридом картин "Когда Гарри встретил Салли" и "Трип", а в новоиспеченных влюбленных Элиса и Бена перевоплотились сын Денниса Куэйда Джек ("Голодные игры", "Удача Логана") и Майя Эрскин.

Страшные истории от Гильермо дель Торо

Хоррор о подростках и вроде бы для подростков "Страшные истории для рассказа в темноте" (жаль только, рейтинг 16+) создали Гильермо дель Торо (выступающий в качестве продюсера) и Андре Овредал (режиссер).

Картина основана на трилогии ужастиков Элвина Шварца и рассказывает о компании американских тинейджеров, которые должны разгадать тайну зловещих смертей в родном городке.

© 1212 Entertainment, CBS Films, Double Dare You (DDY), Entertainment One, Sean Daniel Company, 2019 Кадр из фильма "Страшные истории для рассказа в темноте" 1 из 3 Кадр из фильма "Страшные истории для рассказа в темноте" © 1212 Entertainment, CBS Films, Double Dare You (DDY), Entertainment One, Sean Daniel Company, 2019 © 1212 Entertainment, CBS Films, Double Dare You (DDY), Entertainment One, Sean Daniel Company, 2019 Герои фильма "Страшные истории для рассказа в темноте" 2 из 3 Герои фильма "Страшные истории для рассказа в темноте" © 1212 Entertainment, CBS Films, Double Dare You (DDY), Entertainment One, Sean Daniel Company, 2019 © 1212 Entertainment, CBS Films, Double Dare You (DDY), Entertainment One, Sean Daniel Company, 2019 Кадр из фильма "Страшные истории для рассказа в темноте" 3 из 3 Кадр из фильма "Страшные истории для рассказа в темноте" © 1212 Entertainment, CBS Films, Double Dare You (DDY), Entertainment One, Sean Daniel Company, 2019 1 из 3 Кадр из фильма "Страшные истории для рассказа в темноте" © 1212 Entertainment, CBS Films, Double Dare You (DDY), Entertainment One, Sean Daniel Company, 2019 2 из 3 Герои фильма "Страшные истории для рассказа в темноте" © 1212 Entertainment, CBS Films, Double Dare You (DDY), Entertainment One, Sean Daniel Company, 2019 3 из 3 Кадр из фильма "Страшные истории для рассказа в темноте" © 1212 Entertainment, CBS Films, Double Dare You (DDY), Entertainment One, Sean Daniel Company, 2019